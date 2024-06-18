前言

大漠在論壇上看到了一張有關「龍貓隧道」的照片，於是大漠就親自去瞧瞧，看看是不是可以找到照片中的「龍貓隧道」😋

新豐的「龍貓隧道」是溼地中的「綠色隧道」，一條由紅樹林構成的林蔭步道 😏

一開始大漠還以為「新豐紅樹林」是個人比較少的景點呢 😶

結果當天超多人的，步道上好難取景，分分秒秒都有路人經過 😓，想要拍照的話建議挑個平日來，體驗會更好喔 😇

一、「紅毛港」出海口

百年前尚未淤積成大片濕地時，據說是可以通商的港口，當年是有荷蘭人以此建港通商， 所以這裡也被稱為「紅毛港」😲

不喜歡紅毛的話，也是可說成「新豐溪」出海口 😅

回頭可以看見兩座橋梁，一座通往「紅樹林」的紅色橋梁，而後方更大的另一座橋樑是「西濱公路」。

待會就是要在對面的紅樹林裡尋找「龍貓隧道」，希望大漠認得出來 😆

「西濱公路」橋下。

二、「新豐紅樹林步道」入口

「新豐紅樹林步道」以「紅樹林橋」為起點 ~

「紅樹林橋」右側可以看到「水筆仔」的裝置藝術，可是大漠怎麼看都像插滿「香菸」的煙灰缸...😅

想想不太可能，最多轉變成插滿「線香」的香爐，因為附近有一間廟宇「新豐池和宮」，看起來香火鼎盛 😆

「紅樹林橋」左側則是有一面立牌，介紹著紅樹林的生態，待會大漠可能會看到牠們 😊

橋面上就如大漠開頭說的超多人，沒有機會拍淨空的橋面，在這裡等了十幾分鐘 😂

既然「觀景橋」無法取景，那就來看看橋上可見的風景吧 ❗❗

橋上觀看「新豐溪」出海口，感覺就是不一樣 ~

「觀景橋」上可以體驗坐船的視角，感受順著溪水出港的感覺 ~

「觀景橋」還可以以俯視的角度觀賞「紅樹林」，多虧「水筆仔」長不高 😂

四、「新豐紅樹林步道」觀景橋 (左側)

大漠覺得「觀景橋」左側的「西濱公路」大橋莫名的好取景，怎麼拍都好看 😍

拱橋就是有一種魔力，不知道大家是不是也這樣覺得 ~

「橋墩」也很讚，有一種對稱美感 ~

還可以搭配「白雲」、「藍天」~

增加延伸的感覺 ~

覺得就算沒有找到「龍貓隧道」也不虛此行👍

诶❗❗還沒走兩步，就已經收穫滿滿了，這樣對嗎 😂

有著幾何學的美感 ~

還可以體驗坐船入港的感覺 ~

五、新豐紅樹林步道

正式進入「新豐紅樹林步道」，這時大漠想等前面的人走進彎道在拍攝，但是背脊上感覺著後面的人，心中吶喊著快點走... 😖

似乎剛好遇到「水筆仔」的繁殖季節，每棵「水筆仔」都綻放著白色的花朵 ~

似乎這裡就是「龍貓隧道」~

不知道是不是 「水筆仔」的葉子剛好正在更換，缺少葉子遮陽，還是今天的天氣太好，沒有「龍貓隧道」的陰涼感 😅

而且轉角後有一個涼亭，這裡聚集了好多人，剛好這木棧道又短短的，前後都會拍到路人... 😅，所以真的強烈建議平日來比較好 ~

終於有機會拍到，淨空的木棧道 😀

附近沒有高聳的建物，加上低矮的「紅樹林」，讓人可以輕易地觀賞開闊的空中風景 ~

再次逮到機會，拍攝到淨空的木棧道 😂

六、新豐紅樹林步道 (第二個涼亭附近)

第二個涼亭比較大，可以容納更多人休息，避避暑 ~

在「紅樹林」樹叢中，可以看「西濱公路」的大橋 ~

考驗大家的眼力，找找「招潮蟹」😂

這裡的「水筆仔」也是綻放著花朵 ~

七、新豐紅樹林步道 (第三個涼亭附近)

這三朵「水筆仔花」的花蕊超奔放 ~ 😂

一片大雲幫大家遮住了豔陽 ⛱

遠方的雲燒了起來 ~

如電影中，想要呈現著詭異氛圍，似乎就是採用這種雲詭的色彩。

天空模擬的氣象圖，看起來多個地區都會下豪大雨 ~ 😂

天空模擬的氣象圖，似乎有一個颱風即將形成 ~ 😖

來個正常的天空藍、白雲朵 ~ 😄

今天的天空真的很美，感覺不是來找「龍貓隧道」，是來欣賞天空上的白雲 😂

各種造型的白雲，可供選擇 ~

八、新豐紅樹林步道 (遊客中心附近)

到了「遊客中心」附近有一個小小的「天空之鏡」，倒映著藍天白雲 ~

回程的話，不用原路返回，前面還有一條「紅樹林步道」的分支，可以回到停車場 ~

離開「遊客中心」前，還可以到一旁的小攤販，吃大漠最愛的「烤鳥蛋」😋 補充體力 ~

馬路邊種著「落羽松」供人欣賞的，不知是何人所為 😏，「水鼻仔」突然轉變成「落羽松」，感覺有點突兀阿 😂

九、新豐紅樹林步道 (回程)

回程的支線上，還可以換一個角度，再次觀賞「西濱公路」大橋 ~

「水鼻仔」與「西濱公路」大橋的搭配別有風味 😍

回到「紅毛港」的出海口，發現溼地上突然出現好多隻「小白鷺」，看來牠們也是很聰明，不會在頂著大太陽情況下，在溼地上覓食 😆

這時的太陽也即將要下山了，沒有來的時候那麼刺眼了 😎

地圖

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