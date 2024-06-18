永和平價居酒屋推薦/捷運頂溪站美食【狛村串燒】樂華夜市附近不收服務費/下班聚餐小酌平價炭火直烤串燒/海鮮熱炒炸物甜點店(狛村串燒menu)

『狛』字唸 ㄆㄛˋ 有些人手機可能會打不出這個字。您可以打柏村串燒或泊村串燒~應該就可以找到店家粉專!

第一次在居酒屋吃到!『烤午餐肉』很有特色下酒烤物

狛村串燒

電話:02-2231-2221

營業時間:17:30~24:30(最後點餐23:00)

地址: 新北市永和區中正路648號

粉絲頁: 狛村串燒

原文網址 ： 永和平價居酒屋推薦/捷運頂溪站美食【狛村串燒】樂華夜市附近/不收服務費;聚餐小酌平價炭火串燒/海鮮熱炒炸物甜點(狛村串燒menu)

消費方式: 只收現金/不收服務費/用餐限2.5小時

自備酒飲酌收開瓶費500元(可折抵限定酒飲費用)避免誤會!詳情小紫等等詳說明! (可)避免誤會!詳情小紫等等詳說明!

店門口即是『大新街』公車站。若住附近搭公車享食很方便!

狛村串燒距離捷運頂溪站1號出口步行約650m-9分鐘

串燒店離樂華夜市也是大約650m-9分鐘路程。若逛夜市遇雨天可以直接轉戰來這兒吃串燒居酒料理~營業到凌晨12點半；下班聚餐小酌很chill

最新好康報報:

即日起~當餐消費5杯Asahi生啤酒送乙張刮刮卡(送完為止) 通通有獎！

獎項有:

50元生啤抵用券乙張(限當日兌換) Asahi清冽啤酒乙罐 多功能收納盒 造瓶開瓶器 野餐桌 野餐籃

不想刮好禮! 也有Asahi現拉生啤買3送1好康！

帶著微東洋風用餐環境

有別於其它日式居酒屋那種昏暗和風居酒氛圍! 這兒很適合親子用餐

牆上有多幅畫作！ 仔細端倪有幾幅好像是在畫狛村串燒~

網路爬文~這是狛村3位年輕老闆畫像。很會畫畫朋友幫其畫的職人料理畫面

每桌桌下均貼心的放了超大置物籃!

我們女生聚餐時超級需要! 這樣包包就不用放在椅背上；用餐時也不會坐的不舒服

桌上有餐具/紙巾/小垃圾筒

完整餐食、飲品MENU等等小紫放(文末)分享

這家好像剛開幕不久~餐點持續增加中

開幕後MENU內 沒印到的餐食品項與近期新增的隱藏版雞肉串物、料理均寫在(下圖)兩塊黑板內

剛剛查看店家粉專:

7月即將推出烤『戰斧豬排』未來還會新增戰斧牛與羊肩排

總之這是一間會吸取客人建議持續精進推出(新品)串燒居酒屋!

半開放式廚房 坐在店內即可透過玻璃窗看到師傅在烤台上串烤認真神情

(徵得同意)站在玻璃窗外~拍了幾張串物在炭火上(直烤畫面)

店長還時不時貼心的提醒我這位客人

(玻璃窗會燙)要小心、別靠太近喔

很多串燒店製餐為了求快! 餐食會先炸再烤。兩者相比我特愛『炭火直烤』可將肉汁鎖在串物裡面且吃起來較不會有油膩感!

會知道永和這家串燒店

是妹妹客戶知道她這吃貨和小紫一樣『愛嚐鮮』送妹妹一張在捷運頂溪站外拿到的用餐送炸物4選1傳單

我們來吃之前! 網路找不到任何狛村串燒食記可參考!

只能查看google評論與相片

感覺不錯就來這兒約聚啦!

入座驚喜! 每桌送一盤3入開胃小菜

涼拌海帶芽、黃金泡菜、黑胡椒毛豆都好好吃! 很入味又開胃

黃金泡菜~可單點唷! 微微辣酸甜帶汁吃炸物後來一口很解膩!

東點西點又不小心點了滿滿一桌！生日月~美食月(吃~就對了)

就是這張DM傳單! 點餐時(兌換券)拿給店員即可現場兌換『炸物4選1』

這是我從店家粉專載取的4選1炸物品項(炸雙醬薯條/手工甜不辣/揚出豆腐/香酥雞柳)

沒有傳單可免費兌換炸物嗎？那... 您就自點唄

炸薯條附雙醬(番茄醬與自調松露醬)原本券想兌換炸薯條! 但又嘴饞的想吃炸雞柳(超難決擇下)選了雞柳

香酥雞柳 ( 原價125元/份 ) 今晚免費吃

雞柳無骨~外酥內嫩! 粉衣是咔拉皮很酥香~雞柳也醃漬的相當入味! 免沾醬(單吃)就好吃!

佐醬帶著說不上來的淡淡果香

(酸酸甜甜)滋味不錯喔！離店前我有問店長:這是師傅自調(果香鄉村醬)

醬燒牛腹肋 $180元/2串

牛肉嫩香、獨門烤醬味道也很棒!灑了大量白芝麻帶著堅果香很涮嘴

蔥鹽系列與明太子系列烤物! 是我們到居酒屋用餐幾乎必點的口味!

明太子雞腿串 $150元/2串

原味雞腿串在炭火上直烤後擠上厚厚一層明太子醬炙燒鹹鹹甜甜爆蛋感! 魅力無法擋!

蔥鹽雞腿串 $150元/2串

雞腿肉厚實新鮮吃的到甜甜肉汁!

脆脆雞皮口感增添不少香氣! 蔥鹽醬有加洋蔥丁調製!鹹度嘟嘟好。咀嚼後尾韻帶著洋蔥蔬菜甜

吃串燒、炒物、炸物小酌一下很紓壓

小叮嚀(下圖)冰箱內的酒飲！需請服務生幫您拿取! 客人不能自拿喔!

因為服務生幫您拿的時候會順便註記在點餐帳夾內！若剛好內場在忙~您又自己拿(結帳時)可能會有爭議so『想小酌』記得找服務生就對了

這兒除了利口酒、梅酒系列可點『單杯』飲用外!

『清酒』也可以單杯點飲捏! 清酒不用一次買一大瓶! 即享單點『清酒』配串燒! 也是許多饕客愛上狛村的原因之一

剛剛有提到自備酒飲需加收『500元』開瓶費!

其實我們覺得狛村串燒老闆人真好!

只要您們自備酒飲餐期內

有『單點1瓶』下圖清酒系列酒飲! 或開一瓶單價高於500元的(整支)酒飲! 均享~『免收500元』自備酒飲開瓶費!

很多居酒屋! 開瓶費都是直接收入收銀機內

根本不會讓客人有其它選擇!

so我覺得店家真的很nice

只想吃串物居酒料理! 不想喝酒

推薦大家這兩杯店家自調飲品~順口又好喝! 比手搖飲店賣的還讚!

好喝到我們離店前又加點了2杯凍檸茶外帶!

港式奶茶 $90元/杯 很滑順的港奶韻味！甜度不會太甜! 我這奶茶控~有喜歡!

凍檸茶 $80元 入口立即喝到清新檸檬香氣! 比在港式餐廳點飲的凍檸茶好喝很多很多！

服務生送餐時~

妹妹好奇的詢問: 為什麼這杯檸檬味特順口又不會太酸

服務生說: 這是選用老闆專程跟屏東小農直購的(香水檸檬)特調。新鮮直送加檸檬品質優良so香氣與眾不同

芥末小章魚 $140元

底層舖雙色洋蔥絲! 黃瓜丁、章魚丁拌特調芥末醬! 微微嗆辣感! 芥末不會辣到讓人飆淚! 很舒服的清爽味蕾(蠻開胃der)

盤內除了吃的到切丁章魚，還放了2隻章魚! 口感QQ

平常到居酒屋聚餐常點白醬系列烏龍麵!

對奶油類餐食情有獨鐘妹妹看到MENU內這道

韓式奶油烏龍麵 $170元

超好奇~滋味如何？於是點了一份共食

出餐時是海陸雙拼捏! 主食有豬肉片與蛤蜊

烏龍麵吸飽飽韓式奶油醬汁(麵條口感)特Q彈!

烏龍麵出餐時表層還有灑起司粉增添香氣!

微微辣又帶著奶香(韓式奶油)烏龍麵屬將醬汁炒到收汁讓烏龍麵條充分吸附醬汁內之好吃麵食!

松阪水蓮 $130元

厚切松阪豬肉片 先煎到表層恰恰口感再爆香蒜片+水蓮大火快炒

松阪肉吃起來特Q特香帶微微嚼感! 水蓮脆口多汁

頗有個人特色

請服務生推薦烤午仔魚/挪威鯖魚/鮭魚肚哪道『魚烤物』有特色時？

服務生提到『午仔魚』是師傅加了秘密武器自醃

好奇心作祟! 最後點了烤午仔魚 $320元/隻 附~金桔與椒鹽粉佐食

午仔魚(魚皮)烤的超酥香! 內部魚肉濕潤細緻! 無腥味!

免沾胡椒鹽! 單吃帶著淡淡鹹香!且吃的到魚肉甜

後來我好奇的詢問:秘密調料是什麼？原來是~醃漬時有加紅茶醃魚去腥提味! 雖吃不出紅茶味! 但肉質與風味真的挺好吃的! 烤功也棒棒！

金沙卷卷 $210元

原本以為是卷物沾裹金沙醬快炒!

猜錯啦! 這是炸中卷炒金沙

中卷沾地瓜粉油炸後加入紅蘿蔔絲、大量洋蔥絲及切細末鹹蛋黃快炒再拌蔥花

最特別的地方(與眾不同)的不單單只使用鹹蛋黃炒金沙。而是使用整顆鹹蛋黃(含蛋白)一起切成極細蛋末拌炒(鹹度適中)很涮嘴，也很下酒

中卷Q脆~很新鮮!

烤午餐肉 $110元/2串

從沒在居酒屋或串烤店看過賣『烤』午餐肉! 又稱調味火腿串! 超好奇午餐肉用烤的會好吃嗎？

點吃後覺得這是一道非常下酒肉食烤物!

搭甜甜韓國真露白葡萄燒酒

午餐肉本身就屬超入味罐頭火腿肉品

師傅烤到雙面焦香時再灑帕瑪森起司粉炙烤! 帶著起司香~外酥內濕潤(午餐肉)和其它肉類串物相比，味道偏鹹!

適合吃重口味或想配酒小酌者點食! 盤有附漬泡菜佐食!

玉見蟹蟹 $145元/份 1份量約可2人吃

這不是玉米蟹肉湯嘿! 是師傅自煎蟹肉棒玉子燒入湯之湯品

超厚蟹肉玉子燒! 表層微焦香! 內部靠近蟹肉棒四周是酷似半熟嫩蛋那種滑嫩蛋香!

玉子燒蛋超嫩! 日本蟹肉棒很鮮!

浸泡過玉子燒湯頭和風感十足 (偏甜) 帶著蔥香! 這道湯品~很適合女生吃!

一份湯2人共食! 大約5~6大塊蟹味玉子燒 很可以!

濃郁蛋香~清甜湯品

醬燒雞翅 $145元/2串

這兒的雞翅是指三節翅的中間部位

師傅利用刀工將雞翅從中心帶骨切成片狀，再串烤

沒想到這個烤法竟然將整串(中節翅)雞翅皮烤的脆又香! 涮招牌秘調烤肉醬烤到雙面醬汁收汁再灑白芝麻(帶骨)啃食吮指回味

最後又加點了秘料雞頸串 $110元/2串

妹妹以為我有拍照了! 先吃了一串so盤內剩一串

我以為是整隻烤脖子，沒想到這是師傅超搞剛(費功)的將雞脖子上的脖肉用小刀(去骨留肉)再手工串頸肉!

遠遠地看~會誤以為是烤雞皮

NO~這真的是烤雞脖子肉

灑上孜然+秘製調料後燒烤! 帶著新彊香料粉"孜然"香 去骨脖子肉質Q彈；外脆內Q吃的到肉甜

打卡必點! 必拍 必吃甜點 鯛魚燒冰淇淋 $85元/份

擺盤美美的! 盤內有姆指餅乾與比利時焦糖餅乾點綴

香草冰淇淋配壓碎OERO巧克力餅乾~味道超經典

粉色鯛魚燒 我吃不出是啥味道？很像紅麴味？ 而且肚裡面有包紅豆餡喔! 吃起來不會有甜膩感! 蠻好吃的

店內牆面上畫作都出自老闆友人之手

遠看像水墨畫。近看又不是!

與東洋風~用餐氛圍挺搭的

桌與桌之間 保有適當間距! 用餐無壓迫感！

沒想到3位年輕男生合開的串燒居酒屋! 竟然在廁所內也能看到其細心處! 貼心備了女生生理小物 (很加分)

狛村串燒菜單

2024-6月拍攝。避免未來菜單內容或售價調整(僅供參考)請以您內用當日現場菜單為準!

炭烤/炸物/烤物/熱炒/下酒小菜/湯品/甜點都有賣!

酒精飲品選擇也不少! 也有無酒精軟性飲料

清酒/利口酒/梅酒 都可點『單杯』品飲喔!

未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障

狛村凍檸茶特調

(帶著香水檸檬香氣)真的比港式餐廳賣的好喝! 也比手搖飲店調的順口

我們離店前問: 可外帶嗎？

當時店家並沒有賣外帶! 看我們失望的表情下(賣外帶杯給我們了)

小紫剛剛查看店家粉專PO文

現場起『凍檸茶與港式奶茶』都可以外帶囉!

沒想到近日愈來愈多饕客和我們一樣! 內用喝完也想加點外帶回家續喝！

而且外帶價格竟然比我們買的這天還要便宜及優惠! (我們是原價購買)

現在外帶(港式奶茶)1杯優惠價75元。凍檸茶優惠價65元

串燒居酒屋、處處皆有開! 家家都有其特色!

內用不收服務費，炭火直烤串物、增加創意思維炸炒、湯品料理!永和~樂華夜市附近、捷運頂溪站晚餐、宵夜美食『狛村串燒』推薦給您

最新菜單與優惠訊息! 可掃描(下圖)店家粉專或IG查看

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每個人對『狛村串燒』餐食喜好不盡相同。6/4食記心得僅供參考。營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤(您的讚是我繼續寫文的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go