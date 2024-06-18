曾被紐約媒體報導世界7大好喝咖啡之一的『Ten Thousand Coffee』終於來插旗台中 試營運，6/8正式開幕，很有台中獨特霸氣-擁有獨立挑高空間，設計出廣大無邊的白色維度場域(連我的廣角鏡頭都很難拍) 我不想站道路中間。
10000咖啡 /全台最大絕美城市概念店/”Ten Thousand Coffee
FB: 按這裡
Ten Thousand Coffee ｜空間環境
PA避開了試營運的人潮，平常日的午間這裡照樣人潮滿滿，不至於要排隊太久，先排隊點餐再去找位子或外帶，另外這裡有設置立食區，用餐結束請自行回收。
不想打馬賽克-就這樣吧！人潮是一波波湧入，點餐區工作人員的手非常忙碌
這裡也有販售一些周邊商品，有興趣的朋友可以選購
戶外區用餐區，PAPA看其他人試營運當天水池是滿的，不巧我跑來正在施工中「某水」 少了一個網美打卡點，咖啡還能看著對面白牆與綠色植栽，挺愜意的，還好這兩天不熱。
想找個地方喝咖啡，沒位子嗎？往建設方向有位子啊!
Ten Thousand Coffee｜MENU
現場只收現金/line PAY 。
咖啡價格110起跳，都來了就決定點杯美美的..選定了焙茶奶霜咖啡/可頌，不少網友說想吃可頌建議早點過來，下午幾乎是完售狀態。
咖啡/可頌
可頌看起來很美賣，網友大推這裡提拉米蘇!!
提拉米蘇 ＄150 多了一個小針管(我猜是咖啡液) 當天最多人點
｜焙茶奶霜咖啡 $180
完全衝著這個logo…杯緣先沾抹厚厚巧克力醬最後撒焙茶粉，奶霜很順不會讓你覺得膩口，價格上是偏高。試營運期間手忙腳亂可以理解， 所以我的咖啡就在我眼前停留了很久才被叫號。喝這個很容易沾嘴角髒髒。
看工作人員表情: 原來甜點已經在袋子裡了害他蝦找了好久 XD
｜藍莓奶油可頌 $160
奶霜應該是有著乳酪調和，順口不膩，藍莓果醬是有果肉的，酥脆鬆軟可頌….還可以啦!似乎提拉米蘇的CP質高了一點XD
10000咖啡 店家資訊
- 地址: 406台中市北屯區松竹路三段299號
- 電話: 04 2296 5999
- 營業時間: 10:00-18:00
Ten Thousand Coffee 從全球特別咖啡的故鄉澳洲雪梨開始的咖啡品牌,以在澳洲的高品牌人氣爲基礎,進入美國紐約曼哈頓時代廣場、華爾街等。 在全世界特色咖啡品牌競爭激烈的紐約曼哈頓，Ten Thousand 在挑剔的紐約人中佔據著”紐約best 7精品咖啡名勝”的地位。
10000 Coffee store information
Address: No. 299, Section 3, Songzhu Road, Beitun District, Taichung City 406;Phone: 04 2296 5999;Business hours: 10:00-18:00
The best 7 specialty coffee spots in New York, the flagship store in Taichung is an independent building/ Coffee/croissant
Ten Thousand Coffee Taichuang / MAP
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