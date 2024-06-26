想吃傳統客家料理就得來到客家村，公館除了是客家村以外還是陶藝重鎮！陶藝可以是藝術，也可以是生活，將陶藝融合在日常與美食中，這家更是最經典的代表。至今傳承三代，經營了60幾年，是在地評價很好，也很知名的無菜單 家常客家料理。

陶之飲｜交通位置

地址：苗栗縣公館鄉成功路23號

電話：037 222408

時間： 11:00–20:00｜每週二公休

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位於公館市區內，下交流道沒多久，巷弄內，停車需另找。

陶之鄉老闆本身就是一個陶藝家，

擅長將傳統古老的柴窯燒陶結合現代的陶藝技術，打造陶瓷藝術的美感。

創作以花器、生活陶和景觀陶等器具為主。

融入日常生活中的工藝

餐廳內使用的餐具都是當地訂做陶製品

古色古香的客家餐廳

也是在地的人氣餐廳

平日中午也是高朋滿座。

這家主打的就是無菜單料理，但放心..都是家常客家菜。

雖是以合菜料理為主，但一般散客也可以根據人數去配餐。

白斬雞

客家料理少不了白斬雞，比較特別的是這裡是沾桔醬。

紅燒肉

傳統的控肉料理，這個很家常，我媽經常煮。

其實就是樸實家常味，也都是我家餐桌常出現的。

瘦肉比例偏高，我喜歡。

客家燜筍

真的好久沒吃燜筍料理了！

來這裡才能吃到這麼道地的客家燜筍，好好吃。

客家小炒

本日最好吃，請劃重點！

真的是炒的很入味又不死鹹。

而且魷魚跟豆干也不會炒太老，鹹香入味超下飯。

菜圃蛋

被煎到有點焦的菜圃蛋也是一種特色

吃起來倒是不覺得有什麼，一樣很好吃就是了

只是賣相比較焦而已。

鮮魚燒

直接將生魚送上桌蒸煮到熟，加點蔥、辣椒、薑絲調味即可。

鮮甜嫩口，很好吃。

薑絲炒大腸

這個很嗆酸喔，不過是會讓人上癮的味道，很好吃。

肉絲炒龍鬚菜

這些都是熱炒或客家料理經常吃到的料理，龍鬚菜也是久違了。



福菜肉片湯

天氣很熱，福菜湯就PASS，不過這道很受好評喔。

多虧了這家，讓我久違的客家胃，有被滿足到，開心。

陶之飲

地址：苗栗縣公館鄉成功路23號

電話：037 222408

時間： 11:00–20:00｜每週二公休

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