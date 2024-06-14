推薦新北超豐富澎湃的韓式火鍋！

朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》新莊創始店

地址：新北市新莊區中正路889-2號

電話：02-2901-0899

時間：週二至週五 17:00-00:00

週六至週日 12:00-14:30～17:00-00:00

新莊的韓雞雞•含吃一隻雞用餐空間，一樓是方桌，適合三五好友共享美食！

地下一樓則是大圓桌，適合多人包場同歡！

每一桌旁邊都有一個行動小推車，提供湯匙碗筷，還有各式醬料，重點是還有服務鈴，不用喊優雅一按，服務就到！

新莊的含吃一隻雞，提供超多正宗的韓國飲料和酒類！

（開車不喝酒，飲料不過量）



冰箱也有很多白黑色盤的豐富食材，都快看餓了！

新莊的韓雞雞•含吃一隻雞的菜單，主打江原道的火鍋料理！完整的一隻春雞及超澎湃的海鮮桶和各式特色韓式餐點！

跟大家分享朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》新莊店的美味！

套餐A NT $1688

招牌一隻雞湯x1

伊比利豬肉x1

白色菜盤x2

黑色火鍋料x2

辣炒魚板年糕x1

韓國紫菜粉絲捲x1

澎派魚片小桶 NT $398

澎派蛤蜊中桶 NT $550

韓式泡菜x4

韓國飲料NT 60／1罐

招牌一隻雞湯

清澈的湯頭，是沒有其他添加物是用豬大骨和蔬菜熬煮，泡過牛奶的45天童子春雞，組合成一鍋鮮甜美味的雞湯，更是來韓雞雞必點！

高高的韓式風格小哥哥熟練的切雞服務，剪切成適合的尺寸，讓湯汁更容易浸滿雞肉，只要再煮5-7分鐘就是最佳口感！

伊比利豬肉

最喜歡的伊比豬，川燙至熟沾上韓式辣醬，我想這個美味，我會喜歡一輩子！

白色菜盤x2

高麗菜和杏鮑菇

選擇會讓湯更鮮甜的高麗菜和杏鮑菇，準沒錯！

黑色火鍋料x2

龍蝦風味丸和黃金魚蛋

飽滿紮實的龍蝦丸，一口咬下脆口又清爽鮮甜，超好吃！

上等魚漿製作的黃金魚，Ｑ彈且咬勁十足，太可口啦！

辣炒魚板年糕x1

這一道既有魚糕和年糕，灑滿白芝麻更加鹹香，也是必點韓料！

韓國紫菜粉絲捲x1

紫菜包著粉絲，沾上韓國辣椒醬，吃起來口感細膩順滑，好美味！

澎湃海鮮桶

澎湃魚片小桶 NT $398

澎湃蛤蜊中桶 NT $550

超大片新鮮的魚片，滿足愛吃魚的朋友！

而我大大的感受到什麼叫蛤蜊自由啦！

韓式泡菜x4

經典的韓國四款泡菜，豆芽菜、醃蘿蔔、韓國泡菜及海帶絲，吃完可以再續加喔！

韓國無酒精飲料 NT 60／1罐

吃韓國料理一定要配一下正宗的韓國飲料呀！

清爽的汽泡飲或者有果粒的飲品都超讚的啊！

不用飛韓國，在新北就可以吃到豐富的韓國料理！

新莊的朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》，給我滿滿的幸福！

朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》新莊創始店

地址：新北市新莊區中正路889-2號

電話：02-2901-0899

時間：週二至週五 17:00-00:00

週六至週日 12:00-14:30～17:00-00:00

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