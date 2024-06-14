為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》真的一隻春雞的新莊美食！【新莊聚餐推薦】【新莊韓…

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》真的一隻春雞的新莊美食！【新莊聚餐推薦】【新莊韓式料理】有菜單

2024-06-14 10:22:00 Phyllis 17 人氣：102
share
邀約
窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：374篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》
phone02-29010899
place新北市新莊區中正路889-2號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
share place
寫文章 回報歇業

推薦新北超豐富澎湃的韓式火鍋！

朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》新莊創始店

地址：新北市新莊區中正路889-2號

電話：02-2901-0899

時間：週二至週五 17:00-00:00

                    週六至週日 12:00-14:30～17:00-00:00

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

新莊的韓雞雞•含吃一隻雞用餐空間，一樓是方桌，適合三五好友共享美食！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

地下一樓則是大圓桌，適合多人包場同歡！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

每一桌旁邊都有一個行動小推車，提供湯匙碗筷，還有各式醬料，重點是還有服務鈴，不用喊優雅一按，服務就到！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

新莊的含吃一隻雞，提供超多正宗的韓國飲料和酒類！

（開車不喝酒，飲料不過量）
【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

冰箱也有很多白黑色盤的豐富食材，都快看餓了！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

新莊的韓雞雞•含吃一隻雞的菜單，主打江原道的火鍋料理！完整的一隻春雞及超澎湃的海鮮桶和各式特色韓式餐點！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

跟大家分享朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》新莊店的美味！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

套餐A NT $1688

招牌一隻雞湯x1

伊比利豬肉x1

白色菜盤x2

黑色火鍋料x2

辣炒魚板年糕x1

韓國紫菜粉絲捲x1

澎派魚片小桶 NT $398

澎派蛤蜊中桶 NT $550

韓式泡菜x4

韓國飲料NT 60／1罐

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

招牌一隻雞湯

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

清澈的湯頭，是沒有其他添加物是用豬大骨和蔬菜熬煮，泡過牛奶的45天童子春雞，組合成一鍋鮮甜美味的雞湯，更是來韓雞雞必點！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

高高的韓式風格小哥哥熟練的切雞服務，剪切成適合的尺寸，讓湯汁更容易浸滿雞肉，只要再煮5-7分鐘就是最佳口感！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

伊比利豬肉

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

最喜歡的伊比豬，川燙至熟沾上韓式辣醬，我想這個美味，我會喜歡一輩子！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

白色菜盤x2

高麗菜和杏鮑菇

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

選擇會讓湯更鮮甜的高麗菜和杏鮑菇，準沒錯！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

黑色火鍋料x2

龍蝦風味丸和黃金魚蛋

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

飽滿紮實的龍蝦丸，一口咬下脆口又清爽鮮甜，超好吃！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

上等魚漿製作的黃金魚，Ｑ彈且咬勁十足，太可口啦！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

辣炒魚板年糕x1

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

這一道既有魚糕和年糕，灑滿白芝麻更加鹹香，也是必點韓料！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

韓國紫菜粉絲捲x1

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

紫菜包著粉絲，沾上韓國辣椒醬，吃起來口感細膩順滑，好美味！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

澎湃海鮮桶

澎湃魚片小桶 NT $398

澎湃蛤蜊中桶 NT $550

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

超大片新鮮的魚片，滿足愛吃魚的朋友！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

而我大大的感受到什麼叫蛤蜊自由啦！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

韓式泡菜x4

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

經典的韓國四款泡菜，豆芽菜、醃蘿蔔、韓國泡菜及海帶絲，吃完可以再續加喔！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

韓國無酒精飲料 NT 60／1罐

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

吃韓國料理一定要配一下正宗的韓國飲料呀！

清爽的汽泡飲或者有果粒的飲品都超讚的啊！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

不用飛韓國，在新北就可以吃到豐富的韓國料理！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

新莊的朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》，給我滿滿的幸福！

【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞【新北美食】【新莊火鍋】台灣可以吃到的韓國美味，朋月栻-韓雞

朋月栻-韓雞雞•江原道-宗음식《含吃一隻雞》新莊創始店

地址：新北市新莊區中正路889-2號

電話：02-2901-0899

時間：週二至週五 17:00-00:00

週六至週日 12:00-14:30～17:00-00:00

FB：https://reurl.cc/p3vrYQ

IG：https://www.instagram.com/chickenshop_2021/

文章標籤
新北美食 新莊火鍋 新莊韓國料理 朋月栻 韓雞雞 江原道美食 含吃一隻雞 新莊美食推薦 新莊餐廳推薦 新莊聚餐推薦 新莊輔大美食 新莊韓式料理 新莊可包場餐廳 霸氣海鮮 新莊海鮮餐廳 輔大韓式料理
創作者介紹
創作者 Phyllis Wang 的頭像
Phyllis Wang

和Phyllis 17 分享生活玩轉世界




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#新北美食
morechevron_right
文章關鍵字
新北美食 新莊火鍋 新莊韓國料理 朋月栻 more
檢舉
share
chevron_left

新北美食【板橋麵食】貝殼兄弟牡蠣麵蛤蜊麵，每
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up