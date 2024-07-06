這一篇來分享富士宮口路線，也來說說為何會想要走這一條路線，沒有選擇走吉田口路線呢

若和歐麥初次前往富士山登山的人，上網搜尋會出現許多介紹吉田口路線文章，它是最熱門的登山道，

坡度較平緩，且設備相對齊全，很多人會說是最輕鬆的一條登山道，但上山便要走約8小時，對於登山新手來說腳力是個很大的挑戰！！

竟然是最熱門的登山道，也意味著登山客最多，我不喜歡山上人潮過多擁擠的感覺，幾番考量下選擇富士宮口路線，

和友人一起站上日本之巔，體驗前所未有的感動，覺得有機會有興趣可親自體驗一回！！

登頂所需時間最短，大約 ５小時 左右，對於登山新手的我來說腳力可負荷

坡度較吉田口登山道陡峭，但我個人覺得不會陡峭到需要手腳並用爬山，不過下山有幾個路段會要手腳並用了

登頂可 直接到最高峰劍峰 ，不用再繞火山口一圈

人潮不會過多，下山也不會 要排隊的現象，我2023.7.20-7.21爬富士宮口路線時沒有登山客過多的現象啦

[[五合目出發]]

此趟跟團行程，前一晚旅行社安排入住靜岡市區的飯店來逐漸適應高度，

第一天登富士山，上午會先到靜岡縣富士山世界遺產中心，在爬富士山之前可先深入了解富士山自然景觀特色與文化。

中午用完餐會直接到2400公尺高的五合目，大多數登山客都會從五合目登山口開始攀登富士山，

也可以在這邊做會後補給、使用洗手間，做一下暖身運動就出發囉～～

沿途小山屋皆設有洗手間和小賣店，有需要可以購買。

這一路段很平坦，波幅不大，就是火山的碎石路，走起來還算輕鬆。

[[六合目雲海山莊]]

六合目雲莊山屋標高2,493公尺，在這邊稍作休息買買東西。

登富士山必做的事情就是買金剛仗蓋燒印阿～～～每個合目的燒印圖案不同，非常值得買來蒐藏。

金剛仗也分long、short、souvenirs，不建議買long，一路上不好攜帶也不好裝入行李箱內，也不建議作為登山仗用。

我是買for souvenirs，非常短又輕巧，方便放入登山包內，也夠蓋六合目到山頂合目的燒印。

每蓋一個燒印要約300日幣，建議在登山前換好零錢。

短暫停留，買完金剛仗後，繼續往前走～～

這段路上為多「之」字形上坡登山山路，火山碎石完全覆蓋路面，碎石越來越大顆，

規劃「之」字形上坡，降低上升坡度外，走起來較為省力，

加上一路上有團員閒聊，讓登山路途更為有趣。

[[新七合目御來光山莊]]

爬行約50分鐘左右，來到標高2,780公尺附近的新七合目，感謝自己離登頂的距離又更進一步了～～



新七合目的燒印是個兔子圖案，滿可愛的。

山上沿途都會有小山屋販售東西，有紅豆麵包、味覺糖等等，山下沒有買補給品上山也不用擔心沒得買，都覺得一整路不用擔心餓肚子了！

[[元祖七合目]]

在前進約１小時來到舊七合目，即元祖七合目，標高約3,010公尺，趁機休息一下，調整一下呼吸。

繼續前進時，地面開始呈現偏紅色調，步道也開始逐漸變窄，

下午登山人潮就這麼多，走到這邊都沒有遇到下雨，走起來真的滿舒服，也覺得自己很幸運

[[八合目池田館]]

抬頭往上看便會看到鳥居。

在前進約40分鐘，便會到達池田館，標高3,250公尺，

專為登山客準備簡單的住宿設施，屬於上下鋪型式，還有全天候24小時的醫生值班。

第一天入住池田館，導遊會在用餐時間和大家說明第二天的行程與預計日出的時間，並討論看大家想幾點出發，

團員都滿遵從導遊建議，大家一致決議凌晨1:00前出發。

這是山屋提供的餐點，雖然很簡單，能吃到熱熱的飯已滿足。

用餐時間，導遊會發放隔天的早餐，麵包兩個、牛奶和營養補給品，明天早餐有著落了

大家吃完飯聊了一會變回各自的床位休息，

池田館的住宿區是上下舖，兩人一個隔間，有睡袋和簡易的床墊，重點是還有暖氣阿阿阿

瞬間覺得自己入住五星級山屋阿～～暖氣還會吹到身體發熱，簡單穿一件短袖和換乾淨的運動褲入寢，讓自己身體不要過熱以免清晨登山無法適應外面的溫差。

[[夜登]]

凌晨1點多在山屋外面集合準備出發攻頂，還能看到這樣的百萬夜景，實在太美了啦～～～

可惜沒有帶單眼上山，只能用雙眼看個過癮了

滿滿的夜登人潮出現，夜晚的山上被點綴得好不熱鬧。

凌晨的富士山滿冷，加上夜晚只能靠頭燈燈光照耀路面，此時請一步一步慢慢往上走不要想超車啊！！

[[九合目萬年雪山莊]]

也不知道走了多久來到了標高3,580公尺的九合目萬年雪山莊，

這裡小山屋清晨不會營業，短暫休息後繼續往上走。

[[山頂]]

快4點我們終於抵達山頂的最後終點站十合目，會先看到標高3,720公尺的淺間大社奧宮，

先和鳥居拍拍照，這邊先快速帶過，等等再來詳細介紹。

以為這邊就是終點了嗎？不～～～我們的目標是標高3,776公尺的劍峰，趁還沒有其他登山團抵達時，建議先前往劍峰等待富士山有名的御來光。

在山頂迎接的第一道日出光芒就是御來光，富士山的第一道日出御來光被視為如來佛祖賜予的神蹟，相傳會未看到的人帶來一整年的好運，希望這好運可以維持到今年啊～～～

第一次的海外登山，沒有遇到下雨，還順利看到御來光，一輪紅日從雲層冉冉升起，為了眼前的壯闊雲海內心充滿感動，覺得自己是非常幸運的女孩

來到山頂欣賞完日出，別忘了和劍峰拍張照。

富士山最高峰的劍峰頂，可以俯瞰整個火山口，連底部都可以一覽無遺。

火山口裡的雪，在七月中旬大熱天竟然未溶，似乎終年不溶雪。

另外，繞行火山口（日本人稱缽巡）一圈，可以到吉田口路線的久須志神社，但繞一圈也要快１小時，

我們沒有遶火山口走，決定去淺間大社奧宮參拜。

從劍峰處下山途中記得往山下看看喔，有機會看到影富士映照於雲海的特殊景象。

前往劍峰的一段陡坡非常陡峭啊，日本人稱為馬背，目測約有45度吧，

加上地質是鬆軟的火山細石和火山灰，每踩一步都有陷下去的感覺，下山雙腳更是費力舉步維艱，一不小心真的會摔倒，突然覺得登山陡坡不算什麼。

太陽出來後，山頂溫度約0度，加上風非常大，我的登山外套抵擋不了低溫和強風，直接將雨衣拿出來穿擋風了

回到淺間大社奧宮，滿滿的人潮，友人專門帶御朱印帳本蒐集御朱印和繞印，畢竟最高的神社一輩子只會來這一次，

此外，這裡也有全日本最高的郵筒，可以寫好明信片寄出。

[[十合目頂上富士館]]

頂上富士館還有提供按摩服務，10分鐘3,000日幣不算貴，非常多人來massage一下，

此外，還會販賣一些山頂紀念品、T-shirt等等，等待下山期間來碗熱熱的泡麵。

富士山下山道整路都是火山灰和火山細石，踩起來不夠穩，即便手拿登山帳，自己也是跌倒好幾次，

所幸有戴工作粗棉手套，不至於受傷。

7月中旬仍有未溶的積雪。

下山途中遇見宛若吟遊詩人，用著木吉他彈奏樂曲，沿途最美的景致除了風景外，變就是人了！

富士山的高聳挺拔，從五合目到山頂都能看到不同的景致，從綠草植被到草木不生，到六合目以上高度關係，視野完全沒有遮攔更廣闊，甚至到八合目以上，仿佛漫步在雲端上。

登富士山這一趟，可以仰望富士山的壯麗景觀，欣賞火山口的特殊地形，抑或等待御來光升起剎那的感動，看到最美、最動人的風景；但也可以體會最折磨人、最痛苦的下坡旅程，

一切都讓我覺得不虛此行，一切也夠畢生難忘，足以日後回味，但內心也暗暗告訴自己，富士山，一輩子來這一次就好了。

在山裡，一切都安靜慢了下來，你可以好好的認識自己和自己對話，我想這就是我第一次登頂的感動。

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