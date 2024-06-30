紅髮斑斑蝴蝶酥，台中伴手禮推薦。紅髮爆炸頭斑馬搬新家啦~就在台中頂級燒肉”締藏燒肉“對面、鄰近UR LIVING、IKEA等商場，而且從台中捷運文心森林公園站步行只需8分鐘，現在有當天11點訂購當天取貨、宅配、彌月試吃等服務，購買更便利了!! 而且紅髮斑斑蝴蝶酥不含雞蛋，所以素食也可吃喔!

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嚴禁不肖團購業者盜圖使用，如果需要可以直接跟我購買照片、簽署合約，如果被我發現盜圖，盜圖賠償案例一張照片是5千元~10萬元之間，請不要知法犯法!!

紅髮斑斑蝴蝶酥 位置與停車

紅髮斑斑從逢甲夜市搬家到台中南屯區大觀路21號啦!! 有了自己專屬的新家，外觀的斑馬紋超級顯眼~而且還有紅髮斑斑大爺親自坐鎮

紅髮斑斑蝴蝶酥新家就在台中知名頂級燒肉【締藏】的正對面，和IKEA、UR LIVING位在同一條路上、又鄰近台中捷運文心森林公園站，步行過來只要8分鐘。新家門口相當寬廣、方便停機車，周邊也有收費停車格、機車格，比起之前在逢甲夜市時的小店面來說，真的是又大又漂亮、而且停車又方便~

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

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UR LIVING是近期新開的服飾商場，裡面的品牌服飾深受年輕人喜愛，來逛街時記得順路買紅髮斑斑蝴蝶酥喔!

紅髮斑斑的新店面一如既往地簡約，但是多了典雅大方的裝飾、蝴蝶吊燈，以及很重要的透明櫥窗工作室

下午時段可以看到師傅在裡面製作蝴蝶酥的過程，不過恰巧這天妮妮來的時候師傅下午休假，所以可惜沒看到現場製作過程。

每天現烤的蝴蝶酥出爐後，要先推出來在冷氣房下冷卻，整間瀰漫著甜甜的奶油香氣非常誘人口水啊!

等蝴蝶酥不燙了之後再一一裝盒，好險現在可以電話預訂、線上宅配，省去許多等待的時間，不然有時候剛好餅乾都賣完了，可得耐心等待下一盤出爐、放涼、裝盒呢~

紅髮斑斑蝴蝶酥 價格

目前都只有原味，小盒320元、大盒600元。

紅髮斑斑蝴蝶酥 訂購、宅配、彌月試吃

紅髮斑斑蝴蝶酥 介紹

專屬斑馬紋鐵盒裝，有小盒、大盒兩種規格，盒蓋上俏皮的紅髮爆炸頭斑馬，有時候配合特殊節日還會有推出不同圖案，喜歡收集的人可別錯過每檔限定。

鐵盒外有完整的成分標示、賞味期限15天、製造日期等基本資訊，成份相當簡單，只有麵粉、發酵天然奶油、蔗糖、鹽，因為不含雞蛋所以素食也可喔~

雖然保存期限只有15天，但是相信我，絕對放不到15天就吃完，如果不考慮熱量的話，妮妮一個人可是能一次輕鬆吃完一小盒

因為蝴蝶酥太酥脆了，所以裡面特別分隔成四格，每格有四片，小盒裝的是一層、大盒裝的有兩層。雖然餅乾量看似不多，但吃過別家蝴蝶酥肯定知道這本來就貴，而紅髮斑斑的價格可說是相對比較便宜了~自己吃的話，推薦你直接買大盒比較划算

妮妮本身就超愛吃蝴蝶酥的，去香港旅遊時必買曲奇四重奏蝴蝶酥，但現在在台灣就能買得到好吃又便宜的紅髮斑斑之後，到香港就不用特別扛啦!

紅髮斑斑的蝴蝶酥相當酥、鬆、脆，拿的時候太用力就很容易邊緣破碎

帶點厚度、表面與側面都沾有糖粒，但咬起來也不會太硬反而是很酥脆

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店員介紹時說蝴蝶酥需要經過四天反覆壓制，才能造就出層層酥脆口感

酥、鬆、脆的層層酥皮透著香甜奶油香，但是甜而不膩，讓人一片接著一片，單吃之餘搭配個紅茶或奶茶更是享受啊!

整體感想：

紅髮斑斑蝴蝶酥在逢甲夜市時就是超人氣排隊美食，更是許多遊客來訪時台中必買伴手禮，現在搬到南屯區大觀路之後對於在地人購買更加便利，遊客也可以搭捷運來採買，而且現在還有宅配訂購、彌月試吃等服務，真的是太棒了！！

紅髮斑斑蝴蝶酥 店家資訊

官方粉絲頁

官方IG

地址：台中市南屯區大觀路21號

電話：04-23863748

營業時間：週一~週六 12:00~19:00，每週日公休

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