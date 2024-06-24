「忠孝復興甜點」美好年代 Belle Époque | Taipei

夏日芒果的美好年代🌞

這次帶托托一起來吃新品的芒果甜點&芝麻葉早午餐

餐廳是寵物友善🐶狗狗可以落地

店內還可以看到可愛的店狗❤️

有我很愛舒芙蕾、千層、冰沙都加入了芒果

酸甜的芒果搭配甜點無敵好吃！！

還有加入滿滿芝麻葉的漢堡與義大利麵

美好年代 | 菜單

美好年代 | 用餐環境

一到餐廳映入眼簾的是整面落地窗，採光非常的好！ 以復古風的擺飾為主，搭配暖黃色的燈光，最適合下午來這裡文青一下～

很喜歡窗邊的位子，採光效果絕佳！不過還是建議陰天比較適合～ 最近豔陽高照，坐久了還是滿熱的🤣

身為專業模特的托托一定拍幾張美照～笑得很開心😛

進門後的右手邊座位區拍起來也是氛圍感拉滿～ 座位區後方還有地下室空間，用餐人數到一定數量才會開放。

美式鬆餅漢堡盤 $380

使用舒芙蕾鬆餅作為漢堡的麵包體，中間夾著炸得酥脆的馬鈴薯絲以及培根，吃起來鹹甜鹹甜的，口感很多變化，塗上奶油並加一點楓糖又是不同滋味，一旁還有芝麻葉沙拉、太陽蛋以及優格，是滿有特色的餐盤設計，作為早午餐非常有飽足感。

芝麻葉肉醬義大利麵 $320

義大利肉醬麵加上大量的芝麻葉以及起司配搭，麵體吃起來軟硬適中，每一條麵都均勻裹上番茄肉醬，重點是不會太濕，而芝麻葉自然的芝麻香以及微苦的口感，讓整體吃起來不會太膩，是我很喜歡的組合～

芒果優格舒芙蕾 $300

Ｑ彈鬆軟的舒芙蕾搭配大量香甜飽滿的芒果果肉以及芒果優格，就知道芒果季節到了！ 芒果甜度絕對是螞蟻人的最愛，以酸酸甜甜的芒果優格中和甜度再適合不過！

芒果乳酪千層舒芙蕾 $360

酥脆的千層夾著以舒芙蕾、芒果乳酪以及芒果果肉作為的夾心，一口咬下，不管是口感、香氣層次都非常豐富，是芒果季節必點的甜點之一！

芒果優格冰沙 $180

每次到炎熱的海島國家一定要點杯芒果冰沙來消暑，今天在美好年代也能喝到用最“對時”的芒果做成的芒果冰沙，喝起來非常清爽，記得不要喝太大口，不然冰到頭痛的感覺立馬找上你！

葡萄柚氣泡美式 $170

吃甜點一定要搭配一杯咖啡，葡萄柚特有的柑橘香以及氣泡口感，也讓這杯美式更加清爽好喝，吃完甜食來上一杯，解膩就可以吃更多甜點拉～

▼ 最後放上幾張托托可愛的微笑，到餐廳吃飯還不用被關著，有夠開心😊 大推寵物友善餐廳～

美好年代 Belle Époque | Taipei

⏰ 營業時間：12:00–20:30

☎️ 聯絡電話: 0227753393

facebook: https://www.facebook.com/MeiHaoNianDaiBelleEpoque/

🏠 地址: 台北市大安區大安路一段52巷23號 (忠孝復興捷運站4號出口走路約5分鐘)



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美好年代Belle Époque 台中店

台中店除了是咖啡廳，也有提供住宿的服務，也是寵物友善喔！

☎️ 聯絡電話: 04-23020330

🏠 線上訂房連結: 訂房連結

🏠 地址: 台中市西區模範街31巷7弄7號