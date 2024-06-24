三生有幸 被我戲稱為台中牛肉麵店天花板-LV等級牛肉麵 完美詮釋”饕客”對於料理層次風味講究-打響名號，吃巧也保證吃飽，推出經典布朗區〈Brunch 〉任意付費飲料續杯咖啡半價＄40 ，更誇張的一入門就直接招待”威士忌”。 老闆笑回: 我哪回不誇張!!

三生有幸

預約制餐酒館/用餐不限時 訂位專線: 0906 137 000

私人招待所風格/空間環境

全新空間左右兩側放置各種酒款有興趣都歡迎洽詢 ，只接受預約訂位，內用坐位有限只有三桌！

每桌有一罐鋁質噴霧器，老闆說裡面裝載著台糖食用級潔淨酒精調與專業職人調製的精油，為雙手消毒後還能有淡淡的香氣；我們使用全天然的三種精油 : 薄荷、佛手柑、玫瑰天竺葵。

一噴我們幾個女人立即愛上這個香氣，乖巧伸出雙手，噴吧!

三生有幸-餐點心得

每一桌都這樣一瓶小小玻璃罐裡面是Spearhead Single Grain Scotch Whisky，喜歡品酒的朋友可以淺嚐一下，沒喝單純聞了一下 濃醇酒香，尾韻似乎帶點甜感。

｜ 歐嗨喲我的小情人輕食布朗區 $320

光合沙拉/佛卡夏/雞蛋煎/可樂餅/可選$80飲料 (提醒:任意付費飲料續杯咖啡享半價$40 )

滿生鮮蔬菜搭配特製油醋提味，與自烘番茄果乾芝麻葉本身帶著苦感多種生菜一起食用口感很順。

主餐盤:佛卡夏/雞蛋煎/可麗餅

雞蛋煎，使用殺菌過、無沙門氏菌的好蛋(超厚實)，表面零毛孔裡面則有著歐姆蛋滑嫩口感調搭配獨門配方提鮮香，綠色是”酪梨與”酸豇豆” 巧妙的帶出水果系的酸韻(一秒消失)就在那消失的瞬間舌尖上帶出藤椒麻香氣，絲滑帶著綿密 ，好奇著這麼厚實的雞蛋煎要用掉多少顆蛋!!

可樂餅－馬鈴薯，表面酥香內線鬆綿!歡迎單點追加

早午餐不能沒有麵包，佛卡夏是厚切面有鐵板焦印略帶一點淡淡蒜香直接沾取橄欖油巴薩米克醋，指尖纏上了麵包香，朋友點頭稱讚麵包好吃！

｜料理亭蝦天婦羅 $160 (15cm)

美生菜搭配著炸蝦一起咬，15cm蝦肉是肥美帶著鮮甜海味，酥脆麵衣的喀滋與美生菜的清甜!!

｜穠纖合度的培根 $140

穠纖合度的培根？求證老闆，這裡的培根肉都是是被挑選過的。咬下第一口的瞬間根本捨不得也來不及＂咬斷＂搭配羅曼葉完食毫無罪惡感 XD。

｜酥脆黃金豚排 $120

說穿了就是炸豬排，料理亭的手法有金黃酥脆的麵衣肉質扎實，需要來點豬排淋醬吧！

｜黑咖啡/契作純牛奶 $80

早午餐套餐系列有包含飲料$80， 再以半價續咖啡，歡迎效法我們點牛奶，再以半價方式續咖啡就可以自製” 拿鐵” 800CC 份量，是不是超划算。

我愛這裡的牛奶非常好喝，與農場契作，鮮乳產地直送零調整醇濃好喝。

自製拿鐵還不算什麼，可以自製 威士忌拿鐵 （歡迎誇獎，我知道我很天才)

※酒後不開車，安全有保障※

※酒後不開車，安全有保障※

主餐/櫻桃鴨胸$780

糖心蛋／白飯／主食／餐後甜點，吃不飽嗎？可以續拌麵

糖心蛋是藏在白飯裡面，PAPA 特地挖出來…朋友笑說 “立蛋＂呀!

櫻桃鴨的肉質鮮美，咬起來有粉肝的嫩，鴨肉邊緣隱隱帶著獨門香料氣味，好迷人

（闆：不然怎會叫做非典型沒有鴨噪味的櫻桃鴨呢！）

店家資訊提供- 三生有幸

地址: 台中市西區五權五街82-7號1樓

電話: 0906 137 000

營業時間: 13:00–21:30 (周六、日) 12:00-21:30

(周六、日) 12:00-21:30 官方粉絲團 gourmetbeefnoodle FB: 按這裡

布朗區餐點依然保持三生有幸的特色，可外帶，大量訂製有外送的需求也沒問題，大量訂製請提早預約。

三生有幸｜MENU

限定低消 $320/人 ，預約制 -店內座位有限，視狀況收客。

店家地理位置 / GoogleMAP

Ｍore… 周邊景點／美食

最新文章