本植咖啡 SAW Nature Cafe

地址：台南市中西區和平街56號1樓

營業時間：10:30-21:00（週二、三休）

FB：本植咖啡 Saw Nature Café

雙魚座喜歡美美的事物，尤其是浪漫的氛圍。當了媽後已經脫離愛做夢幻想的少女時代，一切以現實為考量，雖然浪漫不能當飯吃，卻可以讓心情舒暢，偶爾也要和姐妹一起找回已逝去的少女時代啊！

位在海安路上的本植咖啡原本是花藝店，1樓的空間被利用來當作咖啡店，從店外到店裡都被花草植栽包圍了，好夢幻喔～好喜歡被花花草草擁抱的空間，清新脫俗是女孩們的仙境，再平常不過飲品甜點在這裡都變得不平凡了！

好美的空間，內心的少女天使心都被喚醒了！完全是女孩們的攝影棚啊！

每一桌都擺著漂亮的鮮花，感受到店家的用心~貼近心靈的意境，沈浸在美美的事物之中，心情好愉快喔，這是女孩們的秘密花園！

餐點主要是飲品、輕食及甜點

點了紅玉紅茶療癒心靈，清新順口很好喝，只不過喝到最後茶葉泡太久就稍顯苦澀。

焦糖布丁還有花兒點綴，也太夢幻了吧！花是可食的，還真有點捨不得吃掉它呢！布丁是我愛的那種滑順Q嫩的那種口感，焦糖雖不是苦甜大人味，但也不錯！

生命就該浪費在美好的事物上，或許是欣賞美麗的事物，或許是品嚐香醇的咖啡，或許是跟女朋友傾心聊天，能讓心情美麗的，讓心靈成長的事，都是值得的~

喜歡本植一切的美好~分享給跟Liz一樣喜歡美麗事物的朋友們！

別忘了給Liz一個讚喔！