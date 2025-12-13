燦坤新竹店變身耶誕樂園！超人力霸王、小小店長與Dyson萌寵派對齊聚，風城耶誕市集吃喝玩樂全攻略。

這裡不只是賣場，更是充滿歡笑的樂園，讓我們一起走進這場結合科技與溫度的聚會，感受久違的節慶悸動，找回生活的單純美好。

歲末年終的腳步將近，新竹這座風城也染上了濃濃的節慶色彩，對於在地居民而言，如何尋找一處既能讓孩子盡情放電，又能讓家中毛孩一同狂歡，同時滿足大人購物慾望的場所，成為了週末熱議的話題，今年已邁入第五屆的燦坤3C家電耶誕市集，以「風城耶誕 燦亮幸福竹光」為主題，將於2025年12月13日及14日兩天，在燦坤新竹店盛大登場 。這場活動不僅將濃厚的耶誕節慶氛圍移師至新竹經國路上的燦坤門市，更透過多元的活動規劃，將3C賣場華麗轉身為充滿歡笑與溫度的冬日遊樂園，邀請民眾攜家帶眷，一同感受這份專屬於新竹人的幸福記憶 。



▲燦坤新竹店門口豎立起巨大的「3C耶誕市集」拱門，熱情迎接民眾參與風城耶誕盛會





2025新竹耶誕市集亮點，親子共遊與超人力霸王見面會

本次活動最受矚目的亮點之一，莫過於專為親子族群設計的豐富環節，主辦單位特別邀請了萊恩幼稚園的小朋友們化身聖誕小精靈，帶來充滿童趣與活力的開場表演，為市集揭開歡樂序幕 。此外，備受家長與孩子喜愛的「小小店長」體驗活動也強勢回歸，讓小朋友們有機會穿上制服，實際體驗經營3C家電賣場的樂趣，完成挑戰後更能獲得專屬證書，成為孩子成長過程中難忘的回憶 。而對於熱愛特攝英雄的大小朋友來說，12月13日週六下午5時登場的「超人力霸王見面會」絕對是不容錯過的重頭戲，現場邀請到全球粉絲瘋狂的傑洛與貝利亞兩位重量級角色同台亮相，民眾只要在當日消費滿399元或加入會員，即有機會獲得限量合影券，與心中的超級英雄近距離互動 。



▲繽紛的裝飾與兩旁的巨型扭蛋機，熱情迎接民眾參與風城耶誕盛會





打造毛孩專屬的Dyson汪喵同樂會，寵物派對萌翻全場

隨著飼養寵物的家庭日益增加，今年的燦坤耶誕市集更將「寵物友善」的精神發揮得淋漓盡致，特別規劃了「Dyson汪喵同樂會」與「萌寵總動員」等主題活動，將市集變身為毛小孩的專屬遊樂場 。活動邀請了知名IG帳號「八度音萌犬」的專業訓犬師親臨現場，帶領飼主與毛孩進行趣味互動與闖關遊戲，不僅能增進主人與寵物間的親密情感，還有機會贏得由Dyson提供的精美贈品 。現場更精心設置了毛孩主題打卡點，讓每一位毛爸毛媽都能與心愛的寵物留下最可愛的耶誕合影，感受最Chill的溫馨氛圍 。



▲民眾帶著可愛的法鬥犬參加「Dyson汪喵同樂會」，在專屬的打卡背板前留下溫馨合影，享受寵物友善的歡樂時光





舌尖上的異國饗宴，胖卡餐車與手作課程豐富感官體驗

除了精彩的動態活動，市集現場的味覺與手作體驗同樣精彩紛呈，為了滿足饕客的味蕾，主辦單位集結了多輛特色胖卡餐車，從12月13日的MARS PIZZA火星窯烤披薩、退火診療室特色手搖飲，到12月14日的Nakama古巴三明治、柯基倚肉希臘式旋轉烤肉捲以及料旅人義式料理等，將各國美食齊聚一堂，讓民眾在逛市集的同時也能大飽口福 。對於喜愛手作溫度的民眾，現場亦推出了秒殺級的薑餅屋與耶誕花圈手作課程，在短短30分鐘內，民眾可以親手打造屬於自己的節慶飾品，完成後還能獲得加碼耶誕禮包，讓這份手作的心意成為今年冬天最暖的禮物 。



▲燦坤新竹店內明亮寬敞，設有互動體驗區與電競展示區，並結合「小小店長」活動看板，營造豐富的購物與體驗環境





一元競標與品牌豪禮大放送，年末採購的最佳時機

在享受歡樂氛圍之餘，燦坤也不忘回饋消費者的支持，祭出了誠意十足的優惠活動，連續兩天晚間舉辦的「一元商品競拍」勢必將現場氣氛推向最高潮，多款熱門商品如Kolin 55型4K聯網液晶顯示器、SAMSUNG Galaxy S25 Edge鈦輕銀手機以及msi電競筆電等，都開放民眾從一元起標，讓幸運兒能以驚喜價格將夢幻逸品帶回家 。館內各大知名品牌如Panasonic、LG、Sony、Dyson等也同步推出滿額贈與限定優惠，搭配現場的「燦坤扭扭樂」闖關活動，集滿章數並追蹤社群帳號，就有機會抽中三星AI智慧手機 。這場集結了音樂、美食、親子互動與購物優惠的盛會，將在掏耳朵福音樂團與奇想管樂的悠揚樂聲中，為新竹市民點亮最璀璨的耶誕週末 。



▲燦坤新竹店內 一元競標與品牌豪禮大放送，年末採購的最佳時機





風城耶誕 燦亮幸福竹光 耶誕市集

活動時間：2025年12月13日（六）至 12月14日（日）



活動內容與優惠整理

一元商品競拍： 12月13日與14日 18:00-19:00，Kolin 55型QLED電視、SAMSUNG Galaxy S25 Edge、msi電競筆電等商品一元起標 。

超人力霸王見面會： 12月13日 17:00-17:30，傑洛與貝利亞現身，消費滿399元或加入會員可獲合影券 。

扭蛋抽手機： 完成6個闖關任務並追蹤官方社群，可玩扭蛋有機會抽中 SAMSUNG AI 手機 。

手作課程： 薑餅屋（兩日皆有）與耶誕花圈（12月14日），材料費150元，完成送耶誕禮包 。

親子與寵物活動： 萊恩聖誕小精靈表演、燦坤小小店長體驗、Dyson汪喵同樂會、萌寵總動員 。

美食餐車補給站

12月13日：MARS PIZZA火星披薩、退火診療室手搖飲、喵喵上菜囉造型雞蛋糕 。

12月14日：Nakama古巴三明治、柯基倚肉希臘式旋轉烤肉捲、料旅人行動餐車 。

館內品牌優惠

Panasonic：買冰箱/洗衣機滿3萬送德國雙人湯鍋組；買除濕機滿1萬送白玉玻璃碗組 。

LG：買除濕機單品滿1.5萬送烘物箱 。

Samsung/Sony：指定電視單品滿1.5萬送樂美雅刀具組 。

Dyson：滿萬元以上登錄送好禮6選1 。

Nintendo：購買Switch主機送西手繪提袋 。

PlayStation：購買PS5主機送露營椅 。

Logitech：購買滿2000元送羅技全自動收合雨傘 。

燦坤新竹店

地址： 新竹市北區經國路一段788號

手作課程報名： 採預約報名制，亦可透過店內諮詢確認現場名額 。





除了燦坤這場結合科技與人文的盛宴，今年冬天還有更多不可錯過的精彩活動，接下來讓我們帶您一探究竟

