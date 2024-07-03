

天心岩蔬食，是台南老字號的素食餐廳．

提到素食餐廳，多數人都會推薦天心岩蔬食。

以現點現做數十種料理選擇18道來品嘗，

有別於傳統素食料理，有許多經典菜色跟異國料理，有數十道可以細選。



天心岩蔬食有提供大型宴會、喜宴、尾牙聚餐等偌大的用餐環境。



一樓的現點現做用餐空間~

前面是適合小家庭、4-6人數的位子，後方則是有適合多人數的圓桌用餐位子，

整體空間舒適明亮，旁邊則有飲料、冰品自助吧無限取用區。



飲料冰品自助吧區的選擇不少～

果汁、咖啡、茶飲都有，冰品選用泰國明果品牌的冰品。



天心岩的用餐價目&菜單：

每人NT.660元、身高100-130CM之孩童為NT.360元

不另收服務費!!

用餐時間：

午餐：11:30-14:00(最後點餐13:30)

晚餐：17:30-20:30(最後點餐19:50)

點餐方式為可點18道料理，建議前10道可點選現炒料理(精選熱菜)+必點飽食，

後選5道異國料理，再最後3道水果甜點作END。

份量皆以人數出餐！！



菜單琳瑯滿目的蠻難挑選的XD

若是真的不知道該如何點選？！

餐點前面有註記的就是推薦品項，我們也有詢問店員必點的餐點。



一次要拍滿18道真的很多。

桌子根本擺不完XDDDDDDDD

每道都以人數份量現點現做，4人份的餐點份量好澎派。

點了什錦炒飯、鳳梨霞球、橙汁排骨、酥炸芋心、金沙豆腐、地中海時蔬、

百果絲瓜、奶皇包、北平烤鴨、金絲腸粉、松露焗烤、

月亮霞餅、芥末椒鹽福菇、起士派、番茄餘鍋、時令水果、黑糖麻糬、綠豆糕。

把常見的熱炒跟中式菜色以蔬食的方式呈現很特別~



個人覺得必點的金沙豆腐跟番茄餘鍋。

金沙豆腐外層一圈細緻的沙沙口感，豆腐軟綿，很下飯~

番茄餘鍋據店員說是新品，吃起來酸香可口，素魚肉的口感QQ彈彈的



什錦炒飯&地中海時蔬

什錦炒飯是以素烏魚子跟芋頭、青椒等製成，炒飯鬆軟不油膩~

以西洋芹跟四季豆、橄欖現炒製成的地中海時蔬，口感爽脆清新，搭配炒飯剛好。



很特別的北平烤鴨，素鴨肉沾上特製的香甜甜麵醬，

用Q彈的餅皮包薑絲跟碧玉筍片一起入口，很適合多人品嘗。



百果絲瓜&金絲腸粉

金絲腸粉的外皮好Q，裡面很多菌菇，我很喜歡腸粉的口感，

很像似麻糬的Q黏感，加上內餡菇類的滑順，口感非常討喜。

百果絲瓜很鮮甜~絲瓜軟又多汁，是鵝拔最喜歡的一品。



松露焗烤的奶香味十足，上頭起士的香氣搭配奶醬濃厚的滋味，裡面有許多口感豐富的菇類，

是很重口味且推薦的一道異國料理。



經典熱炒菜色，橙汁排骨&鳳梨霞球

酸甜開胃的橙汁排骨咬起來Q軟，配菜是脆口的筊白筍跟香甜的地瓜，整體口感豐富。

小孩子會喜歡的鳳梨霞球甜中帶酸，霞球本身是大豆蛋白的製品，吃起來酥脆可口。



起士派&月亮霞餅

香酥脆的起士派甜而不膩，口感豐富奶香濃郁。

月亮霞餅也是很多人推薦的~

內餡有孛齊、馬鈴薯、蝦粒、碧玉荀、百頁、春捲皮等，

沾上一旁特製的酸爽梅子醬，美味。



芥末椒鹽福菇&酥炸芋心

福菇炸功了得~外酥脆，咬下後迸出秀珍菇的鮮甜，帶點微辛嗆的芥末滋味，好吃。

酥炸芋心外酥內綿細，是鵝拔跟小企鵝也很喜歡的一道精選菜色。



奶皇包則是小企鵝想吃的~



飯後甜點：時令水果、綠豆糕、黑糖麻糬

黑糖麻糬內餡是綿細柔滑的花生餡，整體吃起來稍微甜一點，配茶剛好。

綠豆糕則是鵝拔點選的，內餡是香甜的紅豆餡，兩種豆香揉合成不同的風味，鵝拔說還蠻好吃的。

時令水果以季節水果為主，紅火龍果甜度還可以。

第一次跟友人來品嘗老字號的天心岩蔬食，有別於傳統的素食餐廳的烹調，

將多種蔬食製作成一道道經典菜色，讓喜歡素食的朋友可以多樣化點選。

天心岩蔬食餐廳

電話：06-2923161

地址：台南市南區中華西路一段312號

營業時間：11:00-14:00、17:30-20:30

公休日：每周一

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