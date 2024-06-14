



本來就很常去欣葉日本料理吃到飽，所以一直想到這家欣葉國際餐飲集團旗下的吃到飽日式料理餐廳NAGOMI和食饗宴用餐，NAGOMI和食饗宴主打精緻的和食料理採用自助式吃到飽，以「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」為理念，貫徹日式「款待」之心，用心關注每個細節



提供近百道菜色，包括生魚片、握壽司、手捲、烤物、炸物、煮物、蒸物、甜點等，還有數十種飲品、茶、咖啡、調酒啤酒等應有盡有，並會隨著時令季節隨時變化菜色，而且午餐依照訂位時間最早可以從11：30享用到15：00共3.5小時，晚餐則是17:30~21:30共4小時的超長用餐時間，可以好好悠閒的聊天並享受不間斷提供的美食



1.NAGOMI和食饗宴︱交通&營業資訊

NAGOMI和食饗宴

住址：台北市大同區南京西路62號4樓（捷運中山站6號出口）

訂位電話： 02 2559 2258（接聽電話時間10:00-22:00）

座位：202位 包廂：4間(每桌可坐8位) 喜宴：可容納215席(包場)

官網訂位： https://www.shinyeh.com.tw





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2.NAGOMI和食饗宴︱價目表

2024/6/1價格已做調整，價目表如下



3.NAGOMI和食饗宴︱餐廳環境

一進門的櫻花樹就讓人感受到了濃濃的日式風情，用餐空間營造出日式舒適樸質的氛圍。入座後會有專人介紹店內各餐食區域，還有圓桌包廂











4.NAGOMI和食饗宴︱生魚片/壽司區

從門口一進來印入眼簾的就是超豪華壽司和生魚片區，也是我個人最推薦的一區，壽司種類之多令人眼花瞭亂，不知道該拿那一個才好，而且擺飾的好美，生魚片區現點現切，提供多種新鮮的生魚片，包括鮭魚、鮪魚、旗魚、鰹魚等，NAGOMI和食饗宴還特別聘請專門的漁師，每日挑選當日最新鮮的漁獲，除了擺在檯面上的壽司可以自行夾取外，左方還可以和師傅點手卷，聽說這次還有推出特製的時蔬佐義大利陳醋手卷，感覺好特別!好可惜當天已經飽到吃不下









當天生魚片的種類好多種除了常見的鮭魚、鮪魚、旗魚、鰹魚等，如果跟我一樣不知道怎麼選跟師傅說來份綜合生魚片，就全部都吃的到，NAGOMI的生魚片都蠻有水準，新鮮沒有腥味，還有漁師當日挑選的新鮮海鱺魚，吃起來口感Q脆有嚼勁

5.NAGOMI和食饗宴︱小缽區/冷菜沙拉區

接下來是小缽前菜先付區，就像是在日本溫泉會館吃懷石料理石會看到的各種美侖美奐小小的盤子中裝著各式不同的精美料理，最前方的小缽擺盤獨具匠心，一問之下原來是料理長以夏季旬料理為主題，採用一缽三吃的概念，將當季的台南綠竹筍、韭菜和甘露煮魚頭等食材精心搭配，整體擺盤精緻美觀，享用美食外同時享受視覺饗宴。





也有白蝦、軟時柔軟煮、淡菜三杯醋彩椒凍等海鮮冷盤菜色





6.NAGOMI和食饗宴︱烤物區/炸物區/鐵板區

烤物區與炸物區放入了更多旬料理的元素，像是星鰻杏仁揚、特別添加杏仁片讓口感更豐富；烤物區的小卷也是夏季最棒的海鮮之一，還有一夜干、特製鮭魚飯糰、烤魚下巴、烤玉筍等豐富菜色，讓人拿了滿滿的一盤







炸物區我最喜歡炸的金黃酥炸的炸蝦還有大顆的炸牡蠣、時蔬天婦羅，炸物要先趁熱的時候趕快吃口感會比較好



鐵板區

綠色小盤裝的是和牛漢堡排、鮪魚肚菌菇高湯煮，還有吃起來帶有鹹香酥炸的烤蝦，忍不住拿了好幾隻





烤香魚我個人也蠻喜歡的，魚皮酥脆可口，而魚肉則鮮嫩細緻



7.NAGOMI和食饗宴︱現切牛排及湯品區

NAGOMI和食饗宴的現切牛排，算吃到飽中表現的還不錯的，中間的肉呈現深粉紅色但沒什麼血水，熟度不會太熟而過硬





一鍋超豐富的筍魚季鍋和當季的夏筍排骨湯也十分誘人，第一次看到湯品中有滿滿的料，真的看出NAGOMI對食材的講究與要求





8.NAGOMI和食饗宴︱中華料理區

除了日式料理也有許多的中華料理可選擇，地雞味增南瓜燒、槍烏賊蘆筍萊姆風味、螃蟹辛味醬燒、豬小排時蔬甘醋燒等豐富多樣化的料理，其中蔬菜還是採用來自時生永續農場的有機蔬菜









我最愛的土瓶蒸，去欣葉每次都至少要拿二三個土瓶蒸，沒想到這裡也有，土瓶蒸湯頭十分鮮美，裡面還有蛤蜊雞肉等食材



季節炊飯、日式茶碗蒸、現流鮮魚蒸物

鮮甜的湯汁以及口感滑嫩的日式茶碗蒸大人小朋友都喜歡



9.NAGOMI和食饗宴︱飲品、調酒

我超愛這區，身為飲料控看到多達幾十種的飲品、調酒還有咖啡、茶飲跟啤酒超開心，而且採用桌上掃碼點餐，不用站在吧檯大排長龍，而且份量不會太大杯，所以可以點多種品嚐



點了三杯由左至右是西西里檸檬氣泡咖啡、調酒櫻花清露、綠野仙酎，我覺得每一杯都好好喝，我本身不太能喝酒，但這裡調酒的酒體都不會太重所以不用怕喝醉

10.NAGOMI和食饗宴︱冰淇淋、水果甜點區

冰淇淋的口味很特別平常很少看到使用義式冰淇淋（Gelato)作法，口味有麵茶、荔枝、百香芒果、野莓、威士忌香草等，而且只要告知服務生需要那種口味就會幫你挖好超方便

我選了麵茶和荔枝口味還可以自已DIY放個小棉花糖和巧克力粉裝飾



甜點區我也很喜歡有西式蛋糕，還有平常比較少吃到的日式甜點，像日式蕨餅還有地瓜麻吉串，還有最中餅等等都蠻特別的







上面擠了紅豆泥的糰子，吃起來也很美味，美麗的最中餅吃起來甜而不膩



焦糖布丁也很推，點餐以後會專人現烤，要不是我真的飽到不行，應該會多吃幾個

11.NAGOMI和食饗宴︱用餐評價

除了我介紹的以外，NAGOMI和食饗宴還有好多菜色，來一次真的也吃不完，很適合喜愛日式料理的人來品嚐，然後每次去菜色都會因時節推出不一樣的變化，所以下次再來可能又會是不同的菜色，超長的用餐時間我個人覺得很不錯，不會吃的太趕也比較分散人潮，取菜的時候就不太會排很久，實測現在訂位平日大概也要一個半月後才訂的到位子，想訂理想的假日時間最好還是在每月1號開放下一個整月的時候預訂，還有當日/當月壽星招待（請現場出示相關證件，以 NAGOMI 官網公告為準）



12.NAGOMI和食饗宴︱訂位方式

每月線上訂位開放時間為：每月1號早上 9點，開放下一整個月的訂位 - 訂位每位預收定金NT$500元 (限使用：VISA、MASTER、JCB)用餐5日前取消訂位，定金將全數返還原信用卡帳戶。5日內取消者，全額不得要求退還

九人(含)以上之訂位，請用電話訂位(02)2559-2258

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