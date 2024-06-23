↑鶯歌人氣在地古早麵~勇伯垃圾麵~您吃過嗎

來這叫碗湯或乾麵~即可品嚐到店裡招牌菜

紅燒肉及豬頭肉~開心指數百分百~

↑小青的兒去年六月大學畢業~不想研考的他

今年2月初當完四個月兵役~並於5月份開始投入職場

工作忙碌~晚餐經常帶個便當~或麵食~或壽司回家充飢

這勇伯垃圾麵~是兒經常外帶的麵食之一~

↑看著兒帶回的麵食~讓小青也懷念起~它的味道

某日下班~和我家爸爸~我們也來外食一下~

↑內用~請拿菜單並於場內入座~若客滿

請於此處等候~今日非假日~可以優雅進場~

↑看到外帶的湯或乾麵~裝麵的大小碗

在枱面上一字排開~分類的很清楚~

↑ 牆上介紹著垃圾麵的由來

鶯歌為陶瓷重鎮~早期因需要大量工人~第一代的勇伯早期是

推著小攤車四處叫賣為生~麵的湯頭純以大量豬骨精燉熬煮而成

不去渣~因此盡收精華的湯汁~色澤略顯混濁~並加上特製

肉燥豬油~紅燒肉渣~辣椒及古早味的紅燒肉~豬頭肉~韭菜葉等

因湯頭上面有些渣渣像垃圾~使得客人見到整碗麵時

覺得賣相不佳~卻美味可口~因此被笑稱為垃圾麵

本店招牌為紅燒肉~豬頭肉~生腸~燙青菜

↑內用須知~麵食由工作人員送達

小菜是自取服務~並請將餐盤送回取餐處~

↑菜單一大頁~品項還算多~小青很久沒來了

記得好久以前是無菜單的~或許有爭議

現在這菜單~價格都標示清楚~

↑到這位置點餐結帳~請先付款~小青結完帳

不一會~發現~結帳竟然開始排隊了

可見~越晚生意越好喔~

↑點小菜給陣動鈴~等它呼叫就到櫃檯前取餐~

↑醬料自助區~有需要都可以自取~這有個小公告

部分小菜從6月22日起調漲~從昨天開始了

那菜單上的價格~大家就參考參考了~

↑本店在鶯歌是小有名氣的~甚至被喻為鶯歌的四大美食之一

看來不少名人都在這留下姓名簽~

↑小青今天點的餐食大合照~

↑小碗乾麵二碗120元~那個豬頭肉~扎實Q彈~

↑一人份紅燒肉70元~調漲後會多少元呢

皮層炸的酥香~沾上店家的特製辣椒醬~絕配~

↑招牌的韮菜+豆芽菜40元~一般炒豆芽菜會配一點韮菜

這裡的韮菜放的與豆芽菜一樣多~非常有咬勁對味~

↑燙青菜是大陸妹40元~拌入的滷肉醬很特別~

↑油豆腐湯35元~油豆腐沾上醬油膏就很不錯吃

不會軟軟爛爛的~湯的部分是否有點髒

哈~但很美味不錯喝喔~

↑吃的差不多~給我家爸爸來張特寫~

↑瞧~生意很好~翻桌率也挺快

小青覺得麵食真的不錯吃~不像垃圾麵

倒是環境嘛~有那麼一點點亂~

↑店家資訊

店名~勇伯垃圾麵

地址~新北市鶯歌區中正一路157號

電話~02-8677 6000

營業時間~16:00~備料食材賣完為止

本店無固定公休日~店休前會於fb粉專上公告