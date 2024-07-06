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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過60種【炸綺來鹹酥雞桃園中正店】勝利骨買大送小! 炸好脫油機脫油!涮嘴不會有油膩感…

桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過60種【炸綺來鹹酥雞桃園中正店】勝利骨買大送小! 炸好脫油機脫油!涮嘴不會有油膩感(炸綺來菜單)

2024-07-06 13:28:00 小紫吃喝玩樂~ 人氣：108
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：485篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

炸綺來鹹酥雞桃園中正店
phone03-3335309
place桃園市桃園區中正路599號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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桃園中正路美食/明星藝人(炸物女王)張文綺炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過60種【炸綺來鹹酥雞桃園中正店】勝利骨買大送小! 炸好脫油機脫油!涮嘴不會有油膩感(炸綺來菜單)

炸綺來鹹酥雞桃園中正店-首圖.jpg

電視新聞美食節目常介紹藝人(張文綺)放假回高雄會親力親為在自家炸物攤幫爸媽賣炸物!

後來自創炸物新品牌(炸綺來鹹酥雞)北中南都有分店

最近在臉書美食社團看到食記分享文! 桃園中正路分店開幕至今1年啦!! 之前晚上騎車來好朋友百貨商場買東西時常看到店外排隊人潮!大仁哥(沒耐心)不愛排隊等待so我們一直沒買嚐鮮!

查店家粉專最近(桃園中正店)有週年慶好康活動! 

哥下班前打電話說: 天氣悶熱今晚不想吃飯! 要小紫來中正路夜市附近買炸物! 他嘴饞想吃炸的當晚餐

愛嚐鮮的我趁機來(炸綺來)買炸物吃!  桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

宵夜開吃啦-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

炸綺來鹹酥雞-桃園中正店

電話:03-333-5309 (星期一公休)

營業時間: (二~日) 15:30~23:00

地址: 桃園市桃園區中正路599號

粉絲頁: 炸綺來鹹酥雞

官網: chi.oddle.me/zh_TW

原文網址桃園中正路美食/明星藝人開的炸物品牌/下午茶宵夜炸物選擇超過60種【炸綺來鹹酥雞桃園中正店】勝利骨買大送小! 炸好脫油機脫油!涮嘴不會有油膩感(炸綺來菜單)

炸綺來鹹酥雞桃園中正店門口.jpg

桃園中正店(限定)好康報報:

歡慶桃園店滿一週年即日起~7/31(止)

買大份勝利骨(送)小份勝利骨

暑假期間闆娘(藝人/張文綺)會到桃園中正店擔任一日店長! 關注店家粉專PO文可掌握闆娘幾號到店？當天有機會可和藝人拍照合影喔!

送炸物活動-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.JPG

新品  小小兵薯塊  好可愛!

小小兵薯塊-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

(下圖)截至店家粉專PO文! 美女闆娘手上拿的就是小小兵造型炸薯塊

家中若有小朋友買回家孩子們應該搶食!記得多點一份 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

小小兵薯塊-張文綺.jpg

炸綺來鹹酥雞

目前台南永康/南投埔里/台中/桃園/台北都有直營與加盟分店可買！

大桃園地區好像僅只有桃園中正店(一家)so有來桃園市逛中正路夜市or像小紫一樣來市區覓食可以買吃看看喔! 期待未來炸綺來能展店桃園其它區；嘴饞想吃時就不用大老遠跑桃園市區購買啦!

勝利骨-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (4).jpg 

桃園中正店~店址位在好朋友百貨商場(中正店)旁! 馬路斜對面是桃園農會慈文辦事處

好朋友中正店旁-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.JPG

透明冷藏炸物展示餐台(防塵又可保鮮) 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

食材冰箱-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

點餐方式! 現場掃QR碼點餐

不是桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6讓客人自夾喔! 現場沒看到夾子與籃子

手機點餐(送出訂單後)須出示訂單QR Code到『櫃檯』結帳才算(點餐成功)店員才會幫您製作!

若您送出訂單(尚未結帳)

等於=此張單~未生效! 即便您現場等了數十分鐘(肯定)等不到您手機點選的炸物餐食! 記得先買單! 

掃QR碼點餐-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.JPG

購買這天小紫看到有阿公想買炸物回家給補習班下課孫子吃!

但阿公不會使用QR Code點餐!  

店員親切的主動告知! 若不會使用手機點餐可以直接看攤台上炸物想點哪幾種；辣或不辣？(請店員協助點餐)付款後拿單子現場候餐

分區擺放乾淨-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

尖峰時段(人多) 候餐時

可以先去附近(中正路夜市)買其它想吃的小吃美食再回來取餐

叫號機會顯示(目前)訂單做到幾號了！

萬一過號(沒關係)只要拿單子給店員核對單號~立即可取餐

取餐號碼-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

炎熱天氣

餐檯內(沒有)將全部炸物食材都放裡頭讓客人選看!

少部份食材會冰在冷凍保鮮! 客人有點到~店員才會直接從冷凍拿出來油炸

炸物選擇多元-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

未炸~雞皮色澤看起來不賴喔!

有朋友買吃過嗎？可以和小紫分享一下~酥不酥？脆不脆？ 我喜歡酥脆卡滋口感! 初訪怕踩雷so這次沒點 

酥脆雞皮-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

串類炸物品項炸一綺蟹蟹、一綺蝦猴(一口蟹/蝦猴)! 都不會放在檯面上!

掃QR碼或看現場紙本菜單才看的到~很適合想小酌時買來配冰涼beer的海味炸物

一綺蟹蟹、蝦猴-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.png

串物區-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.png

炸綺來鹹酥雞桃園中正店菜單

2024-6月拍攝。 避免未來菜單內容或售價調整更新(僅供參考)請以您點餐當日現場(線上)菜單為準!

炸綺來鹹酥雞桃園中正店menu.JPG

懶的慢慢點選炸物餐食的話

也有(雙人分享餐阿綺海陸餐阿綺全雞餐炸綺來超值套餐可點食 

超值套餐-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.JPG

除了炸物也賣瓶裝飲料。我是順路買附近手搖飲配炸物桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

飲料-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.png

炸綺來7款不同風味口感現炸甜不辣

架上有每種甜不辣特色介紹』 您可以依個人享食喜好做點選

各種甜不辣之口感-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

多款甜不辣可點食-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

台北甜不辣  裡頭有加紅蘿蔔丁

台北甜不辣-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

現在有哪些『優惠活動？』會寫在餐台立牌白板

評論送炸物-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

已開賣一年店舖環境保持的很乾淨! 

有安裝抽風系統排油煙! 站在結帳櫃檯外往內部(工作區)望去~不會有油煙感或髒亂感!

炸台環境-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

炸物炸好!竟然還有使用(脫油機)脫油桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

和其它炸好直接撈起灑辛香料炸物店相比(說真的)我喜歡有經過脫油程序的炸物！享食時比較不會有愈吃愈油、愈吃愈膩的fu

脫油機-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

今晚買比較多炸物~取餐時店員是使用我在網路上看到的特製提袋裝！這提袋可以重覆使用! 挺好看的

袋子很實用-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

直接掛機車腳踏板高度嘟嘟好!

炸物提袋(袋口大)與袋子內紙盒裝炸物保有適當間距! 袋口使用伸縮拉繩! 可以自己控制要封緊？還是留大一點的透氣空間(保持通風)比較(不會有)因炸物悶袋內太久(受潮)回家開吃時變太軟或太濕困擾。

特製袋子裝炸物-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

 

袋子很實用-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

開吃嚕!

紙盒裝盛-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

剛剛點餐時我問店員: 網路看到炸綺來炸物附蒜片與洋蔥是直接放進食材內灑胡椒與炸物mix混一起裝盒出餐？還是另外放？

店員回: 通常都是直接放進炸好的炸物內灑椒鹽出餐

除非客人點餐時『有特別指定』另外包! 

否則他們的製餐SOP都是直接mix混在炸物內一起裝袋或裝盒

當下我想了3秒桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

買好~騎回家車程約30分鐘!我怕洋蔥、蒜片混在熱騰騰炸物裡會變軟(想吃脆口蒜片+洋蔥)so請店員幫我另外裝! 買回家我再自己拌著配炸物

蒜片和洋蔥-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

宅食~買滷味或炸物

我會將其分門別類的另外裝盤方便大仁哥開吃!

因為若不分開放! 哥通常都是眼睛直盯電視、手機手遊或手機追劇(竹韱隨意一直叉一直吃!)

等到小紫忙完其它事! 坐下來想開吃時

(我想吃的炸物)經常不小心地被其隨機叉食~吃光光! 

分別裝盤! 他就會平均吃~我才能每種炸物也吃到 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

宵夜開吃啦-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

分盤不麻煩且又可以為生活帶來些許儀式感！小紫日常! 我很樂意

台中甜不辣-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

台中甜不辣   外酥內軟! 

身為台中人! 我更愛炸酥一點(裡外都酥)口感! 下次回購想請店員幫我再炸酥一點點桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

台中甜不辣-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

(下圖) 招牌無骨鹹酥雞 (大份)

炸綺來鹹酥雞(不是+九層塔喔) 店家是搭配蒜片與洋蔥絲佐餐

無骨鹹酥雞-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

商品區(鹹酥雞)看起來不會太乾；第一眼感覺挺新鮮的!

哥超喜歡吃鹹酥雞(小紫最近身體微恙)沒辦法自醃自炸給他吃! so今晚肉食炸物都買大份的~慰勞他這陣子經常早出晚歸工作之辛勞。

蒜片、洋蔥灑椒鹽與辣粉搭鹹酥雞頗有吃台南口味炸物fu

無骨鹹酥雞-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (3).jpg

無骨鹹酥雞有入味! 
醃肉醬汁屬不厚重醃醬風味! 搭椒鹽粉蠻涮嘴的

薄薄一層(乾)地瓜粉衣! 咬食內部雞胸肉、不會柴配蒜頭 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6

無骨鹹酥雞-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

炸小黃瓜  吃鹹酥雞~不忘攝取蔬菜營養

小黃瓜-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

(下圖) 炸水餃、炸勝利骨、炸花椰菜

炸水餃-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

炸水餃  餃子皮邊邊非常脆口！ 高麗菜肉餡口感微濕潤! 拿家裡甜辣醬沾食好吃 

炸水餃-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

炸花椰菜   出餐前有先脫油!  爽口不油膩

花椰菜-炸綺來鹹酥雞桃園中正店1.jpg

 

花椰菜-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

(下圖) 炸勝利骨   (大份)若沒仔細看! 外觀長的很像無骨鹹酥雞! 

送的小份勝利骨(我請店員另外包)買回家路上順路送給阿姨吃(忘了拍)so盤子內是一份大份勝利骨份量

勝利骨-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

7月炸綺來鹹酥雞桃園中正店(週年慶)

勝利骨買大份送小份(買吃)很划算!

google五星評論還可兌換一份勝利骨喔! 這好康扣打~我下次回購才想換! 桃園中正路美食/明星藝人開的炸物店/下午茶宵夜炸物選擇超過6
勝利骨外型看似英文V給人一種手指比YA的想像意境! 

勝利骨-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (5).jpg

我喜歡邊吃肉、邊啃骨頭

(這勝利骨吮指口感~哇尬意)啃完肉的雞骨頭真的長的很像比YA的Y字! 我猜闆娘可能也是因這原因才會取這名稱吧？  

勝利骨-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (3).jpg

(下圖) 魷魚酥、基隆甜不辣、手工大黑輪

手工大黑輪-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 1.jpg

魷魚酥 (大份)  這是深海大魷魚~魷魚腳

店員是切成塊狀再下鍋油炸。哥說(配蒜片與洋蔥)很涮嘴 

魷魚酥-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

魷魚口感Q彈~好咬食!

魷魚酥-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

基隆甜不辣   外觀色澤比較深

基隆甜不辣-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

口感QQ略帶嚼勁!   咀嚼中散發著魚漿香

基隆甜不辣-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

手工大黑輪  印象中這個好像是高雄旗津名產？ 

切大大片~炸好之後現吃(裡裡外外)都是酥脆口感! 若買回家才開吃(經過一段時間)口感則是外酥內Q

手工大黑輪-炸綺來鹹酥雞桃園中正店.jpg

剛剛在櫃檯紙本MENU人氣招牌炸物選項時

酥脆地瓜條也是炸綺來人氣炸物之一 (口味有原味/梅粉)兩種選擇

點了一份梅粉地瓜

甘梅酥脆地瓜條-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

地瓜條切的寛度尺寸大約像甜不辣那樣!  粉衣不會太厚重(熱熱吃)外脆內鬆綿!

內部地瓜帶著濕潤感! 不會乾。我愛梅粉口味~大過灑椒鹽!

甘梅酥脆地瓜條-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

如果沒買過~沒吃過炸物女王藝人(張文綺)鹹酥雞炸物

中正路夜市時可以順路買吃看看唷! 炸好有使用(脫油機)脫油! 炸物不會愈吃愈油(不會有油膩感)比較耐吃!

椒鹽粉也不會灑太多! 

若您口味較重! 可以和我一樣跟店員要一點胡椒鹽或辣椒粉回家自灑(加味)

紙盒裝盛-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (2).jpg

勝利骨即日起~7/31止買大份送小份  挺划算的!  別忘了點一份吃吃嘿

勝利骨-炸綺來鹹酥雞桃園中正店 (1).jpg

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創作者 小紫~吃喝玩樂 的頭像
小紫~吃喝玩樂

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