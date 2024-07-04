藏於台中巷弄間，店外庭園造景柳枝碧綠就如世外桃源一般

主打將茶作為基底用於製作甜點上，呈現每款好吃甜而不膩的美味點心

除了好吃甜點外，還有茶葉伴手禮等豐富總類

煩惱送禮的朋友，這裡可以滿足你喔~!!

吃過宮原眼科冰淇淋的朋友，你更加不可錯過用茶作為基底的霜淇淋~櫟社

你對一般甜點的印象有那些呢??

台灣的朋友對於愛喝茶，可說是稀鬆平常的事情了~

幾乎每天一杯，當然不在話下~!!

但將茶融入於甜點中，又是甚麼樣的新滋味呢!!!

你一定知道台中地標宮原眼科有好吃的冰淇淋

那你更加不可錯過 台中新地標 櫟社 好吃的茶霜淇淋喔~

台中櫟社鄰近台中火車站及台中公園，步行大約10分鐘左右

距離地標宮原眼科步行大約6分鐘即可到達

店內提供各式各樣的餐點及伴手禮可供選購

還有座位區，可在店內一邊享用點心，一邊欣賞店內營造的獨特氛圍~

在這裡享用甜點真的是超放鬆的~

櫟社 霜淇淋 一共有6種口味，每日都會提供一款口味霜淇淋

所以每天來吃一支，或許都有不同的驚喜呢~!!

像是這款高山烏龍霜淇淋

上頭佈滿餅乾及巧克力裝飾物，拿到一旁店內佈景拍照~拍起來的樣子高好看的~

不只霜淇淋好看，濃郁的茶香甜而不膩冰爽口感

讓炎熱的夏季，來上一支也能暑氣全消!!!

吃到最後還有驚喜，甜滋滋的水蜜桃將茶香完美結合~!

香甜不膩口，吃到最後都超順口的!!

光吃冰怎麼夠，招牌茶戚風吃起來~

茶戚風也是店內主打甜點

可愛 茶戚風 以烏龍茶作為基底，撒上茶粉做為裝飾

外型小巧十分可愛，搭上店內周邊綠色樹景也超好拍~!!

戚風Q彈滑順，茶香甜而不膩~超級順口~!

這時候搭上一杯高山無糖烏龍茶，可說是最佳搭配選擇呢!!!

櫟社在產品設計及店內空間造景都相當用心

其中店內挑高設計，搭上店內樹木及環境造景

打造出在此用餐可以很悠閒很放鬆~

靜靜的喝上一口好茶，吃上一口綿密滑順的戚風蛋糕

整個人都心情愉悅起來~

櫟社

台中市中區市府路150號

營業時間:11:00–18:30

【KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用

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