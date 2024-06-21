SiamSiam泰式料理土城日月光店

不用飛去泰國就可以吃到道地的火山排骨🌋 從泰國回來就很想再吃喬德夜市的火山排骨 沒想到在Siam Siam直接實現願望🤩 除了酸辣開胃的超大塊火山排骨 還有下飯的咖哩滑蛋蝦🦐、酥脆甜甜圈蝦餅🍩、清邁炸豬腳🐷、吞武里酸辣魚🐟、鳳梨炒飯🍍都很讚👍🏻 他們的飲料也做的很用心！泰迪犬的泰奶還有夢幻的Siam美人魚蘇打冰沙，飲料比我想像的還好喝❤️❤️ 而且餐廳也是寵物友善餐廳喔！

SiamSiam環境

餐廳非常寬敞而且座位數多，挑高的空間視野一目瞭然，天花板加上幾盞燈飾簡單又有質感，每一區沙發座位很適合家庭團體一起來用餐！

若擔心用餐被其他人打擾，也可以選擇包廂，用餐時門也可以帶上，讓大家盡情談天～

SiamSiam美食

🍊火山排骨 $520

泰國喬德夜市必吃小吃現在在台灣也吃得到拉～ 推成火山的排骨選用豬背的部位，上面淋上大量的辣椒，一口咬下超級過癮！

🍊鳳梨炒飯 $380

炒飯裝在鳳梨裡超級可愛，裡面有加入大量的蝦仁、鳳梨、腰果、肉鬆等配料，吃起來清爽又有飽足感。

🍊甜甜圈蝦餅 $390

蝦餅炸得酥酥脆脆，裡面更吃得到完整蝦肉，口感絕佳！

🍊清邁炸豬腳 $420

豬腳外表是QQ脆脆的豬腳皮，一口咬下充滿膠質，調味上有撒上一點很像麻辣鍋風味的調味粉，搭配酥酥脆脆的炸餛飩皮，口感很不錯

🍊吞武里酸辣魚 $560

酸辣魚肉質細緻，很像台灣再辣一點的糖醋調味，酸辣蒜香讓人想一吃再吃

🍊咖哩藍鑽蝦 $380

造型非常討喜，藍鑽鮮蝦搭配咖哩滑蛋超級下飯！

🍊Siam美人魚 $180



🍊泰迪犬泰奶 $180

泰迪犬造型的泰奶冰超級可愛，泰奶茶味奶香本身非常濃郁，而且不過甜，是我喜歡的調味！



🍊芒果之戀 $180

SiamSiam泰式料理

⏰ 營業時間: 11:00–15:00、17:00–21:30

☎️ 聯絡電話: 0282732196

facebook: https://www.facebook.com/SiamSiamthaicuisine/

🏠 地址: 236新北市土城區學府路二段210號 (土城日月光廣場一樓)