榴芒來啦！非吃不可酥香厚實邪惡豬排、獨家限定榴槤提拉米蘇、榴槤芒果鬆餅，只有這裡才吃的到唷！

是的！！南投草屯 三筋-南投1號店 再推出新品，將自製手工辣椒油淋在厚實的豬排上，堪稱火辣辣的 辛味豬排 ，而之前大家都說這家店也是被甜點所耽誤的豬排店，是因為每一季推出的甜點總是讓人回味無窮，這一季也不讓大家失望，除了該有的 芒果季甜點 。再度推出有著獨特的香氣、讓許多人又愛又恨的 榴槤 系列甜點，就算沒吃過的人勇於嘗試後，也深深陷入了它的魅力當中，對榴槤控來說能在短短的夏天產期品嚐到榴槤是最幸福的事情啦！

挑高的用餐環境相當舒適，假日記得先訂位！

這一區是小凉最愛的區域，不只是背景好搭食物拍照，又有花兒、長頸鹿陪伴吃飯，就算一個人來用餐也很ＯＫ唷！

蔵前三筋日式豬排菜單 ，多人亦可直接點組合餐卡划算，單點系列有分A獨愛豬魂定食，B雙拼最豐盛定食、C三筋非豬料理定食、Ｄ小朋友兒童餐，定食均附前菜、蒸蛋、（白飯、高麗菜絲、味噌湯可免費續)，還有不少炸物小點心、飲料、甜點可選唷！

這一季的甜點就叫【榴芒來啦！】有沒有很貼切的響亮名字。甜點內容有榴槤、芒果鬆餅，榴槤、芒果提拉米蘇以及榴槤銅鑼燒，這一季就讓榴槤控、芒果控瘋起來吧！！

點個主餐、幾樣小點心其實就很飽足，但最後少不了再個美味甜品來填滿我的甜點胃。

招牌辛味豬排 ，定食均附前菜、白米飯、蒸蛋、味噌湯、高麗菜絲（其中白米飯、味噌湯、高麗菜絲等無限量供應）

現點現炸的厚實酥脆豬排，除了表面上淋上了特製辣椒油以外，還鋪滿了滿滿的蔥花超吸睛。

厚實的豬排炸至金黃香酥再切塊，豬排外皮香酥內軟嫩中帶有嚼勁，且可以看到豬排右側還冒出肉汁，這搭上三筋特製辣椒更是一絕，千萬別忘了搭上香Ｑ的米飯一起吃，你會停不下口！！

米飯的部分有白飯和茶飯兩種選擇，三筋在米飯上均嚴選台梗9號米來烹煮，說真的這香Q的米飯來搭配豬排真的超美味，且不自覺的會讓人多續一碗。茶碗蒸滑嫩順口。高麗菜絲淋上三筋特製的養生堅果醬相當的鮮脆好吃。味噌湯內有海帶、豆腐增添口感，喝起來不會很死鹹，滿順口!

魷米花 香酥又帶Q彈的口感真的超涮嘴!

起司焗烤豬排 ，定食均附前菜、白米飯、蒸蛋、味噌湯、高麗菜絲（其中白米飯、味噌湯、高麗菜絲等無限量供應）

焗烤過的豬排不只是香氣迷人，上頭又撒上不少起司粉，一整個讓起司控大爆走！！

而且三筋家的豬排都是真材實料，從側邊看也能看到起司在焗烤前是舖得滿滿厚實，所以才能烤出這厚層，帶點微焦香的起司真的特好吃、特香！

一夾起來那濃郁的起司香四溢，勘西的邪惡視覺畫面，真的讓人不免的嚥一下口水~好香、好濃、好想趕快大口吃!!

酥香的豬排被邪惡又香的起司給裹住，一口咬下還有卡滋卡滋的酥脆聲響，豬排本身酥脆紮實又軟嫩，起司滋味濃厚超美味，絕對是起司控必點定食！

藏前魚柳薯條 ，魚柳條口感勁道外酥內嫩，沾上塔塔醬很美味，加上薯條的綿密酥香，一整個都是大小孩的愛~

榴槤起司豬排 再度回歸，這一次不只是豬排有榴槤，就連甜點也有榴槤系列，一次讓榴槤控瘋狂！！榴蓮起司豬排均以霸氣切塊，拿起來份量十足，那噴香的榴槤果肉就立馬爆漿，令人立馬大咬一口，天啊! 外皮也太酥脆了吧!!!

每一口都能感受到金黃酥香的外層，加上豬排的軟嫩與飽滿又香濃的榴槤果泥交融於口中，那濃醇香的風味，可是讓榴槤控愛不釋口，尤其那帕馬森起司的鹹香風味，讓味道更上一層樓。

夢幻登場的芒果鬆餅，一上桌就讓人準備好手機要錄下來跟姊妹炫耀甜點XDD

宛如置身在雲霧般的夢幻甜點，很炫吧～～～～

好啦！小涼不賣關子，就來張比較夢幻又清楚的 芒果鬆餅 。份量其實不少有四片鬆餅、新鮮的芒果果肉、一大球的抹茶冰淇淋（底部還有脆片），再來點酸甜的藍莓，蜂蜜。

鬆餅的表面上有撒上些許糖粉，所以就算沒有沾上抹茶冰淇淋一起吃就有味道，但我還是比較偏愛沾上冰淇淋一起吃，除了增添冰涼的風味以外，還多了抹茶的香氣，也讓鬆餅吃起來軟嫩又不乾。

不得不說三筋選的抹茶冰淇淋好好吃，不會過於甜膩、抹茶香氣足，單吃或沾上底下的脆片一起吃，增添了層次口感也很不賴！

榴槤提拉米蘇 ，這分明就是要讓榴槤控爆動起來麻！！

上層鋪滿厚厚的榴槤果肉，還灑了一些現刨的檸檬皮增添了清香的氣息，並將榴槤果泥混入了馬斯卡彭，讓榴槤餡的整體有了一種輕盈的口感，入口的每一匙都是滿滿榴槤香氣，愛榴槤的你絕對不能錯過這一季的榴槤甜點唷！

姊妹很酷的直接先來一塊榴槤果肉，吃起來軟香綿密，不知道是否因為冰過、再吃得當下甜度不像常溫的甜膩，也有可能因為檸檬皮的清香加持吧！

但小凉還是會建議大家切塊吃，或是直接用湯匙挖來吃更滿足！底層是手指餅乾，並有泡著些許咖啡酒，加上大塊的榴槤果肉，在視覺上真的格外誘人。吃到嘴裡香、滑、甜、膩、柔和中帶有質感的變化，味道並不是一味的甜，加上獨特的濃郁香氣超級滿足！！

榴槤銅鑼燒 ，這根本就是爆漿版本嘛!! 但小涼就愛餡而多皮薄的甜點，因為這樣才是真材實料嘛!

餡兒柔滑且入口即化，主要的香甜味來自榴槤果肉本身，跟著銅鑼燒一起吃風味更融合。

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三筋-南投1號店

電話：049-2305888

地址：南投縣草屯鎮中正路586-5號

營業時間：11:00~13:30、17:00~20:30

臉書粉絲頁： 三筋-南投1號店

三筋-高雄1號店

電話：07-5561777

地址：高雄市左營區富民路59號

營業時間：11:00~13:30、17:00~20:30