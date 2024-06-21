來去高雄 佛光山 佛陀紀念館，是一個旅遊景點，也是發人省思 沉澱心靈好地方

星雲大師提出 行佛，走向全世界 提倡「三好」說好話 做好事 存好心

起許人間有愛 世界和平，改變全世界 就從做開始~

佛教是台灣信徒最多的信仰，台灣佛教有四大山頭

分別為佛光山、慈濟、法鼓山、中台禪寺

可說是最具影響力的四大佛教組織，在世界皆扮演舉足輕重角色。

而今天我們就來到位於高雄的佛光山，於1967年5月16日創辦

創辦者為釋星雲，也就是我們常聽到的星雲法師。

並於2003年於台灣高雄啟建佛陀紀念館。

佛陀紀念館緣起~為舍利重光、正法永存而興建

展示了具有歷史意義的紀念物，如佛牙舍利、佛陀的一生、星雲法師的介紹

三好運動等等…

藉由動畫、展物等相關方式呈現，並於地下設有四十八個地宮，每百年開啟一室。

預計向全球大眾徵集具有歷史性、知識性、當代性及紀念性之各種文物。

入館費用:

免費參觀，提供免費停車場

開館時間:

週一至週五 09:00-18:00

週六至週日 09:00-19:00

*佛館逢週二館休， 週二特殊開館日請見佛館公告。

交通方式:

台灣好行-大樹祈福線

哈佛快線

搭乘高雄客運「哈佛快線」從高鐵左營站經國道10號往返佛陀紀念館、佛光山之間，行程約30分鐘。

佛陀紀念館坐東朝西，總面積達100多公頃

從東至西依序有禮敬大廳、八塔、萬人照相台、菩提廣場、本館及佛光大佛等…

按照路程可一路參觀過去，如果每個地方都仔細參觀

大約會花上一整天時間，如要來參觀的朋友

旅遊行程時間記得詳細規劃一番喔~

館內入口首先會來到禮敬大廳，意為「禮敬諸佛」之意，在此沉澱心靈厚，走「成佛大道」

這裡有販售許多特色美食及紀念品店相關小物

如不急的帶走，可先把後面行程走完後

回頭再來此處參觀選購~

禮敬大廳還有提供寄物服務，如有行李寄放的需求

可洽服務台人員為您服務喔!!!

接下來來到菩提廣場 萬人照相台

前方兩側設八座寶塔，代表八正道。

分別為:一教、二眾、三好、四給、五和、六度、七誡、八道。

遠方還可以看到佛光大佛~

這時候你要特別留意大佛的表情樣貌

因為到走近看大佛的時候，因為觀看距離不同，樣貌表情也有些許變化喔!!!

八座寶塔部份塔是有開放參觀的

如三好塔利用活潑有趣的動畫方式，告知我們三好的重要性

起許藉由動畫的方式，讓我們在日常生活中

了解並推動 說好話 做好事 存好心

部份塔還展示了如佛教的結婚禮堂布置、星雲法師相關等等…

都是相當值得前往走走逛逛喔~

高度約50公尺，佔地4000坪，為覆鉢式塔身，共七層樓的紀念館本館

主要殿堂有金佛殿、玉佛殿、舍利殿、觀音殿等。

除了供奉佛牙舍利外，還有多個常設展。

部份禮佛區、常設展不可拍照及錄影，在各個入口處都有張貼公告

記得要仔細留意一下。

來此一定不可錯過的佛陀的一生展區

藉由3D動畫的方式，了解佛陀求佛的過程。

還有佛教地宮還原展區

展示了許多具有歷史地宮建築，還原地宮的樣貌等等…

值得一提的是地下設有48個地宮，展示各式相關文物，每百年才會開啟一室

故全部地宮開啟需費時4800年時間。

觀音殿除了禮拜觀音，還可祈求大悲咒水

先至禮拜觀音後，至前方觀音兩側，經由館方人員指引起求下

善財與龍女會緩緩行至觀音身旁取過大悲咒水注入瓶中。

大悲咒水有「聖水」之稱

帶回去可加入喝水瓶中或是做為保平安之用。

佛光山誕生過程 星雲法師介紹

這裡可以了解到星雲法師出生求學及求道的過程

畢生致力於弘揚「人間佛教」，創建佛光山，致力於佛教文化、教育、慈善、共修事業

在參觀完並且解後，對於星雲法師真的值得敬仰

一生弘揚人間佛教，為了人們所做出的貢獻，無私奉獻精神

真的令人相當感動，雖然參觀過程中心情有些沉重

但整個參觀後，也深深感動你我的心中

還有佛教節慶展示許多與佛互動的智能設施

也是相當值得體驗與參與

二樓展示當期展覽

由於時間有限，記得保握每個參展時間!!

位於最頂樓大佛平台，在此可近距離親近大佛

並在此也可以眺望四周遠方景色，美景盡收眼底。

如此親近大佛還真的是頭一次，不知你還是否記得剛剛提到的

遠處觀看大佛跟近距離親近大佛，大佛的表情樣貌真的有變化喔!!

最後面是抄經堂，提供遊客一處可以修心養性 沉澱心靈最佳地點

提供文房四寶及各種經文、法語字帖，方便遊客靜靜書寫經文

至於金額也是採隨喜方式喔~(部份整本抄經書費用有不同，請洽館方人員)

走走參觀之於，肚子是否也咕咕叫了呢??

那就來到佛光一滴，享用各式各樣的素食料理吧!!!

值得一提的是，佛光一滴也是全台唯一在大佛座下的餐廳呢~

佛光一滴採自助點餐方式，至櫃檯點好餐後，餐點會送至桌旁

記得用完餐後，要將餐具送至回收區~

付款方式除了現金外，也提供Line Pay付款服務喔!!

炎熱的午後，來點冰涼好喝的鮮奶茶及素食小點

涼爽消暑之於，也補充滿滿的元氣活力

這次來到佛光山 佛陀紀念館參觀體驗後

真的感受到滿滿的感動與美好，其中對於星雲法師的無私奉獻的精神

相當敬仰與尊敬。

人的一生中，多少的歲月時光青春流逝~

又有多少人願意捨去一切，為了理念而去奉獻呢?

或許我們能給予的回報 就是 三好

在日常生活中 說好話 做好事 存好心

用小小的心力，一同為了人間有愛 世界和平努力!!

不論你的宗教信仰、或是是否吃素，都非常值得來此走走參觀喔~

佛光山 佛陀紀念館

高雄市大樹區統嶺路1號

入館費用:

免費參觀，提供免費停車場

開館時間:

週一至週五 09:00-18:00

週六至週日 09:00-19:00

*佛館逢週二館休， 週二特殊開館日請見佛館公告。

交通方式:

台灣好行-大樹祈福線

哈佛快線

搭乘高雄客運「哈佛快線」從高鐵左營站經國道10號往返佛陀紀念館、佛光山之間，行程約30分鐘。

【KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此