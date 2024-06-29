從南部旅遊、要北上回桃園時，帶家人來吃這家超特別的地瓜蛋糕！因為爸媽一直追求不要太甜、又要天然健康的甜點，虎珍堂我覺得很符合他們😂試吃他們的下午茶套餐、散步點心時，不只爸媽很愛，連我和我弟也覺得好好吃！台灣的地瓜、天然食材，居然能做出這些創意的甜點與伴手禮！

虎珍堂本舖 交通及地理位置

虎珍堂有兩家，一家是本舖、一家是菓寮店，距離很近，推薦大家都能來看看！虎珍堂本舖主要是販售他們多樣的伴手禮，是雲林排隊伴手禮名店！穿越他們日式氛圍的門簾，到店內也是很有味道的復古感。

尤其是還有一間坐榻的日式房！可以在這裡休息一下～

一進到店裡，店員會先提供他們最經典的蛋糕試吃～你一吃就會不小心失手想買😂

虎珍堂深耕雲林，因此最早便開始著手將雲林地瓜融進伴手禮與甜點中，堅持使用來自大地的農作物，並加入來自不同地方的食材，更加誘出地瓜的風味，也是台灣唯一地瓜糕點專賣店！除了榮獲百大伴手禮獎，還得到ITQI (International Taste Institute)風味絕佳獎章一星。

有地瓜片、米薯球、糕餅、天長餅(地瓜羊羹餅)等零嘴，也有很多適合送禮的禮盒。我最喜歡的是，他們連砂糖都做成可愛俏皮的包裝！將所有的天然原料、點心都賦予的質感的包裝，更加有設計感。所有伴手禮都可以線上購買喔👉線上購買

虎珍堂菓寮店 交通及地理位置

我推薦如果有時間，可以到附近的菓寮店坐坐、喝喝下午茶。比本舖更有著濃厚的日式韻味。

虎珍堂菓寮店是70年的老屋整修而成，它的前身是虎尾第一街上的正義百貨行！但隨著虎尾糖業的沒落、人口外移等因素，民國105年時正義百貨行走入歷史！

店內處處保留著過往的的足跡，尤其是二樓，沈浸在過往的氛圍、邊了解他們的記憶～

店旁有個非常適合打卡的景點！是紀念以前五間厝神社而蓋的鳥居～

虎珍堂菓寮店 下午茶

虎月燒-經典原味 NT.60、虎月燒-日式抹茶 NT.63、虎月燒-紫薯卡士達 NT.67 不客觀推薦★★★★★

虎月燒是虎珍堂菓寮店才有的散步甜點～有三種口味原味、抹茶、紫薯卡士達。外皮是香甜的蜂蜜煎餅，裡頭包裹經典的憨吉乳酪，最後再印上虎尾的虎字，整體不僅創意俏皮、風味也十分獨特。

原味是地瓜乳酪配上萬丹紅豆的組合，比起一般單純的乳酪，更加淡雅甜且不膩口，尤其是綿綿紅豆中，摻雜一些地瓜香醇，好好吃！抹茶則多些回甘的香氣，紫薯卡士達是濃濃紫薯香，混著不過甜的卡士達，長輩也很喜歡的甜點～

限定套裝組C NT.199 不客觀推薦★★★★★

他們有不同的下午茶套組，C組合有飲品和每日精選蛋糕，無論哪個組合都會附上祈願籤，寫完可以掛到二樓戶外的祈願樹上，像神社舊址的方向，替自己、身邊的人祈福！

虎珍堂必吃的就是他們的憨吉濃濃乳酪，50%地瓜與 50% 純乳酪，你會吃到是地瓜的清甜與綿密，還有乳酪獨有的味道，搭在一起剛剛好的消除乳酪太強烈的膩感，誘出那種自然的甜度，非常讓人印象深刻！

虎珍堂菓寮店 伴手禮

紫薯流心餅、虎丸御皇吉 不客觀推薦★★★★★

有些伴手禮也是我很喜歡的，像是他們的糕點，都不是我們常聽到的紅豆鹹蛋黃的蛋黃酥，而是大甲芋頭、屏東鹹蛋黃、台灣地瓜組成的虎丸御皇吉！外層酥香，咬下去是綿綿地瓜和芋頭，最後是鹹蛋黃微鹹的味道，整體一層層的好搭口～

夢幻紫色的千層紫心地瓜製成的餅皮，內餡是軟麥芽，口感外酥內軟、絲毫不黏牙。

米吉林．地瓜米薯球-豆腐乳/甘梅薯條 不客觀推薦★★★★★

米薯球是我覺得很特別的創意點心，是本土八目米與台灣地瓜完美結合，同時主打惜食精神，讓原先被篩選掉的小碎米重獲新生，變成好吃又低負擔的零食，有豆腐乳及甘梅薯條兩種口味。

基底米香脆，甘梅薯條的梅子味很香，選用台灣青梅粉，酸香和地瓜、米味很絕配！但豆腐乳是最讓我們驚豔的！出發點是古早味「豆腐乳地瓜粥」，添入雲林百年醬香世家「西螺丸莊醬油」的豆腐乳，醬油的鹹香在米與地瓜中，完全不違和，好好吃～

天然地瓜脆片 不客觀推薦★★★★★

另一個涮嘴零嘴是他們的地瓜片，地瓜厚切後，採用真空低溫乾燥取代高溫油炸，因不是油炸的，所以吃起來沒有油耗味或是油膩感，甚至比一般的地瓜片還有更醇香，吃得到地瓜最原始的滋味。

虎珍堂可以說是將雲林特色集結一身，以地瓜為中心，創造出各種不同的獨特點心～尤愛地瓜乳酪蛋糕，絕對是必吃品項！推薦大家順帶幾包地瓜片、米薯球作為伴手禮，保證收禮的人沒吃過的各色滋味！今年中秋送禮推薦～