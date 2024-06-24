天氣這麼熱，大家應該都忍不住要喝手搖飲了吧！雪莉平常雖然不是很愛喝甜飲，但是各種茶飲還是很喜歡的。最近發現了堪稱手搖飲料第一名的武林茶，所有的茶類都是透過手沖鮮萃茶技術製作，口感好又選擇眾多，甚至單純的手搖檸檬茶也特別好喝。

這次到了武林茶在新莊的旗艦店。木質和白色大理石紋搭配的裝潢簡單漂亮，還有舒適的沙發座位區可以享受茶飲。有販售店內使用的茶葉和各種果乾。新鮮天然的食材和精心的搭配卻是跟一般手搖飲一樣平易近人的價格。

手搖飲料推薦第一名—武林茶：菜單

手搖飲料推薦第一名—武林茶：雙茶檸檬

武林茶的雙茶檸檬是檸檬茶推薦第一名！雪莉平時並不是特別愛喝檸檬茶，不論是桶裝的還是餐廳茶葉泡的都免不了口感乾澀。而且多數的檸檬茶都是在紅茶裡加一片檸檬而已，其實沒什麼味道。但是武林茶的雙茶檸檬不會澀、不會死甜，加入店家自己帶皮鮮榨的檸檬汁，攪拌後整杯都有新鮮檸檬的香味和微酸的口感。檸檬都是店家現場清洗檸檬鮮榨的，甚至還能在杯中看到新鮮檸檬的果肉。

雙茶檸檬顧名思義用的是兩種茶類製作，加入招牌烏龍和招牌紅茶，當場手沖鮮萃的茶濃度正好。烏龍茶的加入保留了紅茶的香氣，卻綜合掉了紅茶的澀，帶上一點淡淡的清香，喝起來更順口，也不會像一般檸檬茶讓人覺得越喝越渴。簡單的檸檬茶卻透過小巧思變得特別好喝，非常適合夏天消暑。

手搖飲料推薦第一名—武林茶：紅茶奶蓋

雪莉一直都蠻喜歡奶蓋類的飲品但是武林茶的奶蓋真的好好喝啊！武林茶使用的是他們自己製作的海鹽起司鮮奶蓋。

不同於一般的奶蓋只有鹹鹹甜甜的味道，武林茶的奶蓋能夠完整嚐出奶蓋中類似馬斯卡彭起司的味道，搭配濃濃的奶香、微鹹的口味和綿密的口感。好喝到讓雪莉萌生了能不能單點奶蓋的心思，當然是不行啦，但一定要大大推薦一下添加奶蓋的單品茶。

將奶蓋拌入紅茶以後完全就是奶茶的超級升級版，口感更加濃郁，味道也更有層次。

手搖飲料推薦第一名—武林茶：凍春山水果茶

武林茶的凍春山水果茶真的超級豐盛。以凍頂山烏龍為基底，添加新鮮的柳橙汁和百香果，最後再放上蘋果、柳丁、金桔以及蘆薈。滑滑的百香果籽就像天然的珍珠，蘆薈帶上一點脆脆的口感非常爽口。

整體喝起來酸甜中帶上茶香，特別解渴。蘋果片泡過茶以後也也變得酸酸的，很好吃。雪莉特別喜歡的一點是新鮮的水果沒有被切成碎碎小小的形狀，拿起來吃還依然保持了原來的口感，不像多數水果茶會被泡得軟軟爛爛。

手搖飲料推薦第一名—武林茶：配料

武林茶還有超多特別的配料和選項。不同於一般的手搖飲店家只有芋圓和地瓜圓可以選擇，武林茶的珍波紫心牛奶和金萱芋頭奶是使用新鮮手壓的芋泥和紫薯地瓜泥。另外還有四季春鳳梨茶，使用的是新鮮鳳梨加入黑糖熬煮。

除了一般常見的珍珠粉圓，武林茶還有銀耳(白木耳)和各式凍類。仙草凍、焙茶凍和蘋果凍，最特別的就是他們自己製作的檸檬凍。除了雙茶檸檬，武林茶也有各式檸檬凍飲料推薦，都是使用新鮮現榨的檸檬汁，再搭配上檸檬凍更是清爽。

手搖飲料推薦第一名—店家資訊

原文：[手搖飲料第一名] 武林茶—水果茶 最強手搖檸檬茶推薦：雙茶檸檬

店名：武林茶

門市據點： https://www.wulintea.com/article.php?lang=tw&tb=3

官網： https://wulintea.com/

Instagram： https://www.instagram.com/wulintea/

Facebook粉專： https://www.facebook.com/wulintea.tw

優惠資訊：折扣碼 LEMON14 除了官網的線上點餐，現場點餐也可以使用喔！

--

一手食記都在 CHERIE ARIA 艾雪莉：https://cherieariah.wixsite.com/cheriearia/blog/categories/food-1

喜歡記得在Instagram追蹤我

Cherie Aria🧜🏻‍♀️ 艾雪莉

更多食物： https://www.instagram.com/healthy.cheatdays/