中元節還沒過,我們已經開始在準備今年2024的中秋禮盒採購囉！

而在中秋節的美食中，月餅無庸置疑是最受歡迎的代表之一

【2024中秋禮盒送禮/台中伴手禮推薦】【宝泉百年餅舖-小月餅創始店】

除了有我最愛的小月餅與寶貝最愛的蛋黃酥外

現在還有最夯的扁可頌與冷熱吃都美味的脆皮洋蔥乳酪

超豐富的中秋禮品選擇，讓你送禮送到心坎裡！

開箱短片

【宝泉百年餅舖-小月餅創始店】

宝泉引進日本最新的糕餅技術及精緻包裝

以白鳳豆及日本原料為餡，入口即化的『宝泉小月餅』

可是我每次去豐原廟東玩時,回程一定要帶的伴手禮

【宝泉漢式禮盒】充滿優雅美感的包裝設計

讓收到禮盒的人都能感受到滿滿溫暖與心意

宝泉小月餅（葷）+宝泉二代蛋黃酥（奶蛋素）

宝泉二代蛋黃酥（奶蛋素）

第二代蛋黃酥皮更加的酥脆，不易因為宅配而破碎掉

紅豆泥採用的是跟第一代不一樣的紅豆沙泥為主

用整顆的鹹蛋黃與紅豆沙泥的黃金比例

讓鹹甜風味相輔相成

咀嚼後融化在嘴裡，醇厚的香甜滿溢口中

口齒留香,難怪是寶貝的最愛

再來是我的最愛 宝泉小月餅（葷）

輕薄多層次雪花酥皮，內餡選用熬煮時間比一般豆沙餡多一倍的頂級日本進口白鳳豆沙

以日式烘焙技術手工製成恰巧大小

微鬆的口感用舌頭跟上顎一抿就在嘴裡化掉

口感綿密且香醇不膩

令人無限回味

沏一壺清香好茶一起享用真的幸福無比

超有份量的 宝泉洋蔥乳酪（葷）平常可以多買幾顆放在冰箱冷凍中

想吃時無須退冰，這時候的內餡口感會像冰淇淋般綿密滑順

想熱熱的吃，也可以烤箱回烤一下

加熱方式：烤箱預熱5分鐘，烘烤2~3分鐘(依個人口味調整)

您看看,烘烤過的外皮金黃酥脆真讓人口水直吞

可以看到超厚的香濃洋蔥乳酪餡

小小退冰的洋蔥乳酪內餡口感宛如冰淇淋般，清爽口感

還能吃得到完整的洋蔥丁

烤過之後外皮酥酥脆脆、喀喀喀的脆裂咬聲

內裡Q彈，咀嚼間持續品嘗到蔥乳酪香氣

深厚的層次,越嚼越香

酥脆的口感讓人一口接一口都停不下來囉!

不論冷的或熱的吃都美味

又稱「可頌鍋巴」的扁可頌，是韓國當紅的休閒美食！

現在在台中寶泉也買的到扁可頌啦

宝泉扁可頌並非只將可頌壓扁這麼簡單

為了研發出更美味、更符合台灣人喜愛的特色口感

宝泉以日式職人的品質堅持，從原料與製程進行改良

開發出獨有的香脆扁可頌,可頌的香氣搭配餅感般的香脆

一口咬下感受鬆軟的口感

層層甜蜜，紮紮實實在口中散發出迷人甜香氣

酥脆、涮嘴、奶香又很濃郁

每一口都是最幸福甜蜜的味蕾滿足

這一盒我跟寶貝一拍照完就秒殺吃光光了

宝泉扁可頌無論是配咖啡、佐茶或牛奶，都是早點、午茶、宵夜的最佳良伴

年節送禮或自用都是很好的選擇

宝泉官方網址： https://www.paochuan.com.tw/

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