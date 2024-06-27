Yukichi Ramen 諭吉拉麵｜來自日本九州的泡系豚骨拉麵，綿密如卡布奇諾的極致口感!

你有吃過如同卡布奇諾口感的拉麵嗎?來自日本的這家【Yukichi Ramen 諭吉拉麵】，主打口感超特別的泡系拉麵，嚴選日本製壓力鍋每日以大骨熬煮，搭配三河屋製麵的手工生麵條，有別於重鹹、重口味、油膩感，以醇厚清爽的風味，綿密細緻的泡沫口感脫穎而出，而且營業到凌晨3點當宵夜超過癮!

環境分享

▼由日本多位拉麵師傅共同打造的【Yukichi Ramen 諭吉拉麵】，首家台灣門市就在台北市中山區林森北路，從台北車站或捷運松江南京站1號出口步行15分鐘即可抵達，紅白色的外觀充滿日式氛圍~

▼【Yukichi Ramen 諭吉拉麵】用餐環境小巧精緻，分為吧台座位和兩~四人的沙發區，以紅白色調為主軸搭配日式擺設，整體裝潢充滿了濃濃日本風情!

▼【Yukichi Ramen 諭吉拉麵】每日以大量的豬骨、雞骨等熬煮湯頭，並搭配日本製壓力鍋鎖住食材的精華，經豬大骨釋放出的脂質及蛋白質，攪拌至夢幻的「泡沫」乳白色湯頭，每一口都帶著濃郁且不油膩的風味，麵條則嚴選三河屋製麵的生麵條，手打出軟硬有Q勁的口感，帶有微微的鹼水味，是襯托出拉麵香氣的好夥伴!

▼【Yukichi Ramen 諭吉拉麵】飲品提供酒精和無酒精品項，還有現拉的生啤酒可以配著喝!

菜單

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餐點介紹

特製博多豚骨拉麵💰290元

▼特製博多豚骨拉麵共有四種口味可選，包含原味、辛辣、黑蒜和特製，以豬骨熬製的湯頭，再打出細緻的泡沫，喝起來滑順又濃郁，個人私心推薦的黑蒜有著濃厚蒜味，搭配炙燒過的香噴噴叉燒肉，每一口都帶來多變層次風味。

▼特製博多豚骨拉麵配的是直細麵，嚴選三河屋製麵的麵條，口感Q硬富有嚼勁，吸附著滿滿的湯汁精華很涮嘴。

雞豚醬油拉麵💰330元

▼重口味會愛的雞豚醬油拉麵，叉燒份量給好給滿很過癮，湯頭基底則使用雞和豬骨熬煮，還沒吃就聞到明顯醬油香氣，鹹度較高，整體偏向日本口味，湯頭口味上比較鹹一些，雞油讓湯頭香氣更提升，伴隨著彈牙的粗麵條相當對味!

鹽蔥叉燒飯💰80元

▼讓我大驚豔的這碗鹽蔥叉燒飯，光聞到炙燒後的叉燒就口水直流，有著迷人的火烤香氣，肉質也很軟嫩，拌著美乃滋和香蔥一起吃 ，好吃到讓人瞬間秒殺!

唐揚炸雞 💰90元

▼日本人吃拉麵必備的唐揚炸雞，現炸出爐咬起來外脆內軟嫩，還會有肉汁爆出來，可以擠上檸檬更解膩!

鹽蔥煎餃💰100元

▼同樣是拉麵店靈魂的鹽蔥煎餃，使用日本純手工的「南部鐵器」料理，煎出來的餃子口感真的特別酥脆，配上頂頭滿滿的鹽蔥超夠味!

用餐心得

台北人半夜肚子餓也有好料吃，堅持以職人精神製作的【Yukichi Ramen 諭吉拉麵】，從湯頭到麵條都豪不馬虎，可以感受到店家的講究和用心，很喜歡它們家的湯頭，有如泡沫般的綿密細緻，超級濃郁但不會過於膩口，讓人忍不住一口口吃光光!

品牌資訊

Yukichi Ramen 諭吉拉麵

官網 : https://yukichiramen.com/

粉絲團 : Yukichi Ramen 諭吉拉麵 FB

電話 : 02-2511-8333

地址：台北市中山區林森北路105號1樓

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–03:00

預約位置 : ichefpos.com

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food