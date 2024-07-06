台北和牛吃到飽_和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店─台北火鍋吃到飽推薦，858元和牛無限吃，兩小時狂涮和牛一口一片超過癮！百樣食材自助吧：超過70樣新鮮火鍋食材、極上和牛黑咖哩、多款副食、霜淇淋、飲料吧、現烤鯛魚燒、焦糖炙燒和牛握壽司通通吃到飽，和牛涮2.0上線！關西關東和牛壽喜燒雙享，必拿全新推出「紫薯芋泥鯛魚燒」、「焦糖炙燒和牛壽司」，吃飽順遊台北打卡景點榕錦時光生活園區_附菜單，古亭捷運站美食、台北大安區餐廳、台北大安區美食、師大美食餐廳，2024和牛涮2.0最新優惠看這篇

目錄索引

1. 關於和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店

2. 交通指引_和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店

3. 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店環境開箱

3.1 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_接待區

3.2 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_1F用餐空間

3.3 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_2F用餐空間

3.4 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_紫薯芋泥鯛魚燒、焦糖炙燒和牛壽司

3.5 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_火鍋食材自助吧

3.6 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_副食

3.7 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_霜淇淋、飲料自助吧

3.8 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店_醬料自助吧

4. 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店吃到飽餐食分享

4.1 桌邊料理_和牛壽喜燒雙吃

4.2 火鍋湯底_味噌雞白湯

4.3 和牛吃到飽_澳洲金牌純血和牛

4.4 和牛吃到飽_極上和牛霜降

4.5 和牛吃到飽_和牛雪花

4.6 和牛吃到飽_和牛胸腹肉

4.7 梅花豬肉

4.8 國產脆皮豬五花

4.9 國產滑嫩雞腿肉

5. 消費資訊

5.1 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店評價

5.2 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店菜單

5.3 2024和牛涮2.0最新優惠資訊

6. 台北和牛吃到飽相關資訊

6.1 品牌資訊

「台北和牛吃到飽」

「台北火鍋吃到飽推薦_古亭捷運站美食」

「台北大安區餐廳_台北大安區美食_師大美食餐廳」

和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店在哪裡

和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店位於台北市大安區羅斯福路二段27號，近師大、古亭捷運站、榕錦時光生活園區，附近有捷運站、公車站、Youbuke站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

和牛涮日式鍋物放題環境_餐點特色

「濃厚日系風格用餐空間_全台11家分店」

「和牛涮2.0_和牛壽喜燒雙享_焦糖炙燒和牛握壽司_現烤紫薯芋泥鯛魚燒」

「關西壽喜燒、關東壽喜燒雙享、多款日式火鍋湯頭」

「兩小時和牛吃到飽_百樣食材自助吧吃到飽」

交通_停車資訊

大眾運輸：捷運_古亭捷運站6號出口，走路2分鐘；公車_捷運古亭站(羅斯福)，走路1分鐘

機車：附近機車停車格_杭州南路二段

汽車：附近汽車停車格_杭州南路二段；驛東交通停車場古亭站，走路2分鐘、和平一五停車場，走路3分鐘

杭州南路二段、羅斯福路二段交叉口_古亭捷運站_機車停車格_汽車停車格_汽車收費停車場

古亭捷運站、師大、榕錦時光生活園區附近、選址於台北市大安區羅斯福路二段的和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店，周邊有捷運站、公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，擁有相當便捷的大眾運輸、好停車，適合聚餐。

Youbike站

和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店門口有Youbike站，可以騎乘共享單車前往用餐或吃飽後騎乘共享單車到附近的榕錦時光生活園區走走。

古亭捷運站6號出口

聚餐當天，搭乘捷運到古亭捷運站下車，從6號出口走到和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店，只要2分鐘。

和牛吃到飽餐廳門口

平日午餐時間可選擇先使用線上訂餐，到和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店外帶肉量很有存在感的老饕級「和牛黑咖哩丼飯」、極上牛丼、特賞豚丼當午餐享用。

營業時間

和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店營業時間為：

一~四 11：30~23：00

五 11：30~半夜01：30

六 11：00~半夜01：30

日 11：00~23：00

接待區

到了預訂用餐時間，走進 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店，由外場服務人員協助帶入已安排好的座位。

付款方式

在 和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店用餐，可使用：現金、信用卡、瘋Pay等方式結帳。

日系風格用餐空間

在緊鄰接待區的1F用餐區，規劃以4人桌為主的用餐座位。

4人桌

坐感紮實Q彈的軟墊式沙發座，讓被安排到此區用餐的朋友們可以在感受到舒適的空間裡享受和牛涮、豐富自助吧吃到飽的饗食體驗。

桌面配置

用餐桌面上，已備妥分食碗、撈油網、食物夾、湯勺、桌上型垃圾桶、紙巾、牙籤、筷子，方便用餐時就近取用。

鴛鴦鍋

用餐當天，選擇的是858頂級和牛套餐吃到飽方案，跟每人加價49元升級和牛壽喜燒雙享。

服務鈴

可使用桌上貼心設置的按鈕，讓外場人員即時到桌邊進行點餐、加湯、清潔等服務。

同樣以日系元素為主體的2樓用餐空間，有規劃適合小型聚餐的2人桌，與4人桌。

4人桌

2人桌

4人以上聚餐，建議提早2天以上訂位，方便協助訂位作業的人員安排相鄰座位聚餐。

現做鯛魚燒_和牛涮2.0_紫薯芋泥鯛魚燒

和牛涮2.0升級後的必吃甜點：紫薯芋泥鯛魚燒，現點現烤以紫薯為主原料的紫薯鯛魚燒殼，其中裹藏獨家特製芋泥餡 → 上層擠入醇香綿密北海道牛奶霜淇淋。

和牛五吃_現烤焦糖炙燒和牛壽司

和牛涮上特製炙燒醬汁 → 擠上美乃滋 → 灑上糖粉。

炙燒過程中在旁邊聞到飄散在空氣中的香氣，有夠餓> <

推薦烤好上桌後，速速入口享受最佳口感~

炙燒後的焦糖炙燒和牛壽司，最上層是口感微脆的焦糖，完美襯托軟嫩多汁和牛獨有的牛鮮味、細膩的油脂感。

頂級和牛套餐方案_焦糖炙燒和牛壽司無限吃

用餐時間120分鐘內，焦糖炙燒和牛壽司想吃多少個，就吃多少個。

現烤鯛魚燒 Ft.綜合霜淇淋

外酥內Q的現烤鯛魚燒餅殼，擠入沁涼綿密霜淇淋一起吃，當一餐的結尾，幸福感刷滿。

自助吧

當天被安排在距離火鍋食材相當近的座位區，走幾步就可以裝到嚴選當季時令蔬菜了~

火鍋食材自助區的另一側為醬料自助區、老饕級和牛黑咖哩飯、選擇多樣化的副餐；後側為霜淇淋機、霜淇淋DIY配料、沖泡茶飲熱水機、咖啡機、氣泡飲機。

蔬菜系列

可自行取用火鍋食材自助吧食材旁疊好的菜盤 → 夾取想吃的食材。

金針菇、虎紋美人菇、杏鮑菇、小香菇、高麗菜、空心菜、水菜、脆豆卷、凍豆腐。

魚豆腐、彈牙鮮芋丸、九層塔花枝丸、飄香排骨酥、鮮味菇菇丸、起司球、小白菜。

奶油白菜、大陸妹、絲瓜、玉米筍、大黃瓜、水果玉米、芋頭。

綠花椰菜、南瓜、冬瓜、碧玉筍、絲瓜。

鮮肉漿冰淇淋、海鮮漿冰淇淋。

和牛五吃_極上和牛黑咖哩

副食區

香Q甜白米飯、煮好的各式副食 → 淋上一點秘製豚肉燥，拌勻開吃，有~夠~香~！

副食有：王子麵、韓國拉麵、蒸煮麵、粉絲。

來自台南的手工麵條：菠菜麵、火龍果麵。

霜淇淋、DIY配料區

當天供應的霜淇淋口味是：北海道牛奶、極上厚奶茶，可搭配一旁的配料增添口感香氣層次。

日式經典晶凍、日式抹茶晶凍。

黃豆粉、珍珠、黑糖醬。

現泡茶飲、咖啡機

提供適合搭配和牛涮一起享用的6款水果系茶包，喝點溫熱的無糖果茶、爽嗑更多肉肉。

氣泡飲機、冰沙機

吃到飽經典的氣泡飲機，火鍋最佳伴侶：冬瓜檸檬冰沙、白桃優格冰沙。

醬料自助吧

可以參考費時研究出的和牛涮專屬醬料配方，調製肉肉涮好後要沾的醬料，相當對味，完美襯托蘊藏在肉肉裡的肉鮮味。

每款醬料都有專屬醬料勺、名稱，方便取用時參考。

858頂級和牛套餐

和牛五吃_和牛壽喜燒雙吃

和牛涮2.0升級後，老饕推薦新吃法：桌邊料理_壽喜燒雙吃。

一餐享受兩種壽喜燒吃法：關西風味煎燒和牛壽喜燒 + 關東風味涮煮和牛壽喜燒。

和牛五吃_關西風味煎燒和牛壽喜燒

灑點砂糖 → 在鍋子上塗上牛油 → 加入洋蔥、蔥段爆炒直到洋蔥焦糖化 → 夾入和牛開煎。

取自鞍下部位的極上和牛下鍋煎燒 → 表面上色後夾起 → 沾裹蛋液入口，享受撲鼻而來的焦糖甜香，穿上蛋液更加滑嫩的銷魂口感。

和牛五吃_關東風味涮煮和牛壽喜燒

在鍋中加入調製好的壽喜燒醬汁煮成調味湯，湯汁煮滾後，再夾入牛肉、蔬菜等食材煮熟。

和牛涮2.0_味噌雞白湯；和牛五吃_雞白湯358涮法

完美地將香氣馥郁的味噌與濃郁系雞白湯結合 → 味噌雞白湯。

尚未加入食材前，先遣嚐味噌雞白湯，喝到了滑順入口留在嘴裡有淡淡的味噌發酵香氣與用加入大量雞骨熬煮數小時的醇厚雞白湯，可以加入在食材自助吧的各種蔬菜，在煮熟過程中融入蔬菜自然甜感，增加湯頭厚度 → 再涮煮和牛，讚的。

358涮法_澳洲金牌純血和牛

當天用餐重複點最多盤的就是它~

完美復刻外場人員教學的358涮法，在味噌雞白湯沸騰時 → 夾入一片澳洲金牌純血和牛 → 和牛在湯裡翻滾三圈、五秒，呈現完美八分熟入口，跟著豐沛肉汁入口、化在嘴裡的牛鮮味、嘟嘟賀的油脂感，太~銷魂！！！

一口一片大滿足

絕美油花比例

【不同油花比例的和牛】

極上和牛霜降

和牛雪花

和牛胸腹肉

梅花豬肉

國產梅花豬肉

嚴選M.I.T.豬豬，夾入壽喜燒湯底或味噌雞白湯煮熟入口，是沒有肉腥味的，肉質很紮實。

國產脆皮豬五花

國產脆皮豬五花

喜歡軟嫩中帶點Q脆口感的朋朋們，可以點薄切的國產脆皮豬五花。

國產滑嫩雞腿肉

國產滑嫩雞腿肉

用餐日期：2024_07月

付款方式：現金、信用卡、瘋Pay

_用餐時間120分鐘。

_10%服務費另計

走進台北大安區餐廳推薦之一、緊鄰古亭捷運站6號出口的高評價和牛吃到飽─和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店。

和牛涮2.0上線第一天，跟姊妹們手刀預訂午餐時段聚餐爽嗑和牛、開箱和牛涮2.0升級的和牛五吃，一餐可以吃到「關西風味煎燒和牛壽喜燒」、「關東風味涮煮和牛壽喜燒」、味噌雞白湯358和牛涮、老饕級特級香濃極上和牛黑咖哩、焦糖炙燒和牛壽司，爽嗑兩小時，太~滿足。

台北和牛吃到飽_和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店菜單，來源：和牛涮日式鍋物放題官網，2024.07

台北和牛吃到飽_和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店菜單，來源：和牛涮日式鍋物放題官網，2024.07

台北和牛吃到飽_和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店菜單，來源：和牛涮日式鍋物放題官網，2024.07

台北和牛吃到飽_和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店菜單，來源：和牛涮日式鍋物放題官網，2024.07

即日起，用餐時間延長至兩小時

~113/07/31歡慶和牛涮嘉義垂楊店新開幕

_憑券用餐打卡，加贈特選海味雙鮮招待券

_憑嘉義人身分證，到全台和牛涮門市，享「頂級和牛套餐88折優惠」

~113/08/31參加王品瘋鍋旅活動，帶草帽或墨鏡到全台和牛涮內用消費，享「頂級和牛套餐88折優惠」。

~113/12/31 和牛涮台南中華西店，特約停車場_全之駐停車場，停車折抵1小時

和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店

類型：台北和牛吃到飽_台北火鍋吃到飽推薦_古亭捷運站美食_台北大安區餐廳_台北大安區美食_師大美食餐廳

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~四 11：30~23：00

五 11：30~半夜01：30

六 11：00~半夜01：30

日 11：00~23：00

📍 地址：台北市大安區羅斯福路二段27號

📞 電話：02 2391 0269

和牛涮日式鍋物放題台北羅斯福店線上訂位

和牛涮日式鍋物放題官網

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