不曉得是否因為天氣越來越熱，最近好躁啊！這種時節應該修身養性一番……

受小叮噹的影響，狡兔這陣子跟著迷上玩積木，成品拼裝好的那一刻，真的頗有成就感！整個過程很紓壓，藉此把工作時消磨掉的耐性給補充回來！

內心被療癒了，腸胃也需要食療啊！趁週末假日，我們去知名連鎖蔬食餐廳朝聖，淨化一下身心靈！隨著年歲的增長，發覺自己不像以前那麼愛吃肉，偶爾吃素也是不錯的選擇。

許久沒來高雄夢時代，但我腦中卻對這裡的停車場存有非常深刻的印象！車子隨著路徑一直繞圈啊繞圈，彷彿來到遊樂園，哈！記得跟小叮噹交往期間，我們曾經來過夢時代，當時逛到某服飾櫃位，狡兔隨口說一句「你又要買紫色衣服？」然後我就踩到牡羊噹的地雷了！他下一秒扭頭生悶氣不理人！現在回想起來覺得又好氣又好笑，婚後多年至今，這頭惡羊算是有被我稍微馴化吧？（傻笑）

統一夢時代購物中心的週末營業時間始於10:30，我們趁早抵達位於三樓的蔬食餐廳「斐得蔬食 熱浪來襲」，那時候還不到11:00，驚見裡頭的候位區已經坐了好幾個人！稍晚發現比丘、比丘尼也來用餐呢！

該餐飲品牌於台中起家，南部地區饕客可就近前往高雄夢時代，或是義享天地。

近期臺灣的食安風波不斷，而該店在餐飲衛生評鑑方面獲得優級認證，令人大感安心！

規定禁帶外食，寵物進寵物籠內即可入店，14:00至17:00時段每人低消為一份餐點，其餘時段每人低消300元。

候位區的這張沙發很可以！入口處有放置菜單可參考，菜色琳瑯滿目！建議各位務必提前研究討論，節省點餐時間。

席次相當多，想必趁早預約能被優先安排到更理想的位子。

往裡面走，不刺眼的燈光映照著暖色調的木質桌椅，氛圍顯得溫馨宜人。

我特別喜歡這類型的四人雅座，有一種被包覆的安全感，自成一個獨立小空間。

裝潢偏向歐風，用餐環境的質感不輸咖啡廳，來這邊能夠心平氣和坐下來好好吃一頓飯！

店內規劃四人座或六人座，由於場地夠寬敞，團體聚餐若需要併桌也容易。

轉換視角面向這一隅，風格丕變，突然領會到店名「斐得蔬食 熱浪來襲」當中的海島度假fu！

搶眼的土耳其藍色牆柱，配上養眼的綠色植物，讓我暗自腦補著浪潮聲！

我們當天坐在這區，那椅子的款式十分獨特，根本是藝術品！

木椅很沉重，也因為如此，才能承受得住像小叮噹這樣的壯漢！哈！

備妥兒童椅，揪多點人得以嚐到更多菜式！合菜模式可考慮套餐方案，也有適合單人的義大利麵、燉飯、火鍋等餐點。

點不點飲料視個人需求，每桌皆供應一大壺飲用水。

一旁貼心準備抽取式衛生紙，餐具中西式都有，畢竟這裡販售多元化的無國界料理！

任選一種手路菜、功夫菜，即可99元加購法式美蔬鮮脆菇沙拉一份（原價129元）。

◎ 斐得蔬食 熱浪來襲 (高雄夢時代店) 之菜單：

https://photos.app.goo.gl/JgUvnpHrQrFSrdqQ6

▲單點▲

https://photos.app.goo.gl/Bf8Sm1eFhgGoY8LM7

▲雙人 / 四人 / 六人套餐▲

<法式美蔬鮮脆菇沙拉/不裝蒜凱撒醬>

南洋風的木質容器，猶如一艘小船，承載著沙拉出航啦！如圖是搭配不裝蒜凱撒醬，佐醬的選項另有老奶奶胡麻醬、主廚秘密陳醋。

通常凱撒醬會添加蒜末，而蔬食餐廳為了體恤全素者，避開一些辛香料，用心調製醬汁！這款不裝蒜凱撒醬的甜味尤其突出，正合我意！

生菜打底，輔以軟嫩的櫛瓜、多汁的小番茄、酥脆的堅果，再加上炒過的鮮脆鴻禧菇，在不裝蒜凱撒醬的幫襯之下，帶來豐富多姿的口感及風味。

<糕渣白玉蘿蔔糕搗猴菇>

以宜蘭傳統美食糕渣為創意發想，這道小點雖然看起來樸素，但仔細一瞧，廚師要把眾多塊狀物煎得漂亮，確實也考驗著功力和耐心。

蘿蔔糕稍微裹粉，成功營造出外皮的薄脆度！裡頭混入細碎的猴頭菇，綿軟之中夾藏驚喜感！

佐醬鹹而微甜，猜測有加豆腐乳，越吃越涮嘴！

<椰香素鬆飯>

這裡的飯超大一碗！以我家的飯碗來說，大約1.5倍的份量！女性朋友請斟酌一下！白米飯粒粒分明，撒上鹹脆酥香的素鬆，使人胃口大開！

<檳城乾三杯火炒脆腸>

鹹香誘人的三杯口味向來是我的心頭好，白飯殺手無誤！起初看見「脆腸」二字讓我一時摸不著頭緒，直到送上桌才真相大白！

所謂的「脆腸」是用杏鮑菇來取代，但大火爆炒後的質地有別於印象中的飽滿含汁，反而呈現帶有韌性的彈脆感！真神奇呀！

配角是馬鈴薯，平常吃到的大多為燉煮形式，難得遇上快炒烹調手法，因此巧妙保留了本質的脆度。

<鹹蛋黃杏鮑菇>

再來這道也是杏鮑菇料理，它的表現讓我更加驚豔啊！

以往在熱炒店吃到的金沙花枝、金沙軟絲，總是令我意猶未盡！這天初次嚐試素食的鹹蛋黃杏鮑菇，內心的感動度隨著那股香氣一起破錶！實在太美味了！

我覺得該店廚師非常懂得處理食材的外在口感，切成大塊狀的杏鮑菇先油炸再拌醬，現場香氣盈溢。

鹹蛋黃醬緊緊巴附在表層，濃郁程度超乎想像！鋪天蓋地襲來！外部酥香、內部帶汁，真的會忍不住一夾再夾！

<女婿芋見香酥鴨>

這道創新料理的製程想必最為繁複，霸氣壓軸登場！素食版的香酥鴨，隨餐附加女婿蛋、高麗菜絲。

源自泰國的女婿蛋，就是炸過的白煮蛋，該店佐以鹹味醬汁。

超妙的啦！乍看如同葷食！焦糖色的外衣猜測是用豆皮仿作，完美復刻，激似真正的鴨皮、雞皮！表面泛著油光，原來是塗上柚子醬！

植物火腿、起司、芋泥，加以像是麵輪的素料，堆疊出Q彈有勁的多層次口感！整體味道亦不遜色！如此精緻的素食讓我大開眼界，絕對是必點的宴客菜！

斐得蔬食提供五花八門的素食餐點，不僅對於天然蔬菜的火候拿捏有一套，調味得宜，而且運用植物肉研發出來的特色料理也廣受好評！無論是不是素食族群，都推薦大家過來吃好料！老少咸宜！

**個人體驗文，僅供參考**

↓斐得蔬食‧熱浪來襲(高雄夢時代店)↓

臉書：https://www.facebook.com/100083493472074

地址：高雄市前鎮區中華五路789號3樓 (統一夢時代購物中心)

電話：07-338-5783

營業時間：

平日 11:00~14:00 / 16:30~20:30

假日 11:00~20:30