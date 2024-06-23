為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您~

新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您~

2024-06-23 14:42:00 小青姐姐 人氣：109
share
窩客好文

小青姐姐

發表篇數：239篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

勇伯垃圾麵
place新北市鶯歌區中正一路157號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑鶯歌人氣在地古早麵~勇伯垃圾麵~您吃過嗎

    來這叫碗湯或乾麵~即可品嚐到店裡招牌菜

    紅燒肉及豬頭肉~開心指數百分百~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑小青的兒去年六月大學畢業~不想研考的他

    今年2月初當完四個月兵役~並於5月份開始投入職場

    工作忙碌~晚餐經常帶個便當~或麵食~或壽司回家充飢

    這勇伯垃圾麵~是兒經常外帶的麵食之一~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您   

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑看著兒帶回的麵食~讓小青也懷念起~它的味道

    某日下班~和我家爸爸~我們也來外食一下~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑內用~請拿菜單並於場內入座~若客滿

    請於此處等候~今日非假日~可以優雅進場~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑看到外帶的湯或乾麵~裝麵的大小碗

    在枱面上一字排開~分類的很清楚~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

 ↑牆上介紹著垃圾麵的由來

   鶯歌為陶瓷重鎮~早期因需要大量工人~第一代的勇伯早期是

   推著小攤車四處叫賣為生~麵的湯頭純以大量豬骨精燉熬煮而成

   不去渣~因此盡收精華的湯汁~色澤略顯混濁~並加上特製

   肉燥豬油~紅燒肉渣~辣椒及古早味的紅燒肉~豬頭肉~韭菜葉等

   因湯頭上面有些渣渣像垃圾~使得客人見到整碗麵時

   覺得賣相不佳~卻美味可口~因此被笑稱為垃圾麵

   本店招牌為紅燒肉~豬頭肉~生腸~燙青菜

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑內用須知~麵食由工作人員送達

    小菜是自取服務~並請將餐盤送回取餐處~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑菜單一大頁~品項還算多~小青很久沒來了

    記得好久以前是無菜單的~或許有爭議 

    現在這菜單~價格都標示清楚~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑到這位置點餐結帳~請先付款~小青結完帳

    不一會~發現~結帳竟然開始排隊了

    可見~越晚生意越好喔~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您    

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~   

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

   ↑點小菜給陣動鈴~等它呼叫就到櫃檯前取餐~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑醬料自助區~有需要都可以自取~這有個小公告

    部分小菜從6月22日起調漲~從昨天開始了

    那菜單上的價格~大家就參考參考了~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您   

     新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑本店在鶯歌是小有名氣的~甚至被喻為鶯歌的四大美食之一

    看來不少名人都在這留下姓名簽~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑小青今天點的餐食大合照~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑小碗乾麵二碗120元~那個豬頭肉~扎實Q彈~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑一人份紅燒肉70元~調漲後會多少元呢

   皮層炸的酥香~沾上店家的特製辣椒醬~絕配~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑招牌的韮菜+豆芽菜40元~一般炒豆芽菜會配一點韮菜

    這裡的韮菜放的與豆芽菜一樣多~非常有咬勁對味~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑燙青菜是大陸妹40元~拌入的滷肉醬很特別~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑油豆腐湯35元~油豆腐沾上醬油膏就很不錯吃

    不會軟軟爛爛的~湯的部分是否有點髒

    哈~但很美味不錯喝喔~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

 ↑吃的差不多~給我家爸爸來張特寫~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑瞧~生意很好~翻桌率也挺快

    小青覺得麵食真的不錯吃~不像垃圾麵

    倒是環境嘛~有那麼一點點亂~新北鶯歌勇伯垃圾麵~下午四點才開賣~特別的店名~吸引特殊的您  

   新北鶯歌勇伯垃圾麵~

  ↑店家資訊

    店名~勇伯垃圾麵

    地址~新北市鶯歌區中正一路157號

    電話~02-8677 6000

    營業時間~16:00~備料食材賣完為止

    本店無固定公休日~店休前會於fb粉專上公告

文章標籤
鶯歌勇伯垃圾麵 勇伯垃圾麵 紅燒肉 豬頭肉 深夜食堂
創作者介紹
創作者 鯨與小孩 的頭像
鯨與小孩

莫言&莫語的部落格




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新竹湖口老街豆之味豆腐坊~特別的豆漿豆花~好吃
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up