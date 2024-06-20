到費里曼圖的時候，已經超過四點，導遊直接帶我們到圓屋Round House，

車子停在High St.，要跨越電車軌道才能登上峭壁上的圓屋。

爬上街梯往回望就是High St.，

這街道往下望過去附近的範圍就是上一篇我介紹過的西區歷史街區，

就是開車經過與這一望，讓我想去走一圈。

到爬到最上方就是圓屋，開放時間是10:30~15:30，我們來得太晚無法進入。

這是西澳最老的公共建築，位於Arthur Head，就是在天鵝河口南邊的石灰岩海岬，

1830年建造，1831年開始使用，

設計成圓形，裡面有八間牢房與一間看守的住處，全都面向圓形中庭。

1833年，中間還挖了個井。

1837年捕鯨公司要求在圓屋下方挖個隧道，並在海岸做防波堤，

也就是樓梯下方那個隧道，可惜我們沒去走。

我本來以為這只是一大間房子，看到網站上空拍圖，才知道不是這樣，

而是像上面的描述，中間竟然還有中庭與井，比我想像的要大。

這裡當成監獄一直使用到1886年，用來關在澳洲犯罪的犯人。

之後曾做為警察拘留所，也曾是警長住所，後來又做為港口的儲藏場所。

1920年代有人建議拆除，後來交由費里曼圖港口信託保存下來。

1982年由費里曼圖市議會接手，

目前由費里曼圖志願遺產指南Fremantle Volunteer Heritage Guides管理，

歡迎大家捐獻參觀。

面對圓屋的右手邊有一排房子，地圖上顯示市是畫廊，可惜也只營業到下午四點。

我們走到圓屋左側去望海，下方有個漂亮的沙灘海灣Bathers Bay，

走下去看起來也很近，只是沒留時間讓我們去沙灘。

我們在草地上這藝術品旁邊集合解說，之後給我們十分鐘在附近探索。

這裡的解說牌說明了Arthur Head保護區內的Bathers Beach長久以來就是許多活動的中心點，

在1829年英國移民到達之前，

原住民Whadjuck人就把這裡當成主要交易路線與重要集會地點，

當時他們把這區域叫做Walyalup，海灣叫做 Manjaree。

1937年捕鯨公司做了突碼頭與隧道，可直接連接到High St.。

我們走到圓屋的後方，這裡的視野很好，有座砲，也像個觀景台。

往圓屋方向望，看起來像個船體的設計。

從這裡眺望Bathers Beach有個涼亭，遠處也有好多船。

往另一邊走，側面看船桅的樣子。

下了斜坡有一平台，這裡有幾間房子，看地圖有藝術工作室與畫廊，

若做為景點展望海岸，應該不錯。

再走下去一點，發現右邊這棟像住家的竟然是公廁，

旁邊是Walyalup原住民文化中心，可惜沒開。

我們準時回到集合點，導遊帶大家往下走。

路上看到很漂亮的多肉植物黑法師。

還有葉片帶粉的，似乎是圓背葉，葉片好大啊。

導遊帶我們走到Cicerello's餐廳側面這個藝術品旁，也是我們半小時後的集合點。

附近有沈船博物館。

對面有Esplanade公園，公園門口的樹好高大，公園看起來也很大，裡面還有摩天輪。

逛完市區我們回到餐廳外集合，再一起走進漁船碼頭。

碼頭廣場上有Bon Scott站在Marshall 揚聲器上唱歌的塑像，導遊說是在地知名搖滾歌手。

我對搖滾歌手不熟悉，就搜尋了一下。

他1946出生於蘇格蘭，六歲全家移居澳洲墨爾本，四年後移居費里曼圖。

我看了一下他的一生，他做過不少工作，也發生過不少事。

至於音樂事業，一開始自己組樂團，後來也在別的樂團唱，

1970年代跟AC/DC合作七張專輯，一開始在澳洲成名，後來也發展到國際上。

1980年在倫敦近郊死於急性酒精中毒，享年33歲，生命也太短暫了。

原來Cicerello's餐廳這麼大，夏天應該會有很多人。

碼頭上有著I FREO的字樣，FREO是在地人對Fremantle的暱稱，

我覺得蠻可愛的。

當天這個碼頭很安靜，感覺夏天應該是個很多人會聚集的地方。

碼頭中有個藝術品The Jetty，上面還寫著To THE FISHERMEN，

這設置是為了紀念開啟費里曼圖漁業的在地漁夫喔。

小平台上有十二根木頭，

列了1947年以前漁業執照記錄中608位在費里曼圖先驅漁夫的名字，

另有兩位漁夫工作的雕像，是向漁夫們致敬的碼頭藝術設計。

冬天的傍晚，天氣很棒，這裡是個內灣，水面相當平靜。

碼頭內停了些船，周圍有不少餐廳。

當天沒有人潮，只有海鷗飛來飛去。

平靜的水面映照出船與藍天的倒影。

繞了漁港一小部分，就走出去外面馬路，隔著馬路與防波堤就是沙灘。

五點半正好賞夕陽。西澳最後一個參觀行程也在這裡畫上句點。

我們搭晚上十點的飛機，所以還要去吃晚餐才離開喔！