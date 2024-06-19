為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 台中商務親子旅遊理想選擇：新幹線花園酒店，免費停車、洗衣，附贈早餐一客

台中商務親子旅遊理想選擇：新幹線花園酒店，免費停車、洗衣，附贈早餐一客

2024-06-19 18:49:00 饅頭弟 人氣：103
share
窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2167篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

新幹線花園酒店
phone04-23501088
place台中市南屯區工業區十八路29號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

新幹線花園酒店坐落於台中工業區和台中精密科學園區的旁邊，位置超方便

而且酒店內還有多功能宴會廳、港式餐廳和咖啡廳，提供您多樣化的服務，絕對讓您愛不釋手

還設有商務中心、會議室和健身房，為旅遊和商務人士提供舒適又寬敞的休憩空間，讓您的旅程更加完美

/tmp/phpsyc6wJ

 

 

 

自行開車:中山高速公路南屯交流道(又稱五權西路交流道，指標181公里處)

→往龍井方向(台中工業區)→五權西路三段直走約800公尺於右手側(3~5分鐘)

福爾摩沙高速公路龍井交流道(指標182公里處)下→往台中市方向

136線道直走→向上路直走→工業區18路左轉→直走約1公里右手側(10分鐘)

大眾交通:1. 搭乘台灣高鐵可轉搭計程車：自高鐵台中站至新幹線花園酒店，車程約計10分鐘

或可轉搭公車：高鐵快捷公車#161(高鐵台中站─東海大學─中科管理局)

搭車處：一樓公車月台；下車處：中港澄清站

再自中港澄清站轉搭公車：豐榮客運#48，下車處：辰皓電子

2. 搭乘台灣鐵路局可轉搭公車：豐榮客運#48，搭車處：仁友東站(綠川東街)；下車處：辰皓電子(五權西路三段)

電話：886-4-2350-1088

地址：408台中市南屯區工業區十八路29

/tmp/phpADLLUF

 

 

明亮寬敞的接待大廳，讓您一踏進新幹線花園酒店就感受到溫馨與舒適

/tmp/phpuvURYC

/tmp/phpe2dpJA

 

飯店更提供免費的室內室外停車場，給你停車帶來無煩惱的便利享受

/tmp/phpG8DoYy

 

今天我們入住的是豪華四人房，空間寬敞，面積約1113坪，相當舒適

更令人驚喜的是，房內配有一張大床和兩張小床，讓我們三個人各有一張床，可以盡情翻滾

/tmp/phpI038Ux

 

更棒的是，房間還配置了一張躺椅，無論是看電視還是滑手機，都能舒適自在地享受時光

/tmp/phpA9lxnx

/tmp/php8ODnhx

/tmp/phpYrXvOx

 

貼心地提供了紙拖鞋，讓您在房間內自在行走，感受家的舒適

/tmp/php4KX9bz

 

房間也貼心地提供了熱水壺、瓶裝水以及各式咖啡和茶包

/tmp/phpqVZfuB

/tmp/phpElvFoE

 

最棒的是，飯店還提供免費洗衣服務！以前去其他飯店還得投幣洗衣，真是既費錢又費時，現在完全不用擔心這些囉

/tmp/phpmLbIBM

/tmp/phpKkjjMR

 

 

浴室非常寬敞，並採用了乾濕分離的設計，更有一個大浴缸，可以盡情享受舒適的泡澡時光

/tmp/php6OtsV3

/tmp/php0qzABi

/tmp/phpw2a6Yq

 

飯店也貼心提供盥洗用品，讓您出遊時無需額外準備，輕鬆享受旅程

/tmp/phpYO7PRz

/tmp/phpyTjdOa

/tmp/phphp8V0e

/tmp/phpjeZkZu

/tmp/php3DjAVB

 

商務中心擁有中、英、日文報紙和商業雜誌供您閱讀

更設有中、英、日文的網路電腦主機，免費供商務貴賓上網使用，並且全天候24小時開放

/tmp/phpvkX0EJ

 

新幹線花園酒店貼心地提供專屬於住宿房客的健身中心

健身房配備有跑步機、重量訓練等專業健身器材，開放時間為早上6點至晚上12

/tmp/phpNNSF3R

 

免費提供早餐一客

/tmp/phpLkuvWo

 

早餐採用自助式，餐點相當豐盛，服務人員時刻關注餐桌上的菜盤

只要一看到菜盤空了，就會立即補充，確保始終能享用新鮮美味的食物

/tmp/phpZTBI40

/tmp/phpTejTLa

 

整體而言，新幹線花園酒店提供了舒適、貼心的住宿體驗。

從寬敞明亮的接待大廳到豪華的客房，再到免費提供的洗衣、停車等貼心服務，無不展現了飯店對客人的關懷

此外商務中心、健身房等設施的貼心安排，更顯示了飯店對客人需求的深切理解

加上豐盛的自助式早餐和及時的補菜服務，無疑會為您的住宿體驗增添滿滿的舒適與滿意感

/tmp/php33Btbl

 喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

174844-319

文章標籤
饅頭弟 親子同遊 台中商務旅遊 台中景點 台中飯店推薦 台中親子旅遊 台中住宿選擇 台中新幹線花園酒店 台中商務飯店 台中親子友善飯店 免費停車台中飯店 免費洗衣服務 附贈早餐台中飯店
創作者介紹
創作者 饅頭弟 的頭像
饅頭弟

饅頭弟生活大小事




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台北市松山區台北美食必吃清單|民生社區松山區

海泰泰漁店萬里美食探索：北海岸泡湯賞海景、品

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up