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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

2024-06-21 08:35:00 齊媽 人氣：109
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窩客好文

齊媽

發表篇數：119篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 員山鄉

113. 6. 5  (三)                             北后寺 / 聽水咖啡

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

金雙甡花卉農場離開後，吃過午餐休息片刻繼續前往下一站

午後轉為陰天，沒那麼悶熱才適合在戶外趴趴走

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

位於宜蘭員山的北后寺有"宜蘭版慶修院"美稱

更被網路譽為宜蘭最美的寺廟，很開心終於有機會來訪

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

為保持寺廟寧靜，車輛需停放入口處的停車場，再步行5分鐘進入北后寺

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

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看到外牆的一整排祈福轉經輪與大紅燈籠就到囉！

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

這裡供奉一尊高5公尺的泥塑釋迦牟尼大佛，工作人員會引導遊客入內參觀

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一踏進園區不自覺放輕腳步，真是沉澱身心靈的好地方

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水池邊有一尊觀音，池子裡有很多鯉魚悠游

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

洗心亭是從地底下80米鑿出自然湧泉，源源不絕充滿希望

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宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

平日到訪遊客不多，靜謐的氛圍很適合放空

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

別具特色的清水模鐘樓

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

有別於一般寺廟以紅色、金色為主，北后寺採黑褐色調

結合唐風與日式建築風格，住持希望呈現反璞歸真的特色

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

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宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

走遍整個園區，細細品味寺廟建築的藝術美學

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

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每個角落都充滿禪意，"宜蘭最美的寺廟"名不虛傳

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宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

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我沒有特殊宗教信仰，不論是寺廟、教堂...都樂意參觀

心誠則靈、神愛世人...宗教的出發點皆是勸人向善🙏

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

參觀完北后寺才開始飄雨，感謝老天爺的厚愛

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

停車場旁邊的聽水咖啡也是我的口袋名單，當然要一併解鎖囉！

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

這裡提供咖啡、茶品、糕點、披薩，趁下雨的時候喝午茶是最佳安排

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

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門前的阿勃勒綻放中，巧遇"黃金雨"的驚喜至今仍難以忘懷

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

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這裡不提供訂位、不收服務費，到櫃台點餐結帳後，等待震動鈴響再自行取餐

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

半戶外用餐空間很舒適，平日午後也接近客滿 (照片為離去之前補拍)

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旁邊有一條灌溉水圳，一邊用餐一邊聆聽潺潺流水聲，故取名"聽水"

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若是好天氣坐在這裡喝咖啡，真是一大享受

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

充滿自然靈性的空間，搭配文青標語更有FU

我們是時空的旅人，沒有擁有時間，只擁有當下。

人生短短數十年，珍惜每個當下最重要

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

慢一點，心才跟得上。

以往有點急性子的我，這些年學會放慢腳步過生活

"慢活、樂活"才是健康的人生態度

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

聽到嗶嗶聲，我立刻到櫃台取餐，看到木質托盤和漂亮的餐具瞬間加分不少

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檸檬塔  $90

漂亮的玫瑰花造型和偏酸的滋味，一入口就深深愛上

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青梅凍  $60

酸中帶甜的梅子凍，Q彈可口

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抹茶拿鐵  $150

微苦的抹茶拿鐵與甜點很搭，美好的午茶時光幸福滿滿

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

喝完午茶雨也停了，入口處的小沙彌石雕很可愛，令人會心一笑

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祈福亭掛滿很多人的心願，祝福大家美夢成真

宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

我唯一的願望是平安健康，這才是真正的無價之寶宜蘭員山．北后寺 / 聽水咖啡 / 茶品 / 糕點

 

＜北后寺＞宜蘭縣員山鄉八甲路4號

0909 - 769151

參觀時間 9:00～16:30  (週二休園)

聽水咖啡 9:30～16:30

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北后寺 聽水咖啡
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