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昭和園炭火燒肉屋蘆洲店簡介



昭和園目前北中南都有分店,蘆洲店是在地經營超過10年以上的老店了,之前朋友推薦又在網路上看到介紹一直被燒到的口袋名單,今天終於來訪囉~

今天我們就是為著龍蝦和牛吃到飽還有生啤喝到飽來的喔~來看看我們今天吃了什麼喔~~~

昭和園最近的捷運站是蘆洲捷運站,按著地址很好找,遠遠的就可以看到一個木質裝潢門口還有個櫻花樹的座椅很明顯也很特別!!



蘆洲店平日是從17:30開始營業,

周末假日中午及晚上有兩個營業時段,(有些不同要留意一下)



昭和園炭火燒肉屋蘆洲店用餐環境



一進門就是滿滿的木做日式風裝潢跟暖暖的燈光,非常像日本的居酒屋喔~座位組合大多是四人桌,中間那長長的座位區我個人很喜歡

還可以看到四面的牆面上各種日本風的圖騰~~超級美的

店內各區域還有不同的框景擺設,這面櫻花招財貓牆竟然是出菜區,也太美了吧!另外還有很多木邊裝飾及各種瓶器都很美~

昭和園炭火燒肉屋蘆洲店菜單及點餐方式

昭和園的用餐是採用吃到飽及 自助吧的用餐方式喔!有多種價位及肉品海鮮可依自己的需求做選擇喔!除了吃到飽方案昭和園還有套餐.單點方案喔!



吃到飽方案還有一個自助吧區喔!有各種飲料.冰淇淋.可樂汽水.無糖飲料.爆米花.王子麵.鍋燒麵.雞絲麵....竟然還有我最愛的銀耳蓮子湯耶!

另外還有生啤酒只要加140元就可以喝到飽,除了自助吧區外菜單裏還有經典的棉花糖.起司片...各種甜點喔!





坐定選好菜後服務人員就會交給每桌一台平板,都幫大家設定好價位跟可點商品,可以讓大家自由點餐喔~

昭和園還有一個很讚的特色!一般燒烤或吃到飽餐廳都會限制每次可以點的份數或數量..他們希望客人吃得盡興,只要不浪費都可以點喔!

【昭和園壽星及優惠活動】優惠活動以官網及現場公告為主



昭和園每一家的優惠方案都不盡相同,蘆洲店也有壽星方案喔!當月壽星9折/當日壽星8折(限壽星本人 限點777/999價位)

蘆洲店目前還有FB打卡標記~我愛吃燒烤-蘆洲昭和園粉絲團~~就可以生蠔吃到飽喔!這也是自助區可以自取喔~

豺狼及小幫手食記分享

前面說過了我們是被燒到也是為著和牛.龍蝦吃到飽來的所以當然是直上$1199+599囉~~我只能說吃的超級滿足的,來看看我們吃了什麼?

我個人很推薦來這裡可以吃看看1199+599真的超級豐盛的,我們每一種都好想吃又很難取捨,

這時候我建議你可以請服務人員先來一輪基本盤喔!這樣不用猶豫節省時間喔~吃完可以再挑喜歡的食材加點!!

看到了這艘龍蝦船我眼睛都發亮了~~好酷!除了龍蝦還有生食級干貝.天使紅蝦.泰國蝦...另外這方案還會送一人一隻跟手臂一樣長的手臂蝦



1199+599方案另外又送鹿耳島和牛每人兩片喔~超級划算!!這和牛油花非常漂亮,還沒烤光看擺盤就覺得流口水了

$1199+599方案有各種等級較高的肉品海鮮,像是日本A5和牛.波士頓龍蝦.極品大鮑魚.肋眼牛排.Prime牛肉.天使紅蝦.西班牙伊比利豬.生食級干貝等新鮮食材吃到飽，還有生啤、紅酒無限暢飲

食材種類真的是應有盡有,服務人員非常親切熱情會隨時觀看每一桌客人有沒有需要協助會幫忙的,還會建議我們烤的方法跟時間喔!~除了火烤每一桌都還會有火鍋喔!湯底也是可以選擇的喔~我今天選的是原為湯底

昭和園使用的是炭火燒烤,除了環境我很驚訝的是在吃的過程完全沒有一般燒烤店的油膩或油煙味!自助台上還備了各種調味料及三種醬料~

開吃囉~~

看看這龍蝦~~肉有多飽滿多肥美呀!我們是選擇用火鍋稍微燙過，龍蝦肉質飽滿緊實,滿滿的龍蝦卵吃的超級滿足~只有一個"鮮"啦!



手臂蝦真的太大隻了,吃燒烤最怕的就~沒烤熟.烤過熟,,這手臂蝦烤的時候是不是長得有點可愛,這是服務人員教我們的,她還跟我們說烤的時候注意看頭部開始冒泡泡就可以吃了喔~

昭和園整體用餐我覺得真的太優秀了,

從牛排.和牛.龍蝦到甜點真的讓我們吃得太滿足了,

而且服務人員真的很忙可是上菜速度很快又會隨時照顧到每桌的需求真的太棒了~~

我們給5星好評喔!真的!真的非常推薦喜歡燒烤海鮮和牛龍蝦的朋友絕對不要錯過喔!來一定記得直接點$1199+55讓自己好好享受一下大餐美食喔!

昭和園炭火燒肉屋蘆洲店相關資訊



地址: 新北市蘆洲區中原路27號

電話: 02-2285-1633

營業時間:

週一~週四 17:30~24:00

週五 17:30~01:00

週六 11:30~01:00

週日 11:30~24:00

線上預約訂位: https://inline.app/....../-M8Qun7....../-MvqPJKgzt176hExW2xO

FB粉絲頁:請搜尋 我愛吃燒烤-蘆洲昭和園日式燒肉屋



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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

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