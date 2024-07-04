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王品集團「和牛涮 日式鍋物吃到飽」升級了！和牛涮可以吃到關西風壽喜燒囉！全新推出「和牛壽喜燒雙吃」，一次品嚐關西風味煎燒和關東風味涮煮兩種壽喜燒，一鍋三吃真的太幸福了呀！7月全新口味上市：焦糖炙燒和牛壽司和紫薯芋泥鯛魚燒，馬上線上訂位吃起來！

愛吃和牛的朋友，千萬別錯過「澳洲金牌純血和牛」，肉質軟嫩、油花甜美的頂級和牛吃到飽，和牛三吃「和牛炙燒壽司、極上和牛涮煮、和牛黑咖哩飯」真的太滿足了！

和牛涮 和牛吃到飽｜新品上市三大亮點一次看

和牛壽喜燒升級囉～關西關東風一次享受！

全新口味：焦糖炙燒和牛壽司

全新口味：紫薯芋泥鯛魚燒

和牛涮 和牛吃到飽｜台北羅斯福店內環境

和牛涮全台有多間分店，目前從台北到高雄有11間分店，最近嘉義店剛開幕，嘉義的朋友也可以在嘉義吃到和牛涮囉！

我最常吃的分店是和牛涮台北羅斯福店，餐廳位在捷運古亭站，搭捷運就可以輕鬆去吃和牛吃到飽，店內兩層樓用餐空間，用餐環境舒服，裝潢很有日式風格，猶如一秒飛到日本喔！

蔬菜自助吧吃到飽

和牛涮除了各種肉肉吃到飽之外，他的自助吧也非常澎湃，有新鮮翠綠的蔬食吃到飽、各種麵食主食，還有超好吃的極上和牛黑咖哩，最低價位458元，就能享用自助吧吃到飽，真的CP值很高唷！

吃過這麼多吃到飽餐廳，不得不說和牛涮的蔬菜真的擺得很美，而起看得出來是精挑細選過，每一葉都很漂亮，還有許多外面較少見的時蔬，光看蔬菜自助吧就覺得誠意滿滿呀！

主食有好吃的韓國不倒翁麵，還有我超愛的「台南好麵」，使用蔬菜水果製作的麵條：蔬菜力挽狂瀾麵、火龍果一路長紅，名字很酷的兩種麵條都很Ｑ彈好吃唷！

自助吧旁會看到很可愛的推車，這邊會現場製作炙燒和牛握壽司和鯛魚燒～

飲料喝到飽

飲料自助吧也很多選擇，冰沙、可樂雞、熱茶、咖啡通通都有！

冰淇淋吃到飽

冰淇淋自助吧現在有超好吃的厚奶茶霜淇淋，可以搭配鯛魚燒一起享用，旁邊還有珍珠、蕨餅、抹茶凍等等小甜點唷！

和牛涮 和牛吃到飽｜858元頂級和牛吃到飽

和牛涮 日式鍋物吃到飽提供五種價位吃到飽，我個人推薦「858元頂級和牛吃到飽」，這個價位可以吃到頂級「澳洲金牌純血和牛」，各種極上牛肉吃到飽，還有壽司放題，炙燒和牛握壽司、鯛魚燒通通吃到飽，最幸福的享受唷！（詳細價目表請點我）

和牛壽喜燒雙吃

和牛涮2.0版本！全新推出「和牛壽喜燒雙吃」，一次品嚐關西風味煎燒和牛壽喜燒和關東風味涮煮和牛壽喜燒兩種享受，一鍋三吃真的太幸福了呀！

首先先品嚐關西風味煎燒和牛壽喜燒，道地的關西吃法，現場乾煎和牛並加入日本三盆糖，甜鹹風味好美味，接著再注入壽喜燒醬汁，享受關東風涮煮和牛壽喜燒！

澳洲金牌純血和牛吃到飽

我真的大愛澳洲金牌純血和牛，只要858元就能吃到100%日本純正血統的和牛，結合澳洲和牛與日本和牛的優點，看那油花分布非常均勻，入口如日本和牛般柔嫩，但又有澳洲和牛濃郁的牛肉香氣，真的超級美味～多吃幾盤就回本了呀！

極上和牛吃到飽

王品集團秉持著超過30年牛肉專家的經驗，從眾多和牛品種中嚴選極上和牛系列，牛肉的品質真的不錯，不用吃到最頂級的價位，就可以吃到極上和牛，極上和牛肉質都很軟嫩，涮個5秒最剛好，油花甜美的極上和牛胸腹肉，真的很讚唷！

和牛涮是我心目中最愛的火鍋吃到飽之一，每次朋友約吃飯，和牛涮都是我的首選餐廳！

焦糖炙燒和牛壽司

7月新推出的口味：焦糖炙燒和牛壽司，和牛握壽司刷上特調炙燒醬，撒上砂糖與美乃滋炙燒，卡滋口感與軟嫩的和牛很有層次，甜甜的真的好好吃！握壽司很涮嘴，我一個不小心就吃了六盤12個🤣

紫薯芋泥鯛魚燒

和牛涮最讚的就是甜點竟然有限做的「鯛魚燒」，而且除了原味之外，還會突出季節限定口味，7月推出全新口味紫薯芋泥鯛魚燒，外皮酥脆的紫薯鯛魚燒皮，中間可以吃到綿密芋泥內餡，再擠上北海道牛奶及獨家厚奶茶霜淇淋，真的太好吃了呀！

必吃！鯛魚燒冰淇淋

大家吃飽後一定要來一隻鯛魚燒冰淇淋，冰冰涼涼的霜淇淋，再配上鯛魚燒外酥內軟的口感，好幸福～免飛日本在和牛涮就能吃到日式鯛魚燒冰淇淋唷！

和牛涮 和牛吃到飽｜台北羅斯福店家資訊