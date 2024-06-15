我的曲奇餅乾天花板就是這間「曲奇有+」，只選用台灣在地獲獎無數的原物料，減糖、減油配方吃起來更不膩口！口味推薦龍田紅烏龍、黃董純花生～

好久沒吃到這麼好吃的曲奇餅乾了！口感蓬鬆酥脆、入口即化，重點是不乾口，減糖配方甜度很剛好 ！這間寶藏曲奇餅乾店「曲奇有+」，現在就在新竹巨城B1全家前面快閃啦！目前有台灣味№1純奶油、龍田紅烏龍、黃董純花生三種口味，小朋友才做選擇，我全都要！「曲奇有+」快閃現場還霸氣給你整顆試吃，沒吃不知道，一吃不得了！口齒留香，真的有夠讚！絕對是送禮自吃兩相宜！接著七月會前往竹北遠百B2快閃，未來也會攻佔整個台灣。

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《曲奇有＋新竹巨城快閃店資訊》

📆快閃期間：6/1(六)~6/30(日)

🔖快閃地點：巨城B1全家前方

📍快閃地址：新竹市東區中央路229號B1

⏰營業時間：平日11:00-21:30、假日11:00-22:00 《曲奇有＋竹北遠百快閃店預告》

📆快閃期間：7/1(一)~7/31(三) B2客席區

首次快閃就獻給了新竹的鄉親朋友，而且現場還霸氣提供整顆試吃，老闆真的很大方！

黑金色鐵盒設計真的很有質感，絕對是送禮自吃兩相宜！

🍪台灣味№1純奶油 $295

🍪龍田紅烏龍 $370

🍪黃董純花生 $350

「曲奇有+」是成立一年的新品牌，總店在苗栗南庄老街內，老闆熱愛台灣這塊土地，大部分都是使用台灣產的原物料，能縮短食物里程，減少碳排放量，使用當季盛產食材，讓曲奇餅乾滋味更新鮮、更香濃，目前口味有原味、花生、紅烏龍，會不定期更換口味。他們家曲奇餅乾真的是高人一等的尺寸，就是比別人大顆，口感一樣蓬鬆又酥脆。

會取名為「曲奇有+」，是因為苗栗母親之山「加里山」，還有客家籍創辦人的「家鄉」南庄，是在曲奇中「加入」台灣味成為「佳作」，是和「家人」一起品嚐共度美好時光的餅乾。

熱愛台灣土地的老闆，曲奇餅乾只使用MIT優良農產品當原物料，包括唯一國產的19號發酵奶油、曾拿下全國十大神農獎「林旺製茶廠」所產的台東鹿野紅烏龍，以及傳承三代的「金弘麻油花生行」所生產的100%花生醬，不計成本製作出充滿職人精神的曲奇餅乾，每一口都是最道地的台灣味， 並且減糖、減油製作，難怪可以那麼好吃！

「曲奇有+」主打的茶系列口味「龍田紅烏龍」絕對稱得上曲奇餅乾天花板！！一打開鐵盒就是濃濃茶香撲鼻而來，茶粉均勻分布在曲奇餅乾表面，一口咬下去，一樣是酥鬆的口感，接著紅烏龍茶香衝鼻而來，讓曲奇餅更不膩口，超級驚艷！

「龍田紅烏龍」使用曾拿下全國十大神農獎「林旺製茶廠」所產的台東鹿野紅烏龍，也是一間專賣紅烏龍的茶廠，一樣以友善環境的方式種植出高品質的茶葉，才能製作出高水準的紅烏龍曲奇餅乾。喜歡茶口味的朋友，真的不要錯過！這款是我的NO.1！

再來的「黃董純花生」曲奇餅乾也是不遑多讓，花生香與奶香完美平衡，並且帶一點鹹味，真的好吃到一顆接一顆停不下來！這口味是使用「金弘麻油花生行」所生產的100%純花生醬，水冷研磨國產花生，完全沒有黃麴毒素的問題，大人小孩都能安心享用！

「台灣味№1純奶油」一入口就能感受到酥脆感，接著輕輕含一下就鬆散化開，奶香瞬間充滿口腔，重點是不會乾口、不油膩！這款添加了「19號發酵奶油」，是台灣唯一以本土乳源製作的奶油，也曾多年獲得iTi國際風味評鑑一星獎章，難怪吃起來特別香！

「曲奇有+」看似平凡無奇的餅感，都是老闆全台跑透透，精挑細選出的食材，每一顆曲奇餅乾都有一個台灣職人的故事，每一口都是台灣味，真的好久沒吃到那麼有記憶點的曲奇餅乾了，整體不管是味道、口感都很有水準，送禮絕對不失禮貌！目前「曲奇有+」在新竹巨城B1快閃至六月底，七月接著會去竹北遠百快閃！「曲奇有+」之後還會全台各縣市快閃，各位也能選擇宅配購買！當然也能至苗栗南庄老街總店取貨～