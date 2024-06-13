南投著名景點竹山天梯，除了能行走在懸空的天梯吊橋上，鳥瞰太極峽谷萬丈深壑的壯觀場面，感受大自然的鬼斧神工，沿途的青龍瀑布、大鞍竹海風景區也都很值得一遊。準備好要去挑戰竹山梯子吊橋園區了嗎？這篇帶你從交通、購票、周邊景點攻略通通告訴你！





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竹山天梯｜門票、優惠套票

票種 票價 適用對象 全票 200元 一般旅客

（可抵園區消費150元，限入園當日使用完畢）。 優待票 80元 1. 滿六歲至未滿十二歲兒童。

2. 應購買全票者三十人以上之團體。

3. 設籍本縣之縣民（憑國民身分證）。

4. 現役軍警人員（憑證明文件）。

5. 持地方主管機關核發之志願服務榮譽卡之志工。

6. 年滿六十五歲以上者（憑證明文件）。

（可抵園區消費50元，限入園當日使用完畢） 免費 0元 1. 設籍竹山鎮之鎮民（憑國民身份證）。

2. 未滿六歲之兒童。

3. 身心障礙人士及陪同者一名(憑身心障礙證明)。

4. 進入園區接洽公務並持有證明文件者。

優惠套票

竹山天梯電子票如何入場

持電子憑證 (QRcode) 至竹山天梯遊客中心售票口，由工作人員核銷後兌換門票及抵用券，即可入場使用。

竹山天梯注意事項 ➥ 竹山天梯全票含抵用券150元，可搭乘園區接駁車及折抵園區消費。 ➥ 不可抵用現場停車費及園區外民宿到遊客中心的入口接駁車。 ➥ 抵用券如未使用不得要求退款或補差價。 ➥ 套票皆為全票，如需其他票種請至各景區現場購票。 ➥ 如有現場停車、路況、天氣、營業資訊等現場相關問題，請洽竹山天梯旅客服務中心049-2009683。

竹山天梯｜簡介

橫跨山脈的特色吊橋，俯瞰峽谷的絕美之景

座落於大鞍竹海風景區裡的「竹山天梯」，吊橋下就是橫跨縱深百米的太極峽谷，是欣賞太極峽谷風景區的絕佳位置。竹山天梯是全台第一座、世界第二座的「斜張階梯式吊橋」，橋身全長136公尺，特別的是整座橋是由208階階梯組成的，仔細觀察會發現吊橋兩端一高一低，是因為受到地形影響，才有20公尺的地形落差。

竹山梯子吊橋園區內的步道崎嶇，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，因此有「世界二十大奇景」的美稱。來回路程大約4公里，需耗時3小時，剛進入步道幾乎是下坡，走起來很輕鬆；回程時沿著原路，就變成一路上坡的陡峭階梯步道，成為名副其實通往天堂的天梯。

竹山天梯｜天梯景點介紹

梯子吊橋

「梯子吊橋」其實就是天梯，因為座落於梯子嶺土地公上方，所以由當地居民票選出這個名字。沒有竹山天梯之前，兩地交通十分不便，當地還流傳一句台語俗諺：「一崁到肚臍、二崁到目眉」，就是在形容天梯附近地形高低交錯、窒礙難行，所以南投縣政府特別聘請日本技師來興建，因為地勢險峻，建造難度也大大提升，最後選擇以階梯式吊橋連結兩地。

放眼望去，竹山天梯垂墜在兩山之間，茂密的綠林環繞四周，吊橋的另一端沒入樹林中，走在上面就像化身成一個探險家，在幽靜的山林綠野間盡情探險。沿著吊橋慢慢走，景觀逐漸清晰，看著底下壯觀的峽谷風光，兩旁奇岩峭壁、瀑布奔流，大自然鬼斧神工的壯麗美景，又被譽為是「西部太魯閣」。

可別小看竹山天梯只有短短136公尺，底下可是深達百米的峽谷，整體高度還是讓人有點害怕，而且去程輕鬆的路線，回程變得備感艱辛，必須要爬階梯才能返回登山口，另外，園區內其餘的步道，走起來還是有點挑戰！

太極峽谷

太極峽谷是由溪水長年累月的沖刷形成的，峽谷呈現S型，形狀如同太極的線條而得名。太極峽谷共分成上、中、下及內杭四段峽谷，上杭有天梯、玉福吊橋、青龍瀑布；中杭有千層瀑布；下杭有信良瀑布；內杭有太極瀑布、滿月圓潭、旋風瀑布等景點，四段有不同的景色。不過1986年太極峽谷發生了一場嚴重山難，造成多人受傷身亡，太極峽谷也因此封閉，目前只開放上杭段，從梯子吊橋走一小時即可抵達。

青龍瀑布

太極峽谷內有許多的瀑布群，青龍瀑布舊名「雙龍瀑布」，位於加走寮溪最上游，隨著步道前進，就能聽到水聲越來越大。從石塊平台傾瀉而下的溪水，形成三道飛瀉奔騰的瀑布，落差有116公尺，激起的水花充斥在空氣中，在陽光照射下還能隱約看到彩虹，氣勢十分磅礡。

玉福吊橋

從青龍瀑布的岔路前行，就會抵達玉福吊橋，玉福吊橋是在921後重建的，橫跨太極峽谷的加走寮溪，站在吊橋上能欣賞到底部峽谷，深邃的峽谷斷層和清澈見底的碧藍溪水，頗有深山秘境的感覺，同時，玉福吊橋也是最能明顯看到太極峽谷S型線條的地方。

竹山天梯｜景點資訊

地址：南投縣竹山鎮頂林路590號

營業時間：08:00-15:30

※注意：竹山天梯因早晚氣溫變化大且山路崎嶇陡峭，來回約4公里，敬請欲前往之民眾請穿著便裝，並攜帶足夠的禦寒裝備。有心臟病、高血壓、孕婦及體能不佳者，切勿進入。

竹山天梯｜交通怎麼去 ?

交通接駁車

因為前往竹山天梯的路較小，一般客運不易抵達，園區和附近民宿都有提供接駁車服務，或搭乘員林客運6724路於大鞍站下車，再步行到天梯入口，不過大鞍站到天梯口還有一段距離，路程大約1.5小時，建議搭乘接駁車、計程車或自行開車前往。

▲ 從竹山搭乘 員林客運6724 至大鞍站下車 ▲

自行開車

導航目標：南投縣竹山鎮大鞍里頂林路590號（到天梯售票口）

開車路線：國道3號(二高)於竹山交流道下→往竹山市區外環道→行經「麥當勞」後由前方「萊爾富」便利商店右邊自強路接149縣道→依沿途路標指引即可前往天梯(大鞍里頂林路590號)

停車場資訊

竹山天梯入口處有一個公有收費停車場，採計次收費，汽車每次100元/機車每次50元。

竹山天梯｜一日遊行程推薦

擁有「前山第一城」之稱的竹山，保有豐富的自然景觀，從居高臨下的竹山天梯俯瞰太極峽谷層疊落差的峽谷美景，走完還有餘力的話，可以順道遊覽竹山文化園區與竹林滿布的大鞍竹海風景區；大鞍因為海拔偏高，是很適合種植茶葉的環境，因此山上有許多茶園，一片綠油油的景色蔓延到天邊，其中最有名的就是軟鞍八卦茶園；最後，前往一年四季擁有不同面貌的杉林溪森林生態渡假園區，遊覽山林瀑布，感受滿滿的自然芬多精。

遊程路線：竹山天梯>竹山文化園區>大鞍竹海風景區>軟鞍八卦茶園>杉林溪森林生態渡假園區

竹山文化園區

竹山文化園區是台灣最大的竹工藝展館。來到這能看見竹子與竹山文化的產業連結。竹山文化園區不只記載了諸多以竹為主軸的歷史文化，也帶你揭密竹筍產業竹編的製作過程。除博物館內精細的竹工藝品外，園區戶外也設置各種大型竹編工藝品：情人相擁、12生肖竹編、大型動物竹編，以及全台灣最大的竹編茶壺。

大鞍竹海風景區

大鞍竹海風景區內擁有整片的孟宗竹林，還有一條長達2公里的孟宗竹蔭林道，密密麻麻的竹林將步道團團包圍，自然而然形成一道綠色屏障，感覺是電影中武功高手練功的地方。園區內還有多處天然景點及步道，包括天井瀑布、太極峽谷及孟宗竹蔭林道等。

地址：南投縣竹山鎮大鞍林道

軟鞍八卦茶園

軟鞍八卦茶園座落在海拔1300公尺高山上，地形崎嶇呈現丘陵起伏，一圈圈整齊排列的茶樹就像是八卦一樣，佔據了整個山頭，是許多廣告的拍攝地點，也是攝影愛好者的取景勝地。

除了翠綠的茶園之外，軟鞍八卦園區內還有粉紅櫻花步道，滿開的粉嫩花瓣在藍天綠山的襯托下，更顯得浪漫唯美。

地址：南投縣竹山鎮五寮巷11-1號

杉林溪森林生態渡假園區

杉林溪森林生態渡假園區位於海拔1600公尺的鹿谷鳳凰山上，氣候涼爽舒服，是夏季最棒的避暑勝地，園區占地廣闊，擁有數萬公頃的杉林，還有多條幽靜原始山林步道，沿途可玩賞天然岩洞、瀑布溪水。杉林溪的四季景色也不能錯過，從春櫻、夏繡球花、秋楓紅、冬銀杏，每個季節都會換上不同裝扮，讓你著迷在杉林溪的千變萬化。

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