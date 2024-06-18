夏天就是要來大江購物中心吹冷氣品美食，這次大江的夏日年中慶有超多的品牌優惠一定要買好買滿，來這逛街還能享有全年停車免費，實在太佛心。今年大江一樓的裝置藝術又換上新面貌，這次的裝置藝術以【幸運冰果城】為主題，結合夏日水果冰與賓果遊戲兩個內容來跟大家互動，設計的相當有巧思，不管是大人還是小孩來這裡都可以玩的很盡興，重點是好玩又好拍。在GBF還有各式主題冰品，絕對讓你今年夏天透心涼。

2024大江最新春夏裝置藝術～幸運冰果城

今年大江購物中心的春夏裝置藝術相當可愛，以【幸運冰果城】為主題，大廳就有一個超大的賓果挫冰機，上面有個滾動的賓果遊戲旁邊就是一個超大的水果冰，炎炎夏日就是要透心涼，這次的裝置藝術整個就是很涼爽，挫冰跟賓果結合真的太有巧思。

1.旋轉方塊椅

超大水果冰很好拍照，旁邊還有賓果椅可以旋轉變換圖案或者是拼字，還有機會搭配攤位活動做互動遊戲。

不管哪個角度拍都很好看，繽紛的顏色搭配讓整個空間好舒壓。

2.幸運拉霸機

這個賓果挫冰機中有幾個互動遊戲，其中就是這幸運拉霸機，以吃角子老虎為設計概念做出發。

上面的滾輪會緩慢的滾動，如果你運氣好就可以看到三個相同的符號連線。

我這天的運氣就相當好，才剛剛走過去就轉到三個BINGO連線，好運連連。

3.配料賓果

這個互動遊戲在賓果機的後方，可以雙人一起玩。

這遊戲玩法就是兩個人分別在不同邊，然後輪流旋轉方塊看誰先到三連線就算獲勝。

這個遊戲小麥仔超愛玩也可以刺激腦力。

4.挫冰機內部情境互動

在挫冰機中有動態燈跟鏡面材料可以反射自己的身影，在裡面拍照也是不錯的體驗。

5.隱藏符號

賓果挫冰機周圍的地板上都有些隱藏符號像是BINGO或是星星符號可以花點時間找尋拍照。

6.賓果頒獎台

最後一定要在這個賓果頒獎台的WINNER獎盃旁合照一下，今年的裝置藝術互動性真的太強了，如果有來大江購物中心一定要來玩一夏。

2024大江購物中心館內裝置藝術

不只一樓有裝置藝術，應該說大江購物中心對於空間的規劃真的非常用心，每一次去就算間隔時間不長都可以看到裡面在佈置上的用心與多變，即使是很常來逛也可以很有收穫。這次麥仔特別針對館內其他的裝置藝術來跟大家分享，接下來來看一下到底有什麼厲害之處吧。

GBF～雄鹿噴水池

在GBF樓美食區旁的噴泉造景藝術我自己很喜歡吃飽後到這裡來走走，噴泉旁的鹿也很適合合拍。

GBF～歐洲街景造景藝術

位在GBF美食街旁的這一塊牆壁也是讓人感受到國外氛圍很棒的造景藝術，來這拍些照片也很不錯。

1F～希臘風格造景藝術

很喜歡這個空間，一秒就到希臘。地中海的顏色搭配還有綻紅的植物造景搭配，看起來更舒服。旁邊就是6/28準備新開幕的日本鬆餅專賣店Woosa。

3F（西側門聽） ～yogibo

這個美國的懶骨頭專家在大江購物中心有專屬的門市，很喜歡他們家的沙發跟U型抱枕，特殊的質料親膚還超紓壓。現在yogibo在3F西側門廳設了一個休息專區，在這裏可以體驗他們的懶骨頭服務，逛累了來這裡休息一下絕對是很棒的選擇。

他們家的懶人沙發真的超舒服，基本上坐下去就不會想要起來了。還有超可愛抱枕，都是可以自由試抱但請大家好好愛護。

不只提供舒適的抱枕及座位區，竟然連插座都幫大家準備好，這實在太貼心。

這棵鐵樹的來頭不小，它們可是榮獲2013-2014 Asian Pacific Property Awards（亞太地產大獎）的殊榮！

此造景獨一無二且具風格特色，以鐵條相互交錯焊接而出，配合整體空間設計，分為紅、白兩色，紅色呈現出牛仔區塊的野性與狂放；白色部份則強調出舒適的隨性感，都讓環境大大加分。

4F～GiGo LED燈光秀

位在4樓的遊樂中心GiGo是小朋友的玩樂天堂。銜接娛樂遊戲區通道打造未來感之玻璃空橋。

一次輪迴大約是5分鐘的時間，強烈的未來感，燈光搭配後的空橋讓人彷彿來到不一樣的空間裡，非常有特色。

不只樓層的造景藝術厲害，就連他們的廁所門有也是相當用心在設計。還有專屬的母嬰區域，跟休息座位。真的不說是廁所根本沒人會想到這個地方會是廁所，我真的很佩服大江購物中心的想法及設計，每一層樓都有不一樣的主題，連廁所也可以別出心裁的讓人耳目一新。

5F～空中步道

這裡有小朋友的互動區，可以拿著粉筆在這裏塗鴉作畫，相當好玩。

要特別注意黃色牆面不是黑板喔～要畫只能畫在動物身上。

逛累了就要來補充一下體力。大力推薦這間在網路上人氣相當高的《史坦利美式牛排》以高品質的原塊牛肉，高溫炭火保留牛排最原始的多汁美味。從新竹起家的《史坦利美式牛排》現在在桃園中壢大江購物中心也吃得到。大份量的原塊牛排價格相當實惠，配上副餐更滿足。如果喜歡吃布丁他們家的焦糖布丁也是人氣必點，這天我們一行四人來到大江購物中心，點的是他們CP值頗高的的四人套餐，好吃又傷荷包難怪網路評價這麼高。

大江購物中心美食推薦～史坦利美式牛排

《史坦利美式牛排大江店》 餐廳位置

《史坦利美式牛排大江店》的位置在購物中心的4樓，來這用餐購物全年停車免費，真的是超划算。

來大江購物中心消費不要忘記一定要申辦一張大江聯名卡，像是現在的活動只要消費滿1000就送你120元的電子現金券，每卡每月上限是240元，是不是超優惠。吃越多省越多。

《史坦利美式牛排大江店》餐廳環境

《史坦利美式牛大江店》的位置選擇不少，一進餐廳就看到雙人、四人的座位，往後走還有多人的座位，整體環境規劃的相當不錯。

《史坦利美式牛排大江店》菜單

《史坦利美式牛排大江店》的菜單選擇性也不少，從開胃菜、排餐、漢堡、甜點、飲品通通都有，這天我們一行人點的是豪邁四人套餐4298+10%，有濃湯、沙拉、分享大拼盤跟排餐，還有飲品跟甜點，四個人真的是飽到頭頂。

《史坦利美式牛排大江店》菜色介紹

四人套餐裡面的牛排品質都很不錯，來分享一下這天我們品嚐了些什麼好吃料理。

蘑菇濃湯

熱熱喝很舒服，裡面的蘑菇已經打得很細。

經典 凱撒沙拉

這個沙拉份量不小，四人分食剛剛好。清爽的口味剛好可以綜合料理的油脂。

分享大拼盤（可加價升級）

分享大拼可加價升級豪華海陸，整個份量相當足。裡面有炸魷魚、烤蝦、水牛城雞翅、烤雞、炸蘑菇。

這天的大拼盤中我最愛他們的炸魷魚，粉薄裡面魷魚新鮮度很高。

旁邊還有搭配三種沾醬，可以沾著一起搭配味道層次變化更多。

紐約客10盎司

四人套餐中翼板牛，可以挑選配餐我們選了地瓜薯條跟烤鳳梨。

一整塊的翼板牛經過烤盤的高溫，讓溝紋的紋路清楚的烙印在牛排上，看起來超美。

翼板牛是屬於較有咬勁的部分，這天我們選的是五分熟口感恰到好處，看著這多汁的畫面就知道這肉質有多嫩。

雪花牛12盎司

如果想要吃嫩度高一些的話他們家的雪花牛表現很不錯。

套餐中一共有三個雪花牛其中兩個是雙拼，另外一個是12盎司的雪花牛。愛吃肉的朋友可以選這一個。

有厚度又要軟嫩多汁，這一塊真的是首選。

雪花牛8盎司+龍虎斑

這個是海陸搭配，同樣是套餐中的排餐。很喜歡他們家的烤大蒜配上牛肉一起品嚐相當好吃。

這海陸拼盤的龍虎斑肉質頗厚實，外皮烤到焦脆相當好吃。雪花牛的部分也烤得很美。

雪花牛8盎司+碳烤雞腿排

愛吃肉的朋友這款也很可以，肉肉控必點。

雞腿排外皮焦香配上軟嫩的雪花牛排很過癮，旁邊搭配馬鈴薯泥還有烤蔬菜。

五分熟的雪花牛嫩度真的很高，油脂恰到好處相當好吃。

烤半雞

這是他們新推出的排餐，表現也很亮眼。

烤半雞醃漬入味，雞肉單吃就很好吃，就連平常容易乾柴的雞胸肉都相當軟嫩。

品嚐完相當好吃的接下來換他們家的甜點飲料。

鳳梨百香果冰沙

這款冰沙是由多款水果一起製作而成，整體的香氣很有層次，酸酸甜甜好消暑。

甜橙葡萄柚氣泡飲

這款氣泡飲相當清爽，搭配酸甜的柳橙以及葡萄柚相當解膩。

自製焦糖布丁

這個是史丹利裡的人氣甜點，網路上點餐率相當高的焦糖布丁。

布丁口感相當軟嫩，搭配焦糖的香甜滋味真的很好吃。

熔岩巧克力

這個要趁熱吃，剛出爐的熔岩巧克力配上香草冰淇淋一冷一熱超香超好吃。

肉桂蘋果派

這個現烤的蘋果派很合我的口味，外皮烤的脆度很裡面的蘋果餡帶著肉桂香真的很迷人。來到大江購物中心吃完美食就可以有體力逛街了，這天初訪《史坦利美式牛排大江店》印象非常不錯，人多可以吃套餐人少來這裡也可以吃得很開心，牛排品質好炭烤的火候也拿捏的恰到好處，這天的五分熟牛排都很剛好，如果有機會來大江購物中心逛街，那這間美式牛排專賣店《史坦利美式牛排大江店》推薦給你，享受美食停車還不收費是不是太划算了。

《史坦利美式牛排大江店》店家資訊

大江購物中心～夏季冰品特輯

GBF【CREMIA】

CREMIA北海道冰淇淋之神，今年夏季推出了全新的岡山白桃口味，特別選用上品的日本岡山白桃，加上北海道鮮奶打造頂級風味，喜愛水果風味的粉絲別錯過了！

GBF【 Cold Stone酷聖石冰淇淋】

今年夏天大江購物中心有很多透心涼的冰品可以選擇，知名的冰淇淋品牌Cold Stone推出了三款聯名款冰淇淋，每款都很有特色。

木瓜小勞撫

酷聖石x小勞撫x爽爽貓 首度聯名！

復刻經典飲品「木瓜牛奶」冰品化，完美比例的濃醇奶香mix香甜木瓜，拌入爽脆的鹹起司餅乾+黑糖醬，帶有濃郁起司香的蓬鬆口感。淋上豐富香氣的黑糖醬，最後撒上獨特嚼感的黑糖珍Q，讓整份冰品呈現甜鹹交織的多層次味蕾。

芋來芋麻吉

超人氣口味「芋頭牛奶冰淇淋」限時回歸！

芋頭的香氣與牛奶一起譜出濃郁的芋頭牛奶冰淇淋！芋餡採用大甲產區上等檳榔心芋製成一口咬下絲滑香濃的純芋饗宴在口中展開。再搭配新鮮竹山番薯製作的地瓜餅鹹香脆口是懷念的好滋味，最後撒上超人氣配料小麻糬增添咬感。

超A咖星藍雲朵

這款與SAMSUNG GalaxyA55手機聯名款顏色很繽紛。上面有白巧克力裝飾還有小麻糬跟棉花糖冰淇淋。

(期間限定新品，結束時間 : 6/16)

GBF【馬祖新村】

芒果白桃烏龍

新鮮芒果熬煮而成的芒果泥，搭配清香順口的白桃烏龍，喝得到芒果顆粒唷！

西瓜荔枝紅

使用新鮮西瓜果肉現打，搭配荔枝紅茶帶有特殊果香味，清涼又解渴～～

冰粉系列

台灣對冰粉比較陌生，我們家是領先手搖飲界把冰粉加入飲料的第一家！冰粉吃起來類似愛玉的口感，我們獨家的荔枝風味冰粉搭上清香荔枝紅茶/白桃烏龍，口感香氣十足！

大江購物中心～全新開幕品牌

1F【PROMESSA】

PROMESSA這間點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌，可依照個人喜好客製獨一無二對戒款式

PROMESSA代表義大利語「承諾」之意，為即將步入人生新階段的你們許下永恆承諾。獨家iPad智能化訂製系統與浪漫的儀式感體驗，陪伴你們迎向幸福旅程。

1F【Woosa洋食鬆餅屋】(6/28開幕)

提供全日的日式洋食，包含獨家湯丼飯、漢堡排等，人氣商品「雲の鬆餅」，嚴選食材及鬆軟綿密口感讓饕客及網友大讚是充滿幸福的夢幻鬆餅；期待讓更多喜愛洋食與甜點的顧客都在日常中品嚐到幸福滋味。

1F【THEODORA’S】(6/13開幕)

這間以手錶、皮件、飾品為主的THEODORA’S希奧朵拉，是來自台灣MIT的品牌，目前全桃園獨家只有在大江購物中心有。希奧朵拉，源自希臘文Θεοδώρα，語意為「上天的禮物」。他們家的手錶也是我很喜歡的，我們也有幾隻他們家的錶，下次有機會帶珍小姐一起來逛。

大江獨家開幕限定

6/13-6/30

滿2,000元送品牌鑰匙圈/聯名香膏(2擇1)

滿6,000元贈手錶收納盒(3格)

滿9,000元贈品牌真皮荔枝紋手拿斜背小包

恆隆行特賣會特賣(預告)

6月份的活動相當精彩，這個恆隆行特賣會就真的不能錯過，這次特賣會中會吸引我的就是Dyson，最近很想入手他們家的吹風機還有吸塵器，應該有很不錯的優惠。另外像是BRAUN、sodastream、Honeywell、coway這些知名家電品牌也是這次恆隆行特賣會的重點之一。

日期：6/6(四)-6/23(日)

地點：GBF水池旁

中壢大江購物中心交通資訊 地址：桃園市中壢區中園路二段501號 電話：03-4680999轉9 營業時間：平日、週日AM11:00-PM10:00 週五-週六、例假日前一天AM11:00-PM10:30 停車資訊：大江國際購物中心全年免費停車 大江購物中心官方網站：請點我 大江購物中心官方FB粉絲團：FB 年中慶EDM連結 https://pse.is/5y68z7 POP UP EDM連結 https://pse.is/5y69hs

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