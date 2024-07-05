中元節還沒過,我們已經開始在準備今年2024的中秋禮盒採購囉！
而在中秋節的美食中，月餅無庸置疑是最受歡迎的代表之一
【2024中秋禮盒送禮/台中伴手禮推薦】【宝泉百年餅舖-小月餅創始店】
除了有我最愛的小月餅與寶貝最愛的蛋黃酥外
現在還有最夯的扁可頌與冷熱吃都美味的脆皮洋蔥乳酪
超豐富的中秋禮品選擇，讓你送禮送到心坎裡！
【宝泉百年餅舖-小月餅創始店】
宝泉引進日本最新的糕餅技術及精緻包裝
以白鳳豆及日本原料為餡，入口即化的『宝泉小月餅』
可是我每次去豐原廟東玩時,回程一定要帶的伴手禮
【宝泉漢式禮盒】充滿優雅美感的包裝設計
讓收到禮盒的人都能感受到滿滿溫暖與心意
宝泉小月餅（葷）+宝泉二代蛋黃酥（奶蛋素）
宝泉二代蛋黃酥（奶蛋素）
第二代蛋黃酥皮更加的酥脆，不易因為宅配而破碎掉
紅豆泥採用的是跟第一代不一樣的紅豆沙泥為主
用整顆的鹹蛋黃與紅豆沙泥的黃金比例
讓鹹甜風味相輔相成
咀嚼後融化在嘴裡，醇厚的香甜滿溢口中
口齒留香,難怪是寶貝的最愛
再來是我的最愛 宝泉小月餅（葷）
輕薄多層次雪花酥皮，內餡選用熬煮時間比一般豆沙餡多一倍的頂級日本進口白鳳豆沙
以日式烘焙技術手工製成恰巧大小
微鬆的口感用舌頭跟上顎一抿就在嘴裡化掉
口感綿密且香醇不膩
令人無限回味
沏一壺清香好茶一起享用真的幸福無比
超有份量的 宝泉洋蔥乳酪（葷）平常可以多買幾顆放在冰箱冷凍中
想吃時無須退冰，這時候的內餡口感會像冰淇淋般綿密滑順
想熱熱的吃，也可以烤箱回烤一下
加熱方式：烤箱預熱5分鐘，烘烤2~3分鐘(依個人口味調整)
您看看,烘烤過的外皮金黃酥脆真讓人口水直吞
可以看到超厚的香濃洋蔥乳酪餡
小小退冰的洋蔥乳酪內餡口感宛如冰淇淋般，清爽口感
還能吃得到完整的洋蔥丁
烤過之後外皮酥酥脆脆、喀喀喀的脆裂咬聲
內裡Q彈，咀嚼間持續品嘗到蔥乳酪香氣
深厚的層次,越嚼越香
酥脆的口感讓人一口接一口都停不下來囉!
不論冷的或熱的吃都美味
又稱「可頌鍋巴」的扁可頌，是韓國當紅的休閒美食！
現在在台中寶泉也買的到扁可頌啦
宝泉扁可頌並非只將可頌壓扁這麼簡單
為了研發出更美味、更符合台灣人喜愛的特色口感
宝泉以日式職人的品質堅持，從原料與製程進行改良
開發出獨有的香脆扁可頌,可頌的香氣搭配餅感般的香脆
一口咬下感受鬆軟的口感
層層甜蜜，紮紮實實在口中散發出迷人甜香氣
酥脆、涮嘴、奶香又很濃郁
每一口都是最幸福甜蜜的味蕾滿足
這一盒我跟寶貝一拍照完就秒殺吃光光了
宝泉扁可頌無論是配咖啡、佐茶或牛奶，都是早點、午茶、宵夜的最佳良伴
年節送禮或自用都是很好的選擇
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