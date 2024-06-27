來到釜山的第二天行程，天氣依然是陽光普照，早晨安排了【太宗台＋釜山國立海洋博物館】這兩個景點；「太宗臺」名稱的由來相傳是新羅太宗武烈王統一三國後曾到此地，故以此為名。而釜山是一座海洋城市，國立海洋博物館典藏了許多海洋相關的展示品及影像，並加上多媒體的體驗空間，也是一個適合大人小孩的親子旅遊景點，更是雨備的必訪景點。

【太宗臺】

地 址： 釜山廣域市影島區展望路24(东三洞)

開放時間：04:00 ~ 24:00

DANUBI 遊園列車售票時間 : 09:00 ~ 17:30 乘坐時間 : 09:20 ~ 17:30 巴士时间(下山专用) : 17:30 ~ 18:30 费用 - 成人 3,000 韩元 / 团体 2,400 韩元 (30人以上) - 青少年 2,000 韩元 / 团体 1,600 韩元 (30人以上) - 儿童 1,500 韩元 / 团体 1,200 韩元 (30人以上) ※ 雨天等恶劣天气时停止运营





來到位於釜山影島的太宗臺，此地是在白惡紀末期湖水里的堆積層，因受到海平面上升，在波浪的侵蝕下，所形成的波蝕台地、海蝕崖和海岸洞窟，是著名的釜山海岸景觀公園，除了天然景觀的地質外，還種植了許多海岸植物，打造成一個海景休憩的空間，也成為釜山必遊的景點。

由於是釜山知名景點，參觀的當天又逢周日，吸引國內外遊客聚集，加上天雨遊園車不開放，所以導遊特別安排一大早先參觀此處，讓我們搭遊園車不必長時間等待，會有更多時間在園內參觀。

搭乘的遊園車有四節車廂，每節車廂可搭乘數十位遊客，遊園車在園區內有幾個站點，主要是展望台和海岸植物園區，讓遊客能自主決定搭乘遊園車，或是採步行方式漫步在地質公園裡吸取芬多精。

來到展望台迎來的是一望無際的大海，如果天氣好時還可以看到日本長崎縣的對馬島，但我們到訪這天雲層稍厚，並沒有看到，應該是要夏天來訪機率較高。

雖沒看到對馬島，但海中的一顆礁岩成了唯一的景觀

在另一處環山步道的樹林空隙中看到礁岩，構成一幅圖畫

從展望台往下看，看到海蝕崖連接著湛藍海水的美景

展望台的二樓規劃了一整層的咖啡廳，座位很多，沿著窗邊的座位是最佳觀景區，可選擇在這裡喝一杯咖啡，慢慢的欣賞海景。

一整排個人的躺椅座位區，可以很Chill的坐著看海，不過玻璃長時間下來有點髒了，視野不如觀景台好XDDD

但坐在這裡賞景真的很享受，咖啡廳裡是必須消費才可以很放鬆的坐在這裡看海哦！

咖啡廳裡不忘擺上可愛小熊坐在搖椅裡，也讓大家都搶著和它拍照

咖啡廳裡的佈置頗用心，也成了遊客必拍的場景

展望台的一樓有一間商店，裡面賣零食、飲料和紀念品

展望台旁也設置了一個拍照打卡點，有Q版公仔陪伴入鏡

從展望台邊往下走環山步道，可步行住下一個站點，或是搭遊園車往下個站點都行，但我們時間有限，只能搭遊園車離開，並沒有在其它站點停留。

即然如此只能在有限的時間抓緊拍些美照留念，必竟難得天氣好，風景秀麗迷人，值得留念！

巧遇不怕人的貓

回程才在入口處的太宗臺石碑前留影，但遇到沒排隊習慣的韓國阿珠媽和阿雜西，一群人直接從我前方滑過插隊，讓瑪姬見識到韓國大媽和大叔的插隊文化！

【釜山國立海洋博物館】

地 址：釜山廣域市影島區海洋路301號街45

電 話：+82-51-309-1900

開放時間：http://www.knmm.or.kr/ 週一公休

門票免費（但不包括4D影像館、特別收費展覽）

釜山國立海洋博物館一樣位在影島，以釜山的前海為背景，映入眼簾的是外觀宏偉的建築物。把跳躍的水滴具象為外形猶如橫跨銀河系的宇宙飛船。它占地面積4萬5千平方米，建築面積25,870平方米，於2012年7月9日正式開館。國立海洋博物館共分四層。一層是海洋圖書館，擁有2萬多冊海洋類圖書，並設有多媒體體驗空間。二至四層是有關海洋的展示館和影像館。展示館由航海船舶、海洋歷史人物、海洋文化、海洋產業、海洋科學、海洋領土、海洋生物、海洋體驗和兒童博物館9個常設展示館和1個企劃展示館組成，館內藏品達1萬餘件。

陳設著有關海洋文化、歷史、科學以及考古學等專業資料的國立海洋博物館，提供高水平海洋體驗項目的韓國唯一綜合海洋博物館。

在裡面我多半用眼參觀很少拍照，只有在展覽館的3樓的大型水族館隨手記錄影像。

看著巨大的魟魚和海龜在水中悠游，規模小巧雖不及一般海洋博物館裡必有的大型水族館，但還是有海洋博物館中少不了的海底生物探訪樂趣。另外博物館的四層建有一個4D影像館，可以體驗4D立體海洋世界。

館內陳列有實物的1/2規格的朝鮮通信使船復原件，這是韓國國內最大規格的朝鮮通信使船復原件。

釜山前海的美景在此可一覽無遺，很多人都說釜山和台灣的基隆很像，同樣是海港城市，到此所見的海港風光有種熟悉感，但釜山海港比起基隆卻又更壯闊美麗，剛好住基隆的瑪姬不由得覺得基隆可以和釜山締結為姐妹市，市政府不妨到釜山來參訪，學習一些可利於基隆發展的建設，期待基隆有朝一日也可以跟釜山一樣，成為世界級的觀光景點。

PS. 文章相關資料參考維基百科

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