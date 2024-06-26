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回到台南看望阿公阿嬤後，便帶家人一起入住南科贊美酒店，自然純樸的戶外環境、阿嬤菜園最新鮮的食材，還有超豐盛的小食吧、泳池酒吧，全部都讓我們十分驚喜，爸媽不停稱讚可以在這裡享受好多天，但壞處就是…..東西太豐盛太好吃，讓我一直吃😂

南科贊美酒店 環境

南科贊美酒店有百個車位，因此不用擔心車輛停放的問題！方狀五顏六色的積木塊的外觀是他標誌性的象徵。

阿嬤的菜園-焢窯趣

南科贊美酒店的董事長是務農起家，於是酒店外也是大片的農田。不僅妥善利用自然優勢，食材是從阿嬤的菜田裡採摘、雞也是養雞場的，因此都十分新鮮！還時不時舉辦親近大自然活動，例如週末有焢窯、夏季或冬季時還有類似稻米收割的夏令營，是一家與自然相結合的特色酒店。

宴會廳

廣闊的草原中間，矗立一座玻璃教堂，是許多新人嚮往的證婚場地！南科贊美酒店的宴會廳、婚宴會館也是許多新人的口袋名單之一。

晚上的玻璃教堂和戶外場地會開啟燈串，非常有氣氛！

小食吧

前面有提到他會讓我忍不住一直吃，是因為在一樓大廳，有無限取用的小食吧！當然還有像是KTV空間、棋藝室、健身房等多人聚會或運動場所，南科贊美酒店的設備真的是十分齊全。

從零嘴、果乾、茶飲、果汁、咖啡冰棒等，全部都是無限量供應！

最棒的還不只如此，連酒也是無限享用！有氣泡酒、白酒、紅酒！

晚餐宵夜時段，還會有不同的宵夜！之前是肉粽，今天是豆花，從下午check-in便開始吃到宵夜，好幸福！

溫馨家庭房

我們這次入住四人的家庭房，窗外看過去就是綠油油的草地！南科贊美酒店最讓我喜歡的就是他週邊廣闊的自然環境，房間一探出去，就是綠色的自然感，悠閒舒適、好友度假感。

衛浴採用乾濕分離，洗澡和廁所分成兩間，另一個喜出望外的細節，便是他們的洗髮、潤髮、沐浴都是茶籽堂!!!!

南科贊美酒店 虹橋港式飲茶

如果是和家人一起來，我滿推薦可以訂一下他們的港式晚餐～長輩都會滿喜歡的！👉詳細文章

南科贊美酒店 Bar L’arc 池畔酒吧

Bar L’arc 池畔酒吧早晚別具風情，早上就像是一般的泳池，晚上點了燈便格外有韻味～👉詳細文章

精緻自助式早餐

南科贊美酒店的早餐Buffet好豐盛，有西式麵包、中式饅頭、炒飯炒麵、冷盤熟食、水果等多樣的菜色。

重點是還能現點牛肉湯，鮮醇的湯，來台南就是要喝碗牛肉湯！

南科贊美酒店設備非常完善，且戶外空間遼闊。最讓人有印象的是他們自己的菜園、自己的養雞場，食材來源新鮮自然～還搭配各種農作活動，讓不常接觸到的都是人有番新體驗！另個我最愛就是他們的小食吧～24小時無限吃，紅白酒無限喝，晚餐後甚至會端出宵夜，果然來台南就是吃吃喝喝的行程～