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夏天就是要去海灘玩水呀！北海岸最受大家喜愛的「福隆沙雕藝術季」，今年邁入第17個年頭，即日起至10月13日盛大展開！這次的沙雕主題是超人氣的LINE FRIENDS與旗下的可愛角色，打造出「LINE FRIENDS夏日明星派對」。包括BT21、minini、JOGUMAN、DINOTAENG等可愛角色都能在這裡看到！超過40個卡通角色，不僅是小孩，連大人也驚呼可愛，拍照拍不停！

今年福隆海水浴場除了沙雕展示之外，還特別推出「粉紅芭比小屋派對」，粉紅小屋、粉紅救生椅、粉白相間沙灘傘，照映在沙灘上的造景真的超級可愛，彷彿進入了芭比電影的劇照場景！此外，還有水上活動和夜間星光電影院，讓你白天玩沙雕，晚上看電影，這個夏天就來福隆海水浴場走走吧！

- 請一同愛護沙灘，垃圾請自行帶走，或置放海水浴場垃圾桶 -

#2024福隆沙雕藝術季「LINE FRIENDS夏日明星派對」

■ 地址：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

■ 活動日期：5/31~10/13

■ 開放時間：08:00～18:00 (最後入場時間17：30)

■ 門票：

全票220元/人（13-64歲旅客）

優待票145元/人（3-12歲孩童）

敬老票110元/人（65歲以上旅客）

免票：3歲以下兒童

■ 線上購票連結（組合套票）：https://bit.ly/3zqEVsM

■ 現場租賃沙灘傘：一般沙灘傘：300元/組 ；粉紅沙灘傘：500元/組（含懶人躺椅）

＃LINE FRIENDS夏日明星派對快閃店

▲ 這次的單人票組贈送一支『造型雪糕』，還沒進沙灘區前就可以在此兌換，清涼消暑！

從福隆停車場走到沙灘的路上，第一個遇到的便是這次限定展出LINE FRIENDS快閃店，有著熊大、兔兔等可愛的周邊商品，也是附近除了星巴克之外，唯一冷氣放送的商店（笑）。快閃店內除了有許多限定商品，兩面拍照牆絕對不能錯過，繽紛的背景夏日感十足，另外，如果想要添購挖沙道具、帽子或是泳衣商品等沙灘用品，這裡也可購買喔

source:福容大飯店

▲ 福隆海水浴場地圖

＃福隆海水浴場

▲ 沙雕季線上購票更方便，沿路上也有購票QRcode可以直接掃描購票

擁有內河外海、猶如海上沙灘的福容沙灘，一踏上連接兩處的彎月型「彩虹橋」，迎面而來的就是那片金黃色沙灘。第一次來到這裡，我便被這個海景深深驚豔。多年後再訪，景色依舊迷人，這個夏日景色怎麼能不讓人愛上沙灘呢？

福隆海水浴場設施： 洗腳、冷水盥洗室： 位在星巴克下方的位置（須從沙灘返回彩虹橋另一端）

位在星巴克下方的位置（須從沙灘返回彩虹橋另一端） 公廁：同樣位在位在星巴克下方

＃亮點1: 聯手LINE FRIENDS沙雕展

▲ 8公尺高主沙雕

▲ 近幾年都有鋪上木棧道，維護得蠻不錯，至少推推車還算平穩

2024年的福隆沙雕季邀請了超多LINE FRIENDS的IP角色，包括大家熟悉的熊大、兔兔、莎莉，還有BT21、韓國超人氣小恐龍JOGUMAN和療癒系短尾矮袋鼠DINOTAENG等，超過40個卡通明星齊聚一堂。總共45座主題沙雕座落在這片沙灘上，孩子們看到他們熟悉的角色，每一個都大聲的喊出來，最後還自己要求要與這次高達8公尺的“主沙雕”合影，真的超可愛！

＃亮點2: AIR SPACE打造「浮誇系粉紅沙灘」

天啊天啊！！猶如粉紅芭比的電影場景竟然出現在台灣，2024年福隆海水浴場新增了一個夢幻景點，由 AIR SPACE打造的「浮誇系粉紅沙灘」！以夢幻粉色打造的木製小屋、救生哨椅和美式救生站，每一處都充滿了粉嫩嫩的色彩，少女心爆棚。除了在此可以免費拍照之外，還特別打造了一區“粉紅沙灘休憩區”，讓大家可以直接“躺”在這片黃金沙灘上

美式粉紅休憩區 租賃一套 ：500元 （含遮陽及懶人沙發）

：500元 （含遮陽及懶人沙發） 使用時間： 至下午17:00結束

至下午17:00結束 租賃方式： 無法線上預約，僅開放現場租賃

無法線上預約，僅開放現場租賃 備註：現場也有提供藍色沙灘傘租賃（雪蘭芙），一組是300元（僅租沙灘傘）

＃亮點3: 福容水上活動

福隆海水浴場有著特殊的地理環境，一邊是平靜水域的河水，另一端則是朵朵浪花的海灣，福容飯店有著許多水上活動，包含SUP、獨木舟、Hobie雙體帆船、衝浪等活動，可以事先預約參加。這次我預約了「Hobie雙體帆船」，由教練帶著孩子們出航，無動力的帆船，完全依靠海風來行駛，我們搭乘當天，非常幸運的碰到平穩海象及風向，40分鐘的航行超級無敵舒服！直接躺在船體網上，讓浪花恣意打在身上，孩子們玩到不想下船！會再用影片和大家分享這次的搭乘經驗，非常推薦想要舒服地在海上航行的旅人試試。

水上活動項目｜官方列表

▲ 建議抵達時間：下午15:00過後

這次我是自己攜帶小帳篷到沙灘，近期夏日炎炎，若是沒有遮陽處，那個火辣陽光真的會曬傷呀！不過，當時間來到下午約16:30後，天氣瞬間涼快了起來，坐在這片漂亮的沙灘上，望著一望無際的海線，那個舒適愜意感，很難不愛上這片海域

＃亮點4: 福隆海灘電影院

source:Skyline Film By Sea

當初在找海水浴場活動時，發現今年也是有舉辦『Skyline Film by Sea福隆海灘電影院』，6/28(五) - 6/30(日) 及 7/5(五) - 7/7(日)，連續兩週週末舉辦夜間活動，現場除了可以觀看星空電影院，另外還有現做異國美食料理，清涼透心的各類酒水品嚐，今年還特別增加上述的水上活動（SUP, 帆船等）可以報名參加

官方購票：福隆沙灘電影院

＃同期臨近夜間活動：野柳石光夜訪女王

source:交通部

鄰近福隆海水浴場，這個暑假還有一個夜間活動可以參加，就是夜訪野柳女王頭，奇岩地景結合光雕投影、雷射的展出，每天都有安排的海洋噴泉水舞秀，甚至也有無人機展演，如果不想炎熱的白天時段出遊，晚上的夜探野柳也可以安排一下。

野柳石光夜訪女王 活動地點：野柳地質公園(新北市萬里區野柳里港東路167-1號）

活動日期：6/28～7/14，每日晚間18:30～21:30

票價：平日票：225元；假日票（週五至日）250元

開放時間：每日分2場次入場，第一場次18:30，第二場次19:30

演出時間： 1.Big Queen電光火石映象水舞：每晚19:30、20:00、20:30、21:00 2.水舞秀結合無人機展演：6/28、7/5晚間20:00 ！！！（只有這兩天喔！）

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