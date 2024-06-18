新竹火鍋推薦宗初火鍋日式無菜單鍋物！ㄚ綾綾要跟大家介紹一間新竹火鍋天花板！無菜單料理居然還可以跟火鍋做結合，來新竹必吃的一間美食餐廳就是這間！不僅僅只是有當季活體海鮮，料理長同時帶給大家高貴不貴、精緻奢華的創意無菜單鍋物，浮誇夢幻的超美水母牆更是為客人們帶來覺與味覺的雙重頂級饗宴！超適合生日慶生、情侶約會、家庭聚會、公司聚餐包場等等！重點是一個月換一次菜單，完全不會讓你吃膩啊啊啊！！！ 新竹火鍋天花板！精緻奢華的無菜單料理鍋物店非吃不可，超浮誇夢幻水母牆就在宗初火鍋日式無菜單鍋物

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宗初火鍋日式無菜單鍋物－發展起源

宗初食堂在新竹也是小有名氣，最早是在新竹都城隍廟旁騎樓起家，短短幾年內就在新竹地區開了各種不同類型的餐廳，廣受客人好評！料理長阿宗師傅以初心帶給大家平價又高檔精緻的料理，每次來都有不同的驚喜。



宗初火鍋日式無菜單鍋物－交通停車

「宗初火鍋日式無菜單鍋物」位於新竹市東區勝利路上，距離新竹火車站、新竹大遠百不遠，附近是海瑞摃丸新竹西門總店跟蜂蜜大王，開車前往可停在Times 新竹中山路停車場、新竹市國雲城隍廟停車場或是明志書院立體停車場。

宗初火鍋日式無菜單鍋物－空間設計

宗初火鍋日式無菜單鍋物的店外觀看起來低調沉穩，相當很有質感的火鍋店呢！ 一進門就能看到透明玻璃水族櫥窗內有活體波士頓龍蝦等。 旁邊架上擺滿各式各樣的珍藏酒品，以及老闆的收藏品～記得不要隨意用手觸碰喔！

這裡的用餐環境寬敞，氣氛舒適極了！據說老闆還特別斥資千萬邀請知名設計團隊規劃裝潢，與此同時還獲得2023年美國謬思設計大獎，能沉浸在這麼尊榮又高雅的氛圍下吃火鍋，實在好幸福啊！ 現場的座位數也蠻多的，大約可以容納60人左右，有四人桌到八人桌，還有一間消費滿額即可預約的圓桌包廂，不僅非常適合朋友聚餐、情侶約會，也很推薦公司行號包場、商務聚餐呢！ 服務人員帶位後就可以入座啦！每張桌子的桌距間隔很寬，抽屜拉開就有面紙跟濕紙巾。 最特別的就是這一整面的夢幻水母牆！不用去桃園Xpark就可以欣賞到可愛的水母！這面水母牆還會變換燈光顏色耶！一整個超級美！越看水母越療癒的感覺～



宗初火鍋的洗手間也太美了吧！裡面居然還有兩個馬桶，哈哈哈我不好意思拍～

宗初火鍋日式無菜單鍋物－菜單

消費方式皆採套餐選擇，每人基本消費為一人一鍋，一個人$1,280起＋10%服務費，包含開胃前菜／主廚推薦／湯底／野菜盤／肉品／活體海鮮／主餐／創意料理／甜點共9道，也可以依照個人喜好加價更換品項。

現場有兒童座椅，用餐時間90分鐘、滿額可預約包廂。記得一定要先預約訂位喔！訂位會需要先付訂金$250元。

宗初火鍋日式無菜單鍋物－餐點介紹

水雲醋

沒想到開胃前菜就先來個下馬威，怎麼會這麼好吃又精緻啦！上面有生食級干貝、甜蝦、螢烏賊、有機小農栽種的黃色燈籠果、醃製的番茄、麝香葡萄樹凍、可爾必思沙瓦等等，有夠清爽開胃！

牛奶貝龍蝦茶碗蒸

活龍蝦當季活體海鮮拼盤可以加價升級，可以將原本雙人份的波士頓龍蝦升級成澳洲水姑娘！這裡也可以加購單點熊本生蠔！下鍋料理前會先給客人們看一場乾冰秀，等客人拍照好就會馬上送進廚房料理囉！ 浮誇的乾冰煙霧打造出浪漫的氛圍感，豐盛的擺盤讓人忍不住拿出手機一直拍！ 波士頓龍蝦現撈現煮後，會把肥美的螯肉放到茶碗蒸裏頭，彈牙鮮甜的龍蝦肉好吃到沒話說，還有那個蝦膏真的好新鮮唷！

鮭魚岩石燒

主廚精選的生食級鮭魚肚經過炙燒後，外皮有夠焦香美味的啦！隱約看得到油脂飽滿的鮮紅魚肉，肉質相當肥嫩細緻啊！上頭還有無子檸檬、紫蘇葉、紫蘇花等等，獨特香氣令人回味無窮，尤其搭配主廚特製青醬超級好吃！層次無敵豐富！

昆布高湯

金黃清澈的昆布高湯，裡面還有西芹跟牛蒡，喝起來清新甘甜，最能襯托出食物的天然美味，當然我也很期待未來有更多口味的鍋底湯頭～

綜合野菜盤

綜合菜盤皆以健康的原型食材為主，例如蒔蘿草、大陸妹、高麗菜、鴻喜菇等等，聽店員說這些都是有機小農自己栽種的呢！

肉品

這一盤是美國板腱牛，我的天啊也太美了吧！板腱牛在所有牛肉部位中屬於比較稀少的一個部位，特色是中間有條白色的嫩筋。牛肉輕涮幾下便可起鍋，柔嫩多汁的肉質實在太美味啦！好吃到會不自覺想幸福地笑出來。

沾醬

店員送上自製的松露胡麻醬，超適合沾著肉肉吃！另外也會詢問客人需不需要蔥花、蒜泥、辣椒等等佐料。

櫻花蝦鮭魚卵海膽釜飯

真是抱歉，看到那金黃閃閃的海膽就直接加購下去了！能在火鍋店吃到釜飯也是很特別！

釜飯是來自日本的傳統鍋飯，將米、高湯和食材放進鍋中去細火慢煮，呈現食材的原汁原味，因此也不會另外多做調味，所以剛吃會覺得比較清淡，細細品嘗後才能感受到這些食材的天然香氣。

一顆顆晶瑩剔透的鮭魚卵鋪在釜飯上面，滿滿的櫻花蝦、 香菇、玉、日本蔥直接引發我的食慾，再加上超奢華的海膽，打造出層次豐富又新鮮的滋味。

當季活體海鮮拼盤

哇～～～活跳跳的波士頓蝦現撈現處理，一下子就被豐盛地端上桌啦！ 當季活體海鮮拼盤會依照季節或是當日漁獲準備，這次主廚精選各種新鮮的海鮮食材，像是生食級紋甲花枝、鮭魚刺身、大白蝦、牛奶貝等等，看了就想食指大動！

龍蝦要等到水滾了之後再下鍋煮喔！店家很貼心，每桌皆有提供沙漏，讓客人可以計時估算煮龍蝦的時間。

現撈現煮的龍蝦果然特別好吃，肉質飽滿彈牙、蝦膏也好新鮮啊！尤其昆布高湯更能襯托出龍蝦肉的鮮甜，可說是屈指可數的好吃！推薦海鮮控一定要吃吃看！

和牛溫泉蛋

炙燒香味濃郁迷人，柔嫩的口感之中帶有極其豐富的油脂，不過最令ㄚ綾綾驚豔的是溫泉蛋和馬鈴薯慕斯完美無瑕的搭配，怎麼會這麼好吃啦！口感滑順到簡直入口即化！加上海苔的香氣超級無敵加分，上頭還有灑上一點雪鹽增添視覺色彩及味道。

甜點

原本我是不太愛吃冰淇淋大福，沒想到這個QQ綿綿的麻糬皮是他們每天現蒸的，裏頭除了消暑好吃不甜膩的冰淇淋，居然還有橘子果肉在裏頭，吃完幸福感激增～

宗初火鍋日式無菜單鍋物－新竹美食推薦心得

整體來說我真心覺得CP值很高，絕對是我會推薦親朋好友一來再來的新竹美食餐廳！沉浸在愜意的氛圍中用餐，就算沒有特別加價升級，一個人只要$1280元就能吃到波士頓龍蝦與高檔肉品等9道餐點！上餐過程中就像在吃法式料理一樣，超有儀式感的啦！我已經決定好今年生日和情人節要來宗初火鍋慶祝了！哈哈哈！

無菜單料理會隨著季節性有不同變化，等於每次來幾乎都可以品嘗到各種不同的驚喜料理，喜歡吃火鍋的朋友，趕快來吃吃看！記得要先訂位嘿！

宗初火鍋日式無菜單鍋物－店家資訊

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