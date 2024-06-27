#是生活呦 (●’◡’●)ﾉ·臺北大安

【今年夏天，最不可錯過的藝術展】

>>>懶人包福音，1分鐘精華影片傳送門

從小就很愛袖珍模型的我，真的對小小的人事物很有興趣，以前甚至自己買黏土做了小菜園，朋友更是送我卡娜赫拉袖珍居酒屋套組。

今年五月有一個我非常有興趣的袖珍藝術展開放參觀，從北師美術館官網IG發佈，到開始很多Reels分享甚至聽說假日幾乎大排長龍等候入展…一路觀望到現在，終於在六月挪出時間上臺北一趟，親自到現場欣賞。

沒錯！就是現在很多人拍照打卡參觀的 戰鬥之城．終－袖珍微型藝術展 ，因為擔心排隊人潮太多，我早早就預約參觀時間可以優先入場。

當天還暗自竊喜想說選擇平日上午剛開館，應該可以優閒的欣賞，沒想到館內已經不少人在參觀，而且因為入場後沒有參展時限，隨著時間來到中午過後，我感覺館內的人只進不出甚至快達到飽和😂 慶幸自己選在10點的時段，還能近距離拍到一些照片。

拍完照後三個樓層我重新瀏覽一次，再加上閱讀展內販售的手稿海報簡介（電子檔免費），我發現戰鬥之城不只是一個袖珍模型這麼簡單，而是本展的藝術家—張立人 他腦海中以記憶結合創意發想，創造出的一座微型城市！

「十四年的嘔心瀝血，將腦海中的微型虛擬世界真實呈現」

藝術家 張立人 運用木條、保麗龍、衛生紙等觸手可得之物作為材料，再將自身記憶裡的城市街景作為發想，搭建一座微型擬真城市與市民，結合現代攝影器材與電腦動畫，在此城市上演了虛實合一的【戰鬥之城三部曲】/第一部：台灣之光、第二部：經濟奇蹟、第三部：福爾摩沙

我個人感覺這個展有點像是 戰鬥之城電影節 ，先帶你欣賞電影動畫、閱讀紙本漫畫，接著到樓上展間看到動畫幕後的真實城市造景與市民們與創作手稿等作品。

這篇幫大家整理了展區的預約方式、展區規劃以及樓層介紹等各項資訊，算是一個展覽精華懶人包，希望能幫助想要參觀的朋友先做快速的了解！

介紹的內容除了參考官網也有帶入個人參展心得喲，活動詳情請以官網為主!

下方介紹順序依照入場推薦參展路線!

樓層介紹-【1F 入場大廳】

．入場等候區｜提供：置物區&飲水機&衛生間

進入展覽參觀前需要先在一樓大廳等候，聽參展規則說明並依照規定將無法帶入的飲料、背包等物品寄放到置物區；展覽的折頁手稿海報簡介有免費版電子檔跟付費版紙本(可自由決定是否購買)；一樓有提供飲水機跟衛生間非常便利。

．紀念品扭蛋機(戰鬥小人物書籤)

本次展覽販售的紀念週邊小物是採扭蛋機的販售方式，戰鬥之城角色書籤是隨機款式，扭蛋開出紙條再拿去跟櫃台兌換，一次$60有兩張書籤我覺得還挺有紀念價值的，剛好抽到戰鬥之城的故事主角挺幸運的~

樓層介紹-【B1 動漫畫展間】

．展覽簡介牆

B1是比較陰暗的展區，一下樓看到就是大面積的展覽簡介牆，簡單說明了這次展覽的意義與故事序曲；圖片右邊有兩位民眾手舉起來是正在欣賞藝術家創作的VR虛擬實境秀，帶上VR眼鏡彷彿走進戰鬥之城的槍戰精彩現況(我當下看完的感覺自己很像市區槍戰械鬥的目擊者)

記住這邊提到的VR播放內容，後續還會再講到XD

．動畫放映室(第一部：台灣之光、第二部：經濟奇蹟)

由於影視作品是禁止拍攝的，這邊僅拍攝放映時刻表，本展放映是僅播放第一部曲(26分鐘)&第二部曲(45分鐘)的動畫，每日都各輪播六次，放映過程自由出入參觀喲！

．漫畫閱讀區(第三部曲-福爾摩沙)

展區左手邊有一大張桌子的紙本漫畫閱讀區，提供的是沒有動畫放映的戰鬥之城第三部曲書籍。

漫畫內容主要是黑白畫面，我個人覺得雖然有特別打燈但環境還是偏昏暗，可能閱讀上會稍微吃力。

．獨棟微型建築-夜間老公寓

B1唯一展示的微型建築，也是展覽中唯一夜間版本的微型建築老公寓，座落在這層樓的右手邊的角落，跟展覽簡介牆給我類似的感受—作為戰鬥之城展覽的序曲。

其實在B1僅放上一棟是明智之舉，可以分散來欣賞建築物為主的觀光人潮，但不會模糊整個展覽的注意力或區域劃分。（感覺苛蝶美容養生館是做不純的哈哈）

樓層介紹-【2F 實體建築展間】

．戰鬥之城-城市建築群

2F就是將動漫畫中的街景舞台「戰鬥之城」以及「城市市民」真實呈現給大家，其中這座城市搭建是張立人以往記憶中回憶穿插、靈感浮動的自由創作，因為藝術家也是臺灣人，所以場景也會是大家很有記憶的街景。

可怕且密集的補習大樓、鐵皮屋頂樓加蓋、整排騎樓牆壁上顯眼又微微俗氣的各式字體招牌…這些無論好壞的微末細節都被藝術家呈現出來，是讓我最驚訝的事情！

側面還有架設一個超酷的高速公路，如果有仔細看交通號誌會發現這條路居然出現「美國」地點！看似不合理但其實這些任何招牌、地點、住宅樣貌就是穿梭在藝術家各段記憶中的時間與地點共同塑造成一座戰鬥之城，彷彿是他的多維度空間真實呈現。

這座微型城市真的創造的非常非常細膩，各處都充滿細節值得你花一整天的時間去觀察欣賞，單拍幾張照片真的無法完整呈現各處景點，而且每一位來參觀的民眾都各自會有不同的童年、回憶經歷，自然專注到的街景細節與角度都會獨一無二！

．戰鬥之城動畫角色牆

建築群的正對面一大片的牆完整展現戰鬥之城的角色市民們，下方都各自擺上了角色對應的代表配件，（大家到現場可以找看看有一位老人，搭配的是他老伴的照片，很有趣）。

其中我最喜歡的就是這位公務員角色，真的完美呈現了各個公家機關最常見的公務員大眾樣貌（看起來就很刁難人哈哈哈）；其他角色各自都很精彩，大家就自己來細細欣賞囉！

．獨立中島展區

建築群旁邊有安排6-7座獨立中島展區，部分獨立台可以互動體驗拍攝。

我只能說張立人真的太厲害，任何細節超到位，尤其是右邊的宿舍租屋處，那個老舊防塵衣櫃、平價竹蓆床墊跟碎石子地板都很有共鳴。

．戰鬥之城小市民繪圖區

展區有提供一個繪圖互動區，每天會有兩個時段限量提供空白紙偶供人拿取繪畫，創造屬於自己的戰鬥之城小市民，才過短短一個月玻璃牆面幾乎要貼滿了，這場展覽真的是非常受歡迎！

畫了自己的小市民可以貼在牆上與其他紙偶市民們同樂，也可以帶回家作紀念，最重要的是還可以參加投稿活動，會在展後由張立人選五位幸運得主贈送專屬精美小禮(詳細活動資訊請以現場說明板為主)；另外前面提到的獨立中島台有部分檯面是開放紙偶放入場景做拍攝互動，不過還是要小心輕放避免影響作品~~

樓層介紹-【3F 幕後創作概念展間】

．漫畫手稿區

三樓主要就是展示關於戰鬥之城的幕後心血，包含漫畫的草圖手稿展示、部分模型中島台以及相關創作的概念影像(不能攝影)

三樓展間相對靜謐安逸，可以更悠哉的欣賞創作，草圖上的隨意線條或是粗糙文字反而多了一些俏皮感，甚至有些部分是張立人自己才會懂得的註記，每張圖都可以觀察、臆測他的創作動機還蠻有趣的~

．擬真客廳

大家還記得在B1提到的街上槍戰械鬥實境秀嗎?? 三樓的電視居然有播報這則社會新聞!! 真的有一種身歷其境的真實感，而且除了張立人自創的槍戰社會新聞，還有好媽媽料理節目、歌友會KTV等自創頻道，是真的可以轉台相當新奇，不過影視作品不能拍攝，但我真的推薦來三樓看看電視新聞，很精彩。

．上帝視角的戰鬥之城

三樓展間可以俯瞰戰鬥之城，彷彿從城市市民轉為上帝視角，有些建築物的頂樓小巧思也能在三樓發現到，而糗也不用在二樓展間人擠人。

因不完美而完美-缺陷毀損才是真實世界

當天我有購買紙本簡介閱讀，其中手報中我很喜歡一段話：「因材料脆弱的特性以及物件本身的壽命，每一次展出都會造成程度不一的損傷」

當然會希望可以一直維修保持，但我覺得隨著時間的變化造成的微損，恰恰讓這座戰鬥之城活了過來，就如同我們居住的臺灣任何一個角落，房屋也會隨時間改變耗損、衣服著裝穿久了也會變舊、甚至我們每一個人也都會有逐漸有歲月痕跡…

也許我們每個人，也都置身在自己心中的戰鬥之城。

🔍展覽資訊

【戰鬥之城·終】

開放展期

☞︎ 5.1-7.21 10:00-18:00 (每週一休館)

展覽地點

☞︎ 北師美術館｜近科技大樓捷運站

*台北市大安區和平東路二段134號



入場規則/精華版

☞︎ 免門票無時限

☞︎ 現場排隊等候，預約制優先入場

☞︎ 預約制超過30分鐘未報到視同現場等候

☞︎ 預約方式-北師美術館官網進行線上預約

☞︎ 開放攝影(影視作品除外、禁用閃光燈腳架自拍棒等)

~~活動詳情請以展覽現場或是官網為主~~



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