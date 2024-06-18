五星海鮮宴會釣蝦KTV，台中北屯區總站夜市附近的海鮮宴會餐廳、有室內冷氣釣蝦場、KTV包廂。五星海鮮宴會釣蝦KTV不只”五星”還真的”有省錢” ，餐點平價親民、用餐不限時、免收服務費、有停車場、KTV自帶酒水免開瓶費，不只是家庭客、團體聚餐、辦宴會的好地方，而且營業時間從早上10點到凌晨6點，也是深夜食堂、夜貓子聚會好去處。

五星海鮮宴會釣蝦KTV

五星海鮮宴會釣蝦KTV 位置與停車

五星海鮮宴會釣蝦KTV位在台中北屯區的總站夜市後方，餐廳門口就設有免費停車場，但位置有限，附近也有許多收費停車場。鄰近台中捷運【舊社站】與【北屯總站】中間，搭捷運前往者可以在舊社站下車，步行過來比較近。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

台中景點|超優惠好玩行程推薦

➤

➤

➤

➤➤

➤

台中泡湯|泡湯住宿推薦

➤

➤

➤

➤

➤

一樓用餐區有4人方桌、10人圓桌，還有包廂區，平日晚上用餐人潮就不少，假日更是經常客滿，極度建議假日用餐一定要提早訂位喔~

來五星海鮮宴會釣蝦KTV除了吃飯之外，其實滿多是釣蝦之後就在這裡吃飯，吃飽後再繼續到2樓唱歌，在這就能玩上一整天，而且環境單純所以滿多家庭客帶長輩、帶小孩來，老少咸宜。

一樓的包廂區，可容納40人左右，如有需要最好先跟店家預約包場、詢問費用。

飲品有多款酒類和無酒精飲品，冰塊則在一旁可以自取。【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

餐點品項有多款活蝦活魚料理、熱炒、一鵝3吃、手路功夫菜，喜歡生猛海鮮的也能現場挑選活體海鮮，而且價格標示的相當透明清楚，不用擔心被漫天喊價或不好意思詢問。

龍蝦、龍虎斑看起來都相當健康有活力，牛奶貝也很大顆呢!

往二樓宴會廳和KTV包廂有電梯可搭，錦鯉水族箱維持得很漂亮，許多小朋友都會在這裡圍觀

大型宴會廳有麥克風音響、大布幕投影設備，只要6桌以上就可以包場，而且用餐時間頗長，不會急著趕客人，吃飽後若想繼續聊天也可以到一樓用餐區坐，特別適合團體聚會

五星海鮮宴會釣蝦KTV 唱歌包廂

另一側是KTV包廂，以包廂時間計費，而不是算人頭的，不愛唱歌者也可以一起來熱鬧。

大包廂的還有自己的獨立洗手間，相當方便。

KTV包廂、釣蝦場價格收費

小包廂(8～10人) $700/每小時、中包廂(10～12人) $800/每小時、豪華大包廂(12～15人) $1000/每小時、VIP特大包廂(30～40人) $2000/每小時，每次至少預約2小時，不定期推出優惠活動、壽星活動，可以預約時跟店家詢問。

備註：KTV不收一成服務費、無餐飲低消限制、可以自帶酒水免開瓶費，但是禁帶外食，而帶蛋糕者會先預收個押金，避免砸蛋糕破壞到包廂設施，離開前若無砸蛋糕行為則會退回。僅”現金交易”且點餐時收。

五星海鮮宴會釣蝦KTV 釣蝦場環境

這裡的釣蝦池是在室內，而且有冷氣不怕悶熱，再加上全面禁菸，除了大人愛來釣蝦，還有許多小朋友一起來玩ㄟ～

有分綜合池、母蝦池２種，每到整點會依照竿數比例放蝦，現場秤重之後，前後段皆會均勻投放

妮妮布魯蠻意外，來這釣蝦的小朋友真的頗多，有的還比大人還會釣呢！

五星海鮮宴會釣蝦KTV有提供釣竿與蝦餌，如果要用比較好的餌料，現場也可以另外買，對於釣蝦新手，店員也會幫你測水深，算是還滿不錯的。

沒有釣蝦的朋友也可以在一旁休息或夾娃娃，釣完蝦者可以到自助烤蝦區處理現烤，然後到一旁座位現吃，還提供餐具、芥末、醬油呢～相當方便喔！

五星海鮮宴會釣蝦KTV 菜單價格

領班主廚是香港人，所以除了台式熱炒之外，還有多款粵菜，像是招牌燒鵝、避風塘炒蝦等，而且餐點價格出乎意外的親民，並沒有因為宴會餐廳所以很高，而且免服務費、無低消、無用餐時間限制，整體餐點好吃份量足，難怪許多老客人一再回訪，是可以慢慢吃、慢慢聊天的好地方~

➤五星海鮮宴會釣蝦KTV完整菜單

五星海鮮宴會釣蝦KTV 餐點介紹

這滿滿一桌包含高單價的水姑娘龍蝦也不用4500元，飽足又豐盛，平均一人不用五百元，宴請客人省荷包又有面子

避風塘蝦

來到五星海鮮宴會釣餐廳，既然有釣蝦場當然要點尚青的活蝦料理，光是口味上就有9種可以選，妮妮布魯這次吃的是避風塘蝦，很適合喜歡鹹香麻辣的人

不容易入味的泰國蝦有事先開背處理，搭配大量鹹香乾爽的蒜酥、乾辣椒、花椒粒爆炒，重口味的涮嘴感還帶點花椒香麻滋味，但不會很辣，相當好吃！

蝦膏濃郁、蝦肉扎實彈牙，真的是會讓人一隻接著一隻呢~

蒜蓉蒸水姑娘

比波斯頓龍蝦高級的水姑娘，在這裡吃的價格比在日式料理和高檔火鍋店平易近人許多，雖然是依時價計算，但是價格、尺寸都有清楚標示，像這盤水姑娘只要1299元，很可以啊~

主廚很貼心將龍蝦肉分切成多塊，方便大家分享，而不用擔心只有一大塊要如何分食，用清蒸方式保留海鮮的鮮甜與蝦肉的細緻感，搭配大量蒜蓉、香菜、蔥花點綴，色香味俱全

底部寬冬粉吸收了龍蝦的鮮、蒜蓉的香，好吃到讓人一丁點都不想浪費

蒜蓉活魚

價格經濟實惠的珍珠石斑魚，透過清蒸搭配大量蒜蓉醬汁，鹹香中又能吃到魚肉的細緻鮮嫩，可說是好吃不貴的活魚料理，非常推薦給大家

招牌燒鵝（限量供應)

這麼一大盤鵝肉只要580元，真的很實在欸！

建議你上桌就趕快趁熱吃，薄脆晶亮的鵝皮非常香脆誘人，在口中細細咀嚼品嚐鵝肉油脂的香氣，肉質部份不因外皮烤的脆而失去口感，反而還頗水嫩的。

直接單吃就很夠滋味，但沾上主廚特調梅醬後，酸甜鹹香更是開胃，不過，限量的美味最好要先預約，以免完售吃不到。

一旁搭配的台式泡菜也是店家自己製作，爽脆酸甜

剝皮辣椒雞湯

裡面加了許多來自台東的剝皮辣椒，初入口感受到湯頭的甘，但隨之堆疊出辣感，可說是頗有辣度的雞湯，但又讓人為之著迷的一口接一口。

不只雞肉多，還用了不少蛤蠣增添湯頭鮮度，更加有層次變化，相當豐富好喝的雞湯

椒麻雞

香酥脆皮雞腿肉淋上主廚特調椒麻醬，而非市售的泰式甜辣醬，感受得到醬汁中帶點花椒清麻香氣，再搭配爽脆洋蔥絲與小黃瓜絲，讓油炸的雞肉也顯得相當清新

鐵板松阪豬

松阪豬肉量不少，再加上甜椒、洋蔥、豌豆搭配，鹹香有味又不失蔬菜的清甜均衡，醬汁雖然是重口味，但不死鹹，還有濃濃胡椒香氣

金沙苦瓜

妮妮個人非常喜歡金沙類的料理，這盤金沙苦瓜只要150元，當然必點啊!

苦瓜先酥炸過後再爆炒鹹蛋金沙，酥脆外皮可能夠加吸附鹹香的蛋黃香氣，麵衣之下則是多汁清爽苦瓜，吃起來不油膩，很好吃!!

蠔油芥蘭

看似普通的蠔油芥蘭，但不同於熱炒店的重油重鹹，而是在濃厚醬香中還能帶點甘甜不死鹹

整體感想：

五星海鮮宴會釣蝦KTV不只是能當宴會餐廳，也是家庭客經常到訪的海鮮熱炒餐廳，加上環境舒適單純的釣蝦場讓小朋友也能一同遊玩，用餐後也能直接在這續攤唱歌，不用再移車，一群人待上半天在這遊玩絕對沒問題，非常適合家庭用餐、團體聚會，而且免服務費、用餐不限時，假日可是客滿滿，千萬要提早訂位喲!

五星海鮮宴會釣蝦KTV 店家資訊

地址：台中市北屯區敦富東街125號

電話：0909－020666

營業時間：

餐廳，上午 11 點～凌晨 2 點半 (免服務費、用餐不限時)

釣蝦場、KTV，上午 10 點～凌晨 6 點

➤官方粉絲頁

妮妮布魯IG

妮妮布魯LINE@ : @nini.blue

妮妮布魯Telegram: https://t.me/twtour

美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區 |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區| 霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街｜台中火車站｜新光大遠百｜秋紅谷｜日式料理、居酒屋｜早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅｜海鮮吃到飽百匯｜牛排｜鍋物。麻辣鍋｜泰式料理｜韓式料理｜不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳｜聚會餐廳

交通資訊

延伸閱讀