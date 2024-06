曾被紐約媒體報導世界7大好喝咖啡之一的『Ten Thousand Coffee』終於來插旗台中 試營運,6/8正式開幕,很有台中獨特霸氣-擁有獨立挑高空間,設計出廣大無邊的白色維度場域(連我的廣角鏡頭都很難拍) 我不想站道路中間。

10000咖啡 /全台最大絕美城市概念店/”Ten Thousand Coffee

Ten Thousand Coffee |空間環境

PA避開了試營運的人潮,平常日的午間這裡照樣人潮滿滿,不至於要排隊太久,先排隊點餐再去找位子或外帶,另外這裡有設置立食區,用餐結束請自行回收。

不想打馬賽克-就這樣吧!人潮是一波波湧入,點餐區工作人員的手非常忙碌

這裡也有販售一些周邊商品,有興趣的朋友可以選購

戶外區用餐區,PAPA看其他人試營運當天水池是滿的,不巧我跑來正在施工中「某水」 少了一個網美打卡點,咖啡還能看著對面白牆與綠色植栽,挺愜意的,還好這兩天不熱。

想找個地方喝咖啡,沒位子嗎?往建設方向有位子啊!

Ten Thousand Coffee|MENU

現場只收現金/line PAY 。

咖啡價格110起跳,都來了就決定點杯美美的..選定了焙茶奶霜咖啡/可頌,不少網友說想吃可頌建議早點過來,下午幾乎是完售狀態。

咖啡/可頌

可頌看起來很美賣,網友大推這裡提拉米蘇!!

提拉米蘇 $150 多了一個小針管(我猜是咖啡液) 當天最多人點

|焙茶奶霜咖啡 $180

完全衝著這個logo…杯緣先沾抹厚厚巧克力醬最後撒焙茶粉,奶霜很順不會讓你覺得膩口,價格上是偏高。試營運期間手忙腳亂可以理解, 所以我的咖啡就在我眼前停留了很久才被叫號。喝這個很容易沾嘴角髒髒。

看工作人員表情: 原來甜點已經在袋子裡了害他蝦找了好久 XD

|藍莓奶油可頌 $160

奶霜應該是有著乳酪調和,順口不膩,藍莓果醬是有果肉的,酥脆鬆軟可頌….還可以啦!似乎提拉米蘇的CP質高了一點XD

10000咖啡 店家資訊

地址: 406台中市北屯區松竹路三段299號

電話: 04 2296 5999

營業時間: 10:00-18:00

Ten Thousand Coffee 從全球特別咖啡的故鄉澳洲雪梨開始的咖啡品牌,以在澳洲的高品牌人氣爲基礎,進入美國紐約曼哈頓時代廣場、華爾街等。 在全世界特色咖啡品牌競爭激烈的紐約曼哈頓,Ten Thousand 在挑剔的紐約人中佔據著”紐約best 7精品咖啡名勝”的地位。

Ten Thousand Coffee Taichuang / MAP

