113. 6. 5 (三) 北后寺 / 聽水咖啡

從「金雙甡花卉農場」離開後，吃過午餐休息片刻繼續前往下一站

午後轉為陰天，沒那麼悶熱才適合在戶外趴趴走

位於宜蘭員山的「北后寺」，有"宜蘭版慶修院"美稱

更被網路譽為宜蘭最美的寺廟，很開心終於有機會來訪

為保持寺廟寧靜，車輛需停放入口處的停車場，再步行5分鐘進入「北后寺」

看到外牆的一整排祈福轉經輪與大紅燈籠就到囉！

這裡供奉一尊高5公尺的泥塑釋迦牟尼大佛，工作人員會引導遊客入內參觀

一踏進園區不自覺放輕腳步，真是沉澱身心靈的好地方

水池邊有一尊觀音，池子裡有很多鯉魚悠游

「洗心亭」是從地底下80米鑿出自然湧泉，源源不絕充滿希望

平日到訪遊客不多，靜謐的氛圍很適合放空

別具特色的清水模鐘樓

有別於一般寺廟以紅色、金色為主，「北后寺」採黑褐色調

結合唐風與日式建築風格，住持希望呈現反璞歸真的特色

走遍整個園區，細細品味寺廟建築的藝術美學

每個角落都充滿禪意，"宜蘭最美的寺廟"名不虛傳

我沒有特殊宗教信仰，不論是寺廟、教堂...都樂意參觀

心誠則靈、神愛世人...宗教的出發點皆是勸人向善🙏

參觀完「北后寺」才開始飄雨，感謝老天爺的厚愛

停車場旁邊的「聽水咖啡」也是我的口袋名單，當然要一併解鎖囉！

這裡提供咖啡、茶品、糕點、披薩，趁下雨的時候喝午茶是最佳安排

門前的阿勃勒綻放中，巧遇"黃金雨"的驚喜至今仍難以忘懷

這裡不提供訂位、不收服務費，到櫃台點餐結帳後，等待震動鈴響再自行取餐

半戶外用餐空間很舒適，平日午後也接近客滿 (照片為離去之前補拍)

旁邊有一條灌溉水圳，一邊用餐一邊聆聽潺潺流水聲，故取名"聽水"

若是好天氣坐在這裡喝咖啡，真是一大享受

充滿自然靈性的空間，搭配文青標語更有FU

『我們是時空的旅人，沒有擁有時間，只擁有當下。』

人生短短數十年，珍惜每個當下最重要

『慢一點，心才跟得上。』

以往有點急性子的我，這些年學會放慢腳步過生活

"慢活、樂活"才是健康的人生態度

聽到嗶嗶聲，我立刻到櫃台取餐，看到木質托盤和漂亮的餐具瞬間加分不少

檸檬塔 $90

漂亮的玫瑰花造型和偏酸的滋味，一入口就深深愛上

青梅凍 $60

酸中帶甜的梅子凍，Q彈可口

抹茶拿鐵 $150

微苦的抹茶拿鐵與甜點很搭，美好的午茶時光幸福滿滿

喝完午茶雨也停了，入口處的小沙彌石雕很可愛，令人會心一笑

祈福亭掛滿很多人的心願，祝福大家美夢成真

我唯一的願望是平安健康，這才是真正的無價之寶

＜北后寺＞宜蘭縣員山鄉八甲路4號

0909 - 769151

參觀時間 9:00～16:30 (週二休園)

聽水咖啡 9:30～16:30