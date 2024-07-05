佐賀縣位於日本九州的西北部，來到佐賀自由行佐賀交通十分方便，無論是從博多搭乘JR前往佐賀，還是利用佐賀巴士暢遊整個佐賀市區，都能輕鬆抵達。佐賀交通除了能利用大眾交通前往佐賀景點外，也能租車自駕或搭乘最新的「雙星4047」觀光列車。從著名的佐賀溫泉到長崎，享受最chill的日本觀光列車之旅。雙星4047預約、佐賀交通方式就看這篇，帶你5分鐘弄懂佐賀交通懶人包！

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佐賀交通｜佐賀機場

台灣直飛佐賀的班機目前台灣虎航是唯一的選擇，同時也是佐賀機場唯一的國際航線。到達佐賀機場後想要前往佐賀市區，唯一方式就是搭乘機場巴士。也可以事前預約機場旁的汽車自駕，即可無縫接軌佐賀自駕行。台灣飛佐賀航班👉這裡看

佐賀交通｜雙星4047

2022年才開跑的九州最新觀光列車「雙星4047​​（ふたつ星4047）」行駛於「武雄溫泉」與「長崎」之間，全程幾乎沿著海岸景色超棒，共約三小時車程。特別的是，來回還是走不同路線，可分別欣賞有明海與大村灣的兩種景緻。需特別注意，每週僅五、六、日、一​​​​行駛，各路線一天也只有一班車，詳細發車時間以官網為主，記得事先上官網訂票喔！

雙星 4047 總共有三節車廂，正中間的車廂是Lounge 40餐飲販售車廂，會販賣紀念品等，華麗中伴隨日式復古風格。而其他兩節就是一般的座位區，一個車廂的指定席約40個左右，中間面對窗的座位最熱門。

這邊提供雙星 4047預約方式：

如果大家想預訂雙星 4047車票要到👉外國人專用網頁👈

填寫日期時間，出發站和抵達站必須輸入羅馬拼音：長崎 NAGASAKI 、武雄溫泉 TAKEO-ONSEN 指定列車名稱：選擇「雙星 4047」，點擊查詢 勾選「接受預定其他相同類型的座位」，避免因沒有符合條件的座位而被取消 選擇票種：建議選「特急券＋單程乘車券」，加購來回較複雜 按下輸入私人信息，填寫基本資料 結帳時會設定一個預訂編號，一定要記得！

雙星 4047領取車票方式

直接到博多站售票機附近的自助領票(要帶著當初付款的信用卡) 直接到博多站新幹線售票櫃檯旁的外國人專用櫃檯領取(需要排隊，建議提早)

由於雙星 4047一天只有一班車，所以建議大家規劃佐賀交通時要抓好時間、確認行程後再訂票呦。才不會一個錯過就破壞佐賀旅遊的興致啦！

佐賀交通｜大眾交通

不會開車無法自駕的話也不用擔心，因為佐賀也可以搭巴士暢遊整個市區！若要一日內搭乘至多處的話，建議可以購買「SAGABAI 1DAY PASSPORT​​」包含佐賀巴士一日券、佐賀熱氣球博物館門票、以及大隈重信記念館入館券​​，一票在手就能划算地暢遊多處佐賀必去景點​​。

也能只購買九州SUNQ PASS巴士券，可以在日本九州各大巴士售票口、便利商店購買，也可以直接在台灣或先買好，到了之後直接拿出電子憑證票券兌換就可以嘍，巴士券包含市內公車和長途巴士，需要特別注意的是長途巴士要提前預約劃位，可以在線上預約巴士路線。

圖片來源：

佐賀交通｜租車自駕

如果會開車話，開車自駕佐賀是最多人選擇的佐賀自由行交通。佐賀地廣而人稀，路上車輛也不多，是個非常適合自駕遊的地方。佐賀機場機場旁就有自駕租車的店家，​​建議出發前可事先預約。

佐賀交通票券推薦

佐賀自由行交通推薦

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佐賀交通常見問題

佐賀怎麼去？ 推薦兩種方式前往佐賀旅遊，第一種是購買JR九州鐵路周遊券「搭乘JR」可以從JR博多站坐到JR佐賀站；第二種是「租車自駕」在福岡機場租車前往佐賀，大約80分鐘的車程。