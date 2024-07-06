桃園中正路美食/明星藝人(炸物女王)張文綺炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過60種【炸綺來鹹酥雞桃園中正店】勝利骨買大送小! 炸好脫油機脫油!涮嘴不會有油膩感(炸綺來菜單)

電視新聞與美食節目常介紹藝人(張文綺)放假回高雄會親力親為在自家炸物攤幫爸媽賣炸物!

後來自創炸物新品牌(炸綺來鹹酥雞)北中南都有分店

最近在臉書美食社團看到食記分享文! 桃園中正路分店開幕至今1年啦!! 之前晚上騎車來好朋友百貨商場買東西時常看到店外排隊人潮!大仁哥(沒耐心)不愛排隊等待so我們一直沒買嚐鮮!

查店家粉專最近(桃園中正店)有週年慶好康活動!

哥下班前打電話說: 天氣悶熱今晚不想吃飯! 要小紫來中正路夜市附近買炸物! 他嘴饞想吃炸的當晚餐

愛嚐鮮的我趁機來(炸綺來)買炸物吃!

炸綺來鹹酥雞-桃園中正店

電話:03-333-5309 (星期一公休)

營業時間: (二~日) 15:30~23:00

地址: 桃園市桃園區中正路599號

粉絲頁: 炸綺來鹹酥雞

官網: chi.oddle.me/zh_TW

原文網址 ： 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物品牌/下午茶宵夜炸物選擇超過60種【炸綺來鹹酥雞桃園中正店】勝利骨買大送小! 炸好脫油機脫油!涮嘴不會有油膩感(炸綺來菜單)

桃園中正店(限定)好康報報:

歡慶桃園店滿一週年即日起~7/31(止)

買大份勝利骨(送)小份勝利骨

暑假期間闆娘(藝人/張文綺)會到桃園中正店擔任一日店長! 關注店家粉專PO文可掌握闆娘幾號到店？當天有機會可和藝人拍照合影喔!

新品 小小兵薯塊 好可愛!

(下圖)截至店家粉專PO文! 美女闆娘手上拿的就是小小兵造型炸薯塊

家中若有小朋友買回家孩子們應該搶食!記得多點一份

炸綺來鹹酥雞

目前台南永康/南投埔里/台中/桃園/台北都有直營與加盟分店可買！

大桃園地區好像僅只有桃園中正店(一家)so有來桃園市逛中正路夜市or像小紫一樣來市區覓食可以買吃看看喔! 期待未來炸綺來能展店桃園其它區；嘴饞想吃時就不用大老遠跑桃園市區購買啦!

桃園中正店~店址位在好朋友百貨商場(中正店)旁! 馬路斜對面是桃園農會慈文辦事處

透明冷藏炸物展示餐台(防塵又可保鮮)

點餐方式! 現場掃QR碼點餐

不是 讓客人自夾喔! 現場沒看到夾子與籃子

手機點餐(送出訂單後)須出示訂單QR Code到『櫃檯』結帳才算(點餐成功)店員才會幫您製作!

若您送出訂單(尚未結帳)

等於=此張單~未生效! 即便您現場等了數十分鐘(肯定)等不到您手機點選的炸物餐食! 記得先買單!

購買這天小紫看到有阿公想買炸物回家給補習班下課孫子吃!

但阿公不會使用QR Code點餐!

店員親切的主動告知! 若不會使用手機點餐可以直接看攤台上炸物想點哪幾種；辣或不辣？(請店員協助點餐)付款後拿單子現場候餐

若尖峰時段(人多) 候餐時

可以先去附近(中正路夜市)買其它想吃的小吃美食再回來取餐

叫號機會顯示(目前)訂單做到幾號了！

萬一過號(沒關係)只要拿單子給店員核對單號~立即可取餐

炎熱天氣

餐檯內(沒有)將全部炸物食材都放裡頭讓客人選看!

少部份食材會冰在冷凍保鮮! 客人有點到~店員才會直接從冷凍拿出來油炸

這未炸~雞皮色澤看起來不賴喔!

有朋友買吃過嗎？可以和小紫分享一下~酥不酥？脆不脆？ 我喜歡酥脆卡滋口感! 初訪怕踩雷so這次沒點

串類炸物品項與炸一綺蟹蟹、一綺蝦猴(一口蟹/蝦猴)! 都不會放在檯面上!

掃QR碼或看現場紙本菜單才看的到~很適合想小酌時買來配冰涼beer的海味炸物！

炸綺來鹹酥雞桃園中正店菜單

2024-6月拍攝。 避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您點餐當日現場(線上)菜單為準!

懶的慢慢點選炸物餐食的話

也有(雙人分享餐、阿綺海陸餐與阿綺全雞餐）炸綺來超值套餐可點食

除了炸物也賣瓶裝飲料。我是順路買附近手搖飲配炸物

炸綺來有7款不同風味口感現炸甜不辣！

架上有每種甜不辣『特色介紹』 您可以依個人享食喜好做點選

台北甜不辣 裡頭有加紅蘿蔔丁

現在有哪些『優惠活動？』會寫在餐台立牌或白板

已開賣一年店舖環境保持的很乾淨!

有安裝抽風系統排油煙! 站在結帳櫃檯外往內部(工作區)望去~不會有油煙感或髒亂感!

炸物炸好!竟然還有使用(脫油機)脫油！

和其它炸好直接撈起灑辛香料炸物店相比(說真的)我喜歡有經過脫油程序的炸物！享食時比較不會有愈吃愈油、愈吃愈膩的fu

今晚買比較多炸物~取餐時店員是使用我在網路上看到的特製提袋裝！這提袋可以重覆使用! 挺好看的

直接掛機車腳踏板高度嘟嘟好!

炸物提袋(袋口大)與袋子內紙盒裝炸物保有適當間距! 袋口使用伸縮拉繩! 可以自己控制要封緊？還是留大一點的透氣空間(保持通風)比較(不會有)因炸物悶袋內太久(受潮)回家開吃時變太軟或太濕困擾。

開吃嚕!

剛剛點餐時我問店員: 網路看到炸綺來炸物有附蒜片與洋蔥是直接放進食材內灑胡椒與炸物mix混一起裝盒出餐？還是另外放？

店員回: 通常都是直接放進炸好的炸物內灑椒鹽出餐

除非客人點餐時『有特別指定』另外包!

否則他們的製餐SOP都是直接mix混在炸物內一起裝袋或裝盒

當下我想了3秒

買好~騎回家車程約30分鐘!我怕洋蔥、蒜片混在熱騰騰炸物裡會變軟(想吃脆口蒜片+洋蔥)so請店員幫我另外裝! 買回家我再自己拌著配炸物

宅食~買滷味或炸物

我會將其分門別類的另外裝盤方便大仁哥開吃!

因為若不分開放! 哥通常都是眼睛直盯電視、手機手遊或手機追劇(竹韱隨意一直叉一直吃!)

等到小紫忙完其它事! 坐下來想開吃時

(我想吃的炸物)經常不小心地被其隨機叉食~吃光光!

分別裝盤! 他就會平均吃~我才能每種炸物也吃到

分盤不麻煩且又可以為生活帶來些許儀式感！小紫日常! 我很樂意

台中甜不辣 外酥內軟!

身為台中人! 我更愛炸酥一點(裡外都酥)口感! 下次回購想請店員幫我再炸酥一點點

(下圖) 招牌無骨鹹酥雞 (大份)

炸綺來鹹酥雞(不是+九層塔喔) 店家是搭配蒜片與洋蔥絲佐餐

商品區(鹹酥雞)看起來不會太乾；第一眼感覺挺新鮮的!

哥超喜歡吃鹹酥雞(小紫最近身體微恙)沒辦法自醃自炸給他吃! so今晚肉食炸物都買大份的~慰勞他這陣子經常早出晚歸工作之辛勞。

蒜片、洋蔥灑椒鹽與辣粉搭鹹酥雞頗有吃台南口味炸物fu

無骨鹹酥雞有入味!

醃肉醬汁屬不厚重醃醬風味! 搭椒鹽粉蠻涮嘴的

薄薄一層(乾)地瓜粉衣! 咬食內部雞胸肉、不會柴配蒜頭

炸小黃瓜 吃鹹酥雞~不忘攝取蔬菜營養

(下圖) 炸水餃、炸勝利骨、炸花椰菜

炸水餃 餃子皮邊邊非常脆口！ 高麗菜肉餡口感微濕潤! 拿家裡甜辣醬沾食好吃

炸花椰菜 出餐前有先脫油! 爽口不油膩

(下圖) 炸勝利骨 (大份)若沒仔細看! 外觀長的很像無骨鹹酥雞!

送的小份勝利骨(我請店員另外包)買回家路上順路送給阿姨吃(忘了拍)so盤子內是一份大份勝利骨份量

7月炸綺來鹹酥雞桃園中正店(週年慶)

勝利骨買大份送小份(買吃)很划算!

google五星評論還可兌換一份勝利骨喔! 這好康扣打~我下次回購才想換!

勝利骨外型看似英文V給人一種手指比YA的想像意境!

我喜歡邊吃肉、邊啃骨頭

(這勝利骨吮指口感~哇尬意)啃完肉的雞骨頭真的長的很像比YA的Y字! 我猜闆娘可能也是因這原因才會取這名稱吧？

(下圖) 魷魚酥、基隆甜不辣、手工大黑輪

魷魚酥 (大份) 這是深海大魷魚~魷魚腳

店員是切成塊狀再下鍋油炸。哥說(配蒜片與洋蔥)很涮嘴

魷魚口感Q彈~好咬食!

基隆甜不辣 外觀色澤比較深

口感QQ略帶嚼勁! 咀嚼中散發著魚漿香

手工大黑輪 印象中這個好像是高雄旗津名產？

切大大片~炸好之後現吃(裡裡外外)都是酥脆口感! 若買回家才開吃(經過一段時間)口感則是外酥內Q

剛剛在櫃檯看紙本MENU人氣招牌炸物選項時

酥脆地瓜條也是炸綺來人氣炸物之一 (口味有原味/梅粉)兩種選擇

點了一份梅粉地瓜

地瓜條切的寛度尺寸大約像甜不辣那樣! 粉衣不會太厚重(熱熱吃)外脆內鬆綿!

內部地瓜帶著濕潤感! 不會乾。我愛梅粉口味~大過灑椒鹽!

如果沒買過~沒吃過炸物女王藝人(張文綺)鹹酥雞炸物

逛中正路夜市時可以順路買吃看看唷! 炸好有使用(脫油機)脫油! 炸物不會愈吃愈油(不會有油膩感)比較耐吃!

椒鹽粉也不會灑太多!

若您口味較重! 可以和我一樣跟店員要一點胡椒鹽或辣椒粉回家自灑(加味)

勝利骨即日起~7/31止買大份送小份 挺划算的! 別忘了點一份吃吃嘿

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每個人對(炸綺來炸物)口味喜好不盡相同『2024-6月食記』僅供參考； 營業時間、炸物內容成份售價優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤；您的『按讚』是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go