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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 高雄市三民區​ 吃。高雄市美食 ｜三民區。 ​「老牌薏仁大王」飄香超過40年老字號冰店，充滿古早味剉冰值得您品嚐「老牌

高雄市三民區​ 吃。高雄市美食 ｜三民區。 ​「老牌薏仁大王」飄香超過40年老字號冰店，充滿古早味剉冰值得您品嚐「老牌

2024-06-21 21:35:07 樂天小高&樂天人生 人氣：102
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2477篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 三民區

造訪商家：

老牌薏仁大王
place高雄市三民區義華315號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三角窗店面大大藍色扛棒高掛超顯眼。

炎熱夏天看到大大扛棒吸引我下車品嚐，扛棒雖然很新穎店內卻有復古氣息，老闆他說這家剉冰店已超過40年歷史，店名叫「老牌薏仁大王」小高卻沒點薏仁來享用，觀看菜單這家冰店可選擇品項並不多，今天就選擇一碗八寶冰來品嚐看看，品嚐完覺得充滿古早味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。

三角窗店面外頭就可看見店內的情景，除了招牌之外可以感受到老店氣息。

今天就點這八寶冰55元來享用，騎樓下有放置桌椅供坐下來享用。

這料理台可看出有年代歷史的痕跡，料理前面有掛上菜單供點餐參考，菜單上有八寶冰55元、草莓冰40元、烏梅冰40元、百香果冰40元、牛奶冰35元、粉圓冰30元...等等，菜單品項不多定價合理範圍內。

有點年紀老闆正在製作小高所點八寶冰。

檯面上剛好放置10種配料來製作挫冰，這意味著八寶冰可挑選性不多，檯面上大概有粉粿、粉條、黑糖粉粿、愛玉、湯圓、粉圓、大豆、地瓜及紅豆等。

開放式用餐空間有放置桌椅供客人內用，室內空間飄散出60年代復古氛圍。

店內有掛老舊燈箱菜單供點餐參考。

小高就點八寶冰55元。

這裡剉冰僅有一般糖漿並沒有黑糖漿可選。

小高覺得這碗剉冰充滿小時候回憶，這剉冰刨的粗細度很有懷舊氣息。

這剉冰裡有粉粿，、黑糖粉粿、愛玉、湯圓、粉圓、大豆、地瓜及紅豆等，這些配料料理很道地超好吃，加上復古糖漿充滿復古滋味真好吃

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「老牌薏仁大王」用餐空間整潔舒服，服務親切，整體口感有水準定價很親民，值得樂天小高推薦給您品嚐。


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店家資訊：老牌薏仁大王

地址：807高雄市三民區義華路315號

營業時間：10:30–21:30

電話：07-386-0697 

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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