最近托醬IG頁面進入花季，部落格就順便來個輕鬆小短篇吧！

去年6月，因為工作去台南高雄，回程時順便帶了托醬到嘉義走走

嘉義緩和的生活步調跟田野風景真的是到處都讓人很舒服

5-6月期間到嘉義絕對不能錯過的大概就是阿勃勒的花季

滿開的金黃色花朵如同風鈴般的掛在嘉義的各處

隨風飄落的花瓣猶如黃金雨一般，讓整個嘉義縣市都籠罩在金黃色下

我們去的地方是知名的阿勃勒景點「嘉義蒜頭糖廠」

這裡最特別的應該就是他們枝枒垂得比較低，所以完全可以拍攝到垂墜在身旁的阿勃勒牆

看到IG上大家都打卡嘉義蒜頭工廠，但相信我直接進入糖廠妳絕對找不到(苦笑)

記得我在蒜頭工廠真的找了好久

實際位子是故宮南院北門停車場出入口，一個小水道的旁邊

現在有多一個新的打卡點“阿勃勒網紅景點”





阿勃勒網紅景點事實上是一個小水溝旁的樹叢裡

可以從旁邊的人行道走入樹叢

不管是手機還是相機非常建議直接用長焦拍攝，真的是隨便拍隨便美！

一陣風吹過時，飄落的花瓣更是美到不行

裡面地勢蠻平坦的，地上鋪滿著花瓣，如果是帶狗非常適合讓他們直接落地

因為像我是帶腳架，又帶兩隻狗，所以拍攝角度有限

不過非常推薦可以垂直於水溝用長焦從人行道上方拍攝，可以拍出綿延不斷的水溝與阿勃勒

也推薦可以以阿勃勒為前景往道路上拍，會有很日系的清新感

另外在從市區前往蒜頭工廠路上看到的廢棄軌道，大概為在嘉義科學園區一代

這裏兩側高樹包圍著樣子超像那種要通往神影少女異世界的感覺

立馬停車帶托醬下去拍照

因為是廢棄軌道也不是什麼網紅景點，周邊都沒人所以真的是隨便拍都好看

附上大致的地標