南投著名景點竹山天梯，除了能行走在懸空的天梯吊橋上，鳥瞰太極峽谷萬丈深壑的壯觀場面，感受大自然的鬼斧神工，沿途的青龍瀑布、大鞍竹海風景區也都很值得一遊。準備好要去挑戰竹山梯子吊橋園區了嗎？這篇帶你從交通、購票、周邊景點攻略通通告訴你！
重點整理：
竹山天梯｜門票、優惠套票
|票種
|票價
|適用對象
|全票
|200元
| 一般旅客
（可抵園區消費150元，限入園當日使用完畢）。
|優待票
|80元
| 1. 滿六歲至未滿十二歲兒童。
2. 應購買全票者三十人以上之團體。
3. 設籍本縣之縣民（憑國民身分證）。
4. 現役軍警人員（憑證明文件）。
5. 持地方主管機關核發之志願服務榮譽卡之志工。
6. 年滿六十五歲以上者（憑證明文件）。
（可抵園區消費50元，限入園當日使用完畢）
|免費
|0元
| 1. 設籍竹山鎮之鎮民（憑國民身份證）。
2. 未滿六歲之兒童。
3. 身心障礙人士及陪同者一名(憑身心障礙證明)。
4. 進入園區接洽公務並持有證明文件者。
優惠套票
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竹山天梯電子票如何入場
持電子憑證 (QRcode) 至竹山天梯遊客中心售票口，由工作人員核銷後兌換門票及抵用券，即可入場使用。
竹山天梯注意事項 ➥ 竹山天梯全票含抵用券150元，可搭乘園區接駁車及折抵園區消費。 ➥ 不可抵用現場停車費及園區外民宿到遊客中心的入口接駁車。 ➥ 抵用券如未使用不得要求退款或補差價。 ➥ 套票皆為全票，如需其他票種請至各景區現場購票。 ➥ 如有現場停車、路況、天氣、營業資訊等現場相關問題，請洽竹山天梯旅客服務中心049-2009683。
竹山天梯｜簡介
橫跨山脈的特色吊橋，俯瞰峽谷的絕美之景
座落於大鞍竹海風景區裡的「竹山天梯」，吊橋下就是橫跨縱深百米的太極峽谷，是欣賞太極峽谷風景區的絕佳位置。竹山天梯是全台第一座、世界第二座的「斜張階梯式吊橋」，橋身全長136公尺，特別的是整座橋是由208階階梯組成的，仔細觀察會發現吊橋兩端一高一低，是因為受到地形影響，才有20公尺的地形落差。
竹山梯子吊橋園區內的步道崎嶇，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，因此有「世界二十大奇景」的美稱。來回路程大約4公里，需耗時3小時，剛進入步道幾乎是下坡，走起來很輕鬆；回程時沿著原路，就變成一路上坡的陡峭階梯步道，成為名副其實通往天堂的天梯。
竹山天梯｜天梯景點介紹
梯子吊橋
「梯子吊橋」其實就是天梯，因為座落於梯子嶺土地公上方，所以由當地居民票選出這個名字。沒有竹山天梯之前，兩地交通十分不便，當地還流傳一句台語俗諺：「一崁到肚臍、二崁到目眉」，就是在形容天梯附近地形高低交錯、窒礙難行，所以南投縣政府特別聘請日本技師來興建，因為地勢險峻，建造難度也大大提升，最後選擇以階梯式吊橋連結兩地。
放眼望去，竹山天梯垂墜在兩山之間，茂密的綠林環繞四周，吊橋的另一端沒入樹林中，走在上面就像化身成一個探險家，在幽靜的山林綠野間盡情探險。沿著吊橋慢慢走，景觀逐漸清晰，看著底下壯觀的峽谷風光，兩旁奇岩峭壁、瀑布奔流，大自然鬼斧神工的壯麗美景，又被譽為是「西部太魯閣」。
可別小看竹山天梯只有短短136公尺，底下可是深達百米的峽谷，整體高度還是讓人有點害怕，而且去程輕鬆的路線，回程變得備感艱辛，必須要爬階梯才能返回登山口，另外，園區內其餘的步道，走起來還是有點挑戰！
太極峽谷
太極峽谷是由溪水長年累月的沖刷形成的，峽谷呈現S型，形狀如同太極的線條而得名。太極峽谷共分成上、中、下及內杭四段峽谷，上杭有天梯、玉福吊橋、青龍瀑布；中杭有千層瀑布；下杭有信良瀑布；內杭有太極瀑布、滿月圓潭、旋風瀑布等景點，四段有不同的景色。不過1986年太極峽谷發生了一場嚴重山難，造成多人受傷身亡，太極峽谷也因此封閉，目前只開放上杭段，從梯子吊橋走一小時即可抵達。
青龍瀑布
太極峽谷內有許多的瀑布群，青龍瀑布舊名「雙龍瀑布」，位於加走寮溪最上游，隨著步道前進，就能聽到水聲越來越大。從石塊平台傾瀉而下的溪水，形成三道飛瀉奔騰的瀑布，落差有116公尺，激起的水花充斥在空氣中，在陽光照射下還能隱約看到彩虹，氣勢十分磅礡。
玉福吊橋
從青龍瀑布的岔路前行，就會抵達玉福吊橋，玉福吊橋是在921後重建的，橫跨太極峽谷的加走寮溪，站在吊橋上能欣賞到底部峽谷，深邃的峽谷斷層和清澈見底的碧藍溪水，頗有深山秘境的感覺，同時，玉福吊橋也是最能明顯看到太極峽谷S型線條的地方。
竹山天梯｜景點資訊
地址：南投縣竹山鎮頂林路590號
營業時間：08:00-15:30
※注意：竹山天梯因早晚氣溫變化大且山路崎嶇陡峭，來回約4公里，敬請欲前往之民眾請穿著便裝，並攜帶足夠的禦寒裝備。有心臟病、高血壓、孕婦及體能不佳者，切勿進入。
竹山天梯｜交通怎麼去 ?
交通接駁車
因為前往竹山天梯的路較小，一般客運不易抵達，園區和附近民宿都有提供接駁車服務，或搭乘員林客運6724路於大鞍站下車，再步行到天梯入口，不過大鞍站到天梯口還有一段距離，路程大約1.5小時，建議搭乘接駁車、計程車或自行開車前往。
▲ 從竹山搭乘 員林客運6724 至大鞍站下車 ▲
自行開車
導航目標：南投縣竹山鎮大鞍里頂林路590號（到天梯售票口）
開車路線：國道3號(二高)於竹山交流道下→往竹山市區外環道→行經「麥當勞」後由前方「萊爾富」便利商店右邊自強路接149縣道→依沿途路標指引即可前往天梯(大鞍里頂林路590號)
停車場資訊
竹山天梯入口處有一個公有收費停車場，採計次收費，汽車每次100元/機車每次50元。
竹山天梯｜一日遊行程推薦
擁有「前山第一城」之稱的竹山，保有豐富的自然景觀，從居高臨下的竹山天梯俯瞰太極峽谷層疊落差的峽谷美景，走完還有餘力的話，可以順道遊覽竹山文化園區與竹林滿布的大鞍竹海風景區；大鞍因為海拔偏高，是很適合種植茶葉的環境，因此山上有許多茶園，一片綠油油的景色蔓延到天邊，其中最有名的就是軟鞍八卦茶園；最後，前往一年四季擁有不同面貌的杉林溪森林生態渡假園區，遊覽山林瀑布，感受滿滿的自然芬多精。
遊程路線：竹山天梯>竹山文化園區>大鞍竹海風景區>軟鞍八卦茶園>杉林溪森林生態渡假園區
竹山文化園區
竹山文化園區是台灣最大的竹工藝展館。來到這能看見竹子與竹山文化的產業連結。竹山文化園區不只記載了諸多以竹為主軸的歷史文化，也帶你揭密竹筍產業竹編的製作過程。除博物館內精細的竹工藝品外，園區戶外也設置各種大型竹編工藝品：情人相擁、12生肖竹編、大型動物竹編，以及全台灣最大的竹編茶壺。
地址：南投縣竹山鎮建國路742號 門票優惠：竹山文化園區全票(贈45元飲品乙杯)
大鞍竹海風景區
大鞍竹海風景區內擁有整片的孟宗竹林，還有一條長達2公里的孟宗竹蔭林道，密密麻麻的竹林將步道團團包圍，自然而然形成一道綠色屏障，感覺是電影中武功高手練功的地方。園區內還有多處天然景點及步道，包括天井瀑布、太極峽谷及孟宗竹蔭林道等。
地址：南投縣竹山鎮大鞍林道
軟鞍八卦茶園
軟鞍八卦茶園座落在海拔1300公尺高山上，地形崎嶇呈現丘陵起伏，一圈圈整齊排列的茶樹就像是八卦一樣，佔據了整個山頭，是許多廣告的拍攝地點，也是攝影愛好者的取景勝地。
除了翠綠的茶園之外，軟鞍八卦園區內還有粉紅櫻花步道，滿開的粉嫩花瓣在藍天綠山的襯托下，更顯得浪漫唯美。
地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號
杉林溪森林生態渡假園區
杉林溪森林生態渡假園區位於海拔1600公尺的鹿谷鳳凰山上，氣候涼爽舒服，是夏季最棒的避暑勝地，園區占地廣闊，擁有數萬公頃的杉林，還有多條幽靜原始山林步道，沿途可玩賞天然岩洞、瀑布溪水。杉林溪的四季景色也不能錯過，從春櫻、夏繡球花、秋楓紅、冬銀杏，每個季節都會換上不同裝扮，讓你著迷在杉林溪的千變萬化。
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