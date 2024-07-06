天氣超熱的，讓人只想泡在水中，
台中水上嘉年華有6大主題玩水組合，還有一座高達10公尺的龍躍滑梯、夢幻浪漫的瘋狂泡泡池
現場還有救生員、救護包、AED，主題活動日還會安排護理師或是救護員駐點。
台中的朋友還有台中市民價，
非常適合全家大小一起放肆玩水中
台中水上嘉年華在台中市東區振興路148號與建成路口，就在lalaoart 旁邊，
泳池旁就是停車場相當便利
這裡還有販賣部、市集，
玩累了可以來這補充點能量
這裡還有遮陽區，家長們可以在這休息，
也可以隨時看著自己的孩子
氣墊還會不定時灑水降溫，超貼心
淋浴間、洗手間這裡也都有喔
水樂園需購票入場、12歲以下小朋友需大人陪同
台中市民只要$250就能暢玩六大主題區
非台中市民也只要$300元喔
最吸睛的龍蝦滑梯組
有深淺不同的戲水區
還有滑梯設計，
讓孩子們很喜歡
每個泳池旁都會有救生員，
讓人感覺很安心
海豚組合
有多個滑梯組可以挑戰，
喜歡滑梯的朋友可以玩這個
火烈鳥帳蓬池
不定時打泡泡、還有遮陽
裡面還有香蕉船和翹翹板
我們來時剛好剩些許泡泡還沒消，
孩子還是玩的很開心
雪人蹦蹦雲
這區的水比較淺
還蠻適合比較小的小朋友
鯨魚水上闖關
超大的泳池，水也比較深，
適合大人或比較大的孩子
冰雪世界
愛冰雪卡通的孩子一定要來玩，
多拍幾張照片留下紀念
7/10還有綜藝大集合錄影，
大家可別錯過喔
活動資訊
台中親子水上嘉年華
地址：台中市東區振興路148號(近lalaport南館對面)
活動日期：2024/7/4~2024/8/31
營業時間：09:00-18:00
粉絲團：台中親子水上嘉年華粉絲團