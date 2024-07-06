天氣超熱的，讓人只想泡在水中，

台中水上嘉年華有6大主題玩水組合，還有一座高達10公尺的龍躍滑梯、夢幻浪漫的瘋狂泡泡池

現場還有救生員、救護包、AED，主題活動日還會安排護理師或是救護員駐點。

台中的朋友還有台中市民價，

非常適合全家大小一起放肆玩水中

台中水上嘉年華在台中市東區振興路148號與建成路口，就在lalaoart 旁邊，

泳池旁就是停車場相當便利

這裡還有販賣部、市集，

玩累了可以來這補充點能量

這裡還有遮陽區，家長們可以在這休息，

也可以隨時看著自己的孩子

氣墊還會不定時灑水降溫，超貼心

淋浴間、洗手間這裡也都有喔

水樂園需購票入場、12歲以下小朋友需大人陪同

台中市民只要$250就能暢玩六大主題區

非台中市民也只要$300元喔

最吸睛的龍蝦滑梯組

有深淺不同的戲水區

還有滑梯設計，

讓孩子們很喜歡

每個泳池旁都會有救生員，

讓人感覺很安心

海豚組合

有多個滑梯組可以挑戰，

喜歡滑梯的朋友可以玩這個

火烈鳥帳蓬池

不定時打泡泡、還有遮陽

裡面還有香蕉船和翹翹板

我們來時剛好剩些許泡泡還沒消，

孩子還是玩的很開心

雪人蹦蹦雲

這區的水比較淺

還蠻適合比較小的小朋友

鯨魚水上闖關

超大的泳池，水也比較深，

適合大人或比較大的孩子

冰雪世界

愛冰雪卡通的孩子一定要來玩，

多拍幾張照片留下紀念

7/10還有綜藝大集合錄影，

大家可別錯過喔

活動資訊

台中親子水上嘉年華

地址：台中市東區振興路148號(近lalaport南館對面)

活動日期：2024/7/4~2024/8/31

營業時間：09:00-18:00

粉絲團：台中親子水上嘉年華粉絲團