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台北大同-[Here & There] 大稻埕近霞海城隍廟老宅，日系質感木調空間寧靜自在，細膩質感精緻盤式甜點，全預約制療癒美味下午茶套餐

2024-07-02 23:25:00 Elisa 人氣：108
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窩客好文

Elisa

發表篇數：374篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

HERE & THERE
place台北市大同區北市延平北路二段62號2樓
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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台北的預約制甜點工作室最近幾年愈來愈多厲害店家出現

Here & There也算是這類型店家長青樹之一

店家隱身在大稻埕的老宅二樓外觀極不起眼

門口有可愛的法鬥Logo迎接大家的到來

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入內需要脫鞋才能踏上乾淨漂亮的木地板

除了作為甜點店營業之外也會不定時舉行教學課程

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偌大的空間僅有一張長桌與兩組矮桌

每個時段接納的客人組數不多

每個人都可以享有舒適寬敞的位子完全不會吵雜緊迫

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矮桌空間格外有自成一格的靜謐感

形狀各異的特色木製老件家具櫥櫃收藏雅致漂亮

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半圓弧的長方窗格最大化收攏柔和的陽光

一旁的木馬搖椅喚醒沉寂已久的童年單純

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超大的白色石桌與窗邊的開放式廚房是主理人的作業空間

一覽無遺可以享受觀賞甜點烘焙過程中主理人不疾不徐的優雅姿態

隨著糕點的烘焙出爐讓室內瀰漫著一股誘發食慾的香氣

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有時幸運的話可以遇到招牌甜點之一的餅乾或是隱藏版蛋糕

如果想吃的話也可以詢問單點加點

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店家Logo是隻乖巧圓圓的鬥牛犬

本尊比插畫更可愛令人想摸摸

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以預約制甜點店經營的Here & There每次提供的甜點套餐都不一樣

盤式甜點結合當季水果與主理人設定的主題

可以鎖定官方IG貼文公布每期的預告簡介

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每份甜點盤都包含一杯飲品

搭配的咖啡與茶飲有多款可以自選

如果喝不夠的話也可以自費追加

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三月這裡的咖哩麵包點心盤 550元

一看到IG刊登的主題是咖哩麵包就決定要排除萬難訂位

到當天看到菜單才揭曉咖哩麵包以外的其他點心盤菜色

四種選項中會獲得其中兩項組合

我得到的是甜桃塔與抹茶豆乳布丁

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抹茶豆乳布丁分層非常漂亮

跟第一次吃到的黑糖豆乳布丁主要差異在於口味的搭配

抹茶這款因為茶口味帶點微苦更有大人風情

頂部熬煮的紅豆餡十分甜蜜單吃有點太過但整勺挖起就很平衡

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甜桃派的派皮酥脆帶點綿軟

我自己是更希望可以再多烤一點時間讓酥脆感更多一些

桃子非常大氣給了鋪滿的大塊果實甜蜜多汁

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主角的咖哩麵包外酥吃得到油炸得酥粉非常道地日式

內餡每一口都可以吃到異國香料組成的美妙旋律

咖哩不會太鹹帶點爽快的微辣

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冷萃咖啡只獲得相當於半杯左右的份量有點稀少

如果換成較小的杯子視覺效果不至於落差這麼大

不過喝起來的確很解膩清爽口感明亮輕盈

帶著微微果酸香氣跟發酵酒香滋味

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另一次的點心盤則是有黑糖豆乳布丁、青蔥起司司康與手捏蘋果派

豆乳布丁頂層有著濃郁的黑糖蜜搭配黃豆粉香氣非常有日式風情

豆乳布丁冰涼口感吃起來清爽不膩

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蘋果派每一口都可以吃到多汁甜密的蘋果果肉

保留蘋果塊狀吃起來口感更豐富

手捏的派皮吃起來比一般塔派更柔軟有著濃郁的奶香

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青蔥起司司康甜鹹口味不單調很開胃

蔥香很有台灣特色

外皮金黃酥脆一口咬下則是柔軟蓬鬆

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看了其他人吃被誘惑加點的紫薯戚風吃起來蓬鬆有空氣感

入口濕潤富有彈性堪稱教科書般完美的戚風蛋糕

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小小可惜是紫薯的香氣沒有很明顯

搭配的鮮奶油清爽甜而不膩

如果份量可以更多一點會更加分

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熱飲的鍋煮奶茶辛香料濃郁

喝起來很順口不辛辣走溫和飽滿香氣的路線

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貼著窗邊的整排釀青梅酒屬於店家開課的成果

慢慢成熟醞釀出令人沉醉的胭脂紅韻

緩緩道出四季更迭的時光輾轉

在Here & There總是能讓人感受到歲月靜好的平靜

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/13

花費: TWD550(甜點套餐x1)

Here & There

FB粉絲團/IG

14:00-16:00/16:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人一份套餐

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址:  103 台北市大同區延平北路二段62號2樓


檢視較大的地圖

 

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文章標籤
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Elisa

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