新幹線花園酒店坐落於台中工業區和台中精密科學園區的旁邊，位置超方便

而且酒店內還有多功能宴會廳、港式餐廳和咖啡廳，提供您多樣化的服務，絕對讓您愛不釋手

還設有商務中心、會議室和健身房，為旅遊和商務人士提供舒適又寬敞的休憩空間，讓您的旅程更加完美

自行開車:中山高速公路南屯交流道(又稱五權西路交流道，指標181公里處)下

→往龍井方向(台中工業區)→五權西路三段直走約800公尺於右手側(約3~5分鐘)

福爾摩沙高速公路龍井交流道(指標182公里處)下→往台中市方向

→136線道直走→向上路直走→工業區18路左轉→直走約1公里右手側(約10分鐘)

大眾交通:1. 搭乘台灣高鐵可轉搭計程車：自高鐵台中站至新幹線花園酒店，車程約計10分鐘

或可轉搭公車：高鐵快捷公車#161(高鐵台中站─東海大學─中科管理局)

搭車處：一樓公車月台；下車處：中港澄清站

再自中港澄清站轉搭公車：豐榮客運#48，下車處：辰皓電子

2. 搭乘台灣鐵路局可轉搭公車：豐榮客運#48，搭車處：仁友東站(綠川東街)；下車處：辰皓電子(五權西路三段)

電話：886-4-2350-1088

地址：408台中市南屯區工業區十八路29號

明亮寬敞的接待大廳，讓您一踏進新幹線花園酒店就感受到溫馨與舒適

飯店更提供免費的室內室外停車場，給你停車帶來無煩惱的便利享受

今天我們入住的是豪華四人房，空間寬敞，面積約11到13坪，相當舒適

更令人驚喜的是，房內配有一張大床和兩張小床，讓我們三個人各有一張床，可以盡情翻滾

更棒的是，房間還配置了一張躺椅，無論是看電視還是滑手機，都能舒適自在地享受時光

貼心地提供了紙拖鞋，讓您在房間內自在行走，感受家的舒適

房間也貼心地提供了熱水壺、瓶裝水以及各式咖啡和茶包

最棒的是，飯店還提供免費洗衣服務！以前去其他飯店還得投幣洗衣，真是既費錢又費時，現在完全不用擔心這些囉

浴室非常寬敞，並採用了乾濕分離的設計，更有一個大浴缸，可以盡情享受舒適的泡澡時光

飯店也貼心提供盥洗用品，讓您出遊時無需額外準備，輕鬆享受旅程

商務中心擁有中、英、日文報紙和商業雜誌供您閱讀

更設有中、英、日文的網路電腦主機，免費供商務貴賓上網使用，並且全天候24小時開放

新幹線花園酒店貼心地提供專屬於住宿房客的健身中心

健身房配備有跑步機、重量訓練等專業健身器材，開放時間為早上6點至晚上12點

免費提供早餐一客

早餐採用自助式，餐點相當豐盛，服務人員時刻關注餐桌上的菜盤

只要一看到菜盤空了，就會立即補充，確保始終能享用新鮮美味的食物

整體而言，新幹線花園酒店提供了舒適、貼心的住宿體驗。

從寬敞明亮的接待大廳到豪華的客房，再到免費提供的洗衣、停車等貼心服務，無不展現了飯店對客人的關懷

此外商務中心、健身房等設施的貼心安排，更顯示了飯店對客人需求的深切理解

加上豐盛的自助式早餐和及時的補菜服務，無疑會為您的住宿體驗增添滿滿的舒適與滿意感

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