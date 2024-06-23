台中海線的朋友想吃酸菜魚不必跑台中市區，在沙鹿就能吃到酸菜魚囉！台中海線人氣火鍋店尚石苑石頭火鍋專賣不斷推陳出新，價格親民，用料更是實在，這次再推「金湯酸菜魚」新品也超狂，酸辣帶勁，還可以吃到滿滿魚肉，喜歡吃酸菜魚的朋友一定要筆記

尚石苑石頭火鍋專賣位置

尚石苑石頭火鍋專賣位在台中沙鹿區日新街與文昌街交叉口處，鄰近沙鹿車站、沙鹿國小、沙鹿國中，斜對面就有個停車場，交通非常便利

尚石苑石頭火鍋專賣環境

尚石苑石頭火鍋專賣裝潢非常有質感，空間寬敞舒適，座位數也不少，除了一般的座位區，還有半開放式的包廂座位，整體帶有濃濃的復古風，不管平假日，每到用餐尖峰時刻都是客滿狀態，生意超級好

尚石苑石頭火鍋專賣自助吧區

尚石苑石頭火鍋專賣的自助區超過35種食材任你吃到飽，食材會不定期做更換

尚石苑石頭火鍋專賣菜單

金湯酸菜魚鍋 498元

喜歡吃又酸又辣的朋友，推薦尚石苑石頭火鍋專賣最新推出的金湯酸菜魚，嚴選海南黃燈籠椒搭配野山椒下去熬製而成的濃郁湯頭，口味道地，酸爽帶辣，層次相當豐富，不管是涮肉還是煮海鮮都超讚

金湯酸菜魚鍋還附上一盤新鮮鱸魚及蛤蜊，鱸魚片份量超實在，不僅魚片超厚切，肉質也相當細緻鮮嫩，蛤蜊更是肥美多汁

酥炸魚皮 79元

採用鯰魚皮裹粉下去酥炸，口感清脆不油膩，除了單吃外，還可以沾著新品金湯酸菜魚湯享用，只要浸泡5-7秒，吸附著湯汁精華，更令人吮指回味

蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋 468元（+18元更換為無骨雞腿排）

每次來尚石苑石頭火鍋專賣必點的招牌蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋，現在還可以加價18元將烏骨雞肉更換成無骨雞腿排，肉量也不少

無骨雞腿排肉質軟嫩鮮甜，雞皮的部分超Q彈，湯頭濃厚鮮甜，帶有迷人的蒜香味，裡頭的蛤蜊量也很多

嚴選板腱牛 168元

板腱牛含油量較低，油花沒有像雪花牛或牛小排來的豐富，建議涮至5-6分熟度就好，肉質鮮嫩多汁，牛肉香氣十足，帶有些許嫩筋

花枝蝦油條 99元

外表看起來像普通的油條，裡頭可是暗藏玄機呢，將油條炸至香脆不油膩，咬下去裡頭還藏著蝦仁及花枝漿，用料非常實在，多了濃濃海味超好吃，旁邊還會附上龍蝦沙拉或蜂蜜芥末醬二選一可以搭配享用

啵啵起司球 59元

這道啵啵起司球也是尚石苑石頭火鍋專賣最新推出的餐點，將起司球炸至金黃色澤，裡頭加入莫札瑞拉起司，趁熱吃超勘西，帶有濃厚的起司香氣，起司控必點

喀茲酥炸牛 99元

採用肋眼牛排，裹上麵包粉下去炸至金黃色澤，再淋上特製牛排醬，外皮香酥脆口，裡頭的牛排相當軟嫩，搭配特製牛排醬，吃起來帶有金桔的酸甜滋味，層次更加豐富

銷魂雞滷飯 +26元 + 麻油炸蛋 35元

銷魂雞滷飯是雞肉飯加滷肉，這裡雞肉飯上頭的雞肉絲是採用鮮嫩雞腿肉而非雞胸肉，肉質軟嫩鮮甜，白飯裡頭還淋上香濃雞汁，搭配招牌麻油炸蛋一絕

麻香王子麵

將王子麵煮熟吸附著金湯酸菜魚湯的濃郁湯汁，再拌入店家特製的麻香醬汁，香辣過癮，尾韻帶點麻香滋味，好吃

飯後別忘了來份香濃的霜淇淋，口味依當天為主，糖糖今天吃到的是巧克力口味，香氣濃厚不甜膩

尚石苑石頭火鍋專賣這次推出的新品金湯酸菜魚也深得糖糖心，嚴選海南黃燈籠椒搭配野山椒下去熬製而成的濃郁湯頭，口味道地，酸爽帶辣，層次相當豐富，配上炸魚皮超好吃，還有超勘西的啵啵起司球，帶著濃厚的起司鹹香，起司控必點！來台中海線必吃人氣美食，每人最低只要408元起，享35種食材自助吧吃到飽，不管平假日生意都超級好，建議大家提前先訂位