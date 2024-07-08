「ASHIBINAA Outlet購物城」是沖繩南部最大的購物中心，也是沖繩唯一的Outlet購物中心，是許多外國遊客到沖繩來必逛的景點之一，裡面販售的各種知名品牌跟精品提供的折扣在沖繩其他地方都找不到，有些最低甚至可以打到2折，雖然不是當季的新品但即便是過季品質保存都非常好，平常省不得買精品或是生活用品在這裡可以撿到不少便宜，加上整個購物城的佔地廣闊也是親子旅遊的好選擇，不只能買到需要的物品逛完Outlet一整圈也能增加不少運動量，可謂是一石二鳥啊~

景點資訊

ASHIBINAA Outlet 名稱 : 沖繩ASHIBINAA Outlet購物城

日文 : 沖縄アウトレットモール あしびなー

電話 : (+81)98-891-6000

地址 : 沖繩縣豐見城市豐崎1-188 (Google地圖)

商店時間 : 10:00-20:00

餐廳時間 : 10:00-20:00(最後點餐時間以餐廳為主)

停車資訊 : 免費停車

官方網站 : 沖縄アウトレットモール あしびなー

粉絲專頁 : 沖縄アウトレットモールあしびなー

X(Twitter) : 沖縄アウトレットモール あしびなー

Instagram : 沖縄アウトレットモール あしびなー(@ashibinaa_outlet)

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交通資訊

◆ 那霸機場國內線航廈4號巴士站搭乘那霸巴士95路(直達)

◆ 那霸巴士總站出發 :

1. 那霸機場國內航線旅客航廈95路公車搭乘約15分(小孩130日圓/大人250日圓)

2. 那霸巴士總站搭乘巴士約30分鐘(420日圓)

3. 赤嶺站搭乘巴士約20分鐘(390日圓)

這次是從那霸市區直接開車過來，整個車程不到20分鐘還滿快的，加上租車是選擇「DTS大榮租車」，回去還車時只要再開5分鐘就可抵達

廣場介紹

從停車場一走出來就是中式餐館「紅虎餃子房」，生意非常好幾乎都是日本人在用餐，看來中式餐廳在沖繩也是擁有超高人氣

停車場的車位數量滿多的，我們是假日去一樣有位子不過一樓幾乎都是滿的建議直接往二樓開，因為一樓跟二樓都是室內的，三樓就是頂樓的戶外停車區

走出來左手邊是中式餐廳右手邊是一間賣飲料的小貨櫃屋

最特別的就是可以使用悠遊卡來支付，看來悠遊卡這幾年跟沖繩合作的效果滿不錯的，希望未來其他的電子支付公司也有機會跟日本合作，這樣對台灣人來說就更加方便

當時是在跨年的時候去逛街的有遇到拉麵節，不過當天剛好沒有活動有點小可惜

停車場穿越馬路後就是「ASHIBINAA Outlet購物城」的區域了，建築的設計是一整排的方式兩棟之間都有非常寬敞的走道讓遊客行走，整個占地面積非常遼闊

因為抵達的時候是接近中午的時間，所以先吃午餐填飽肚子再繼續逛，這次來沖繩吃到「追風丸」拉麵整個愛上，在離開前打算再吃一次

不同分店提供的拉麵碗也不同但味道都一樣美味，大口吸麵時連同湯汁一起吸入，調味恰到好處不會過於死鹹，一碗的份量剛剛好吃飽也不會太撐

店面介紹

如果已經時間有限有先鎖定好要逛哪些店可以直接在入口的店面資訊快速找到

第一間看到的商店就是「GUCCI」，建築的造型就像是一個巨大的桶子收納著許多過往知名的設計品，價格最低打到市價的3折左右，是許多人來沖繩必逛的一間店

不只是精品連「GODIVA」的店面都非常大一間，裡面陳列各式各樣的巧克力口味宛如一個迷你巧克力王國

逛完前面幾間後就先到第一棟建築的二樓逛一下

二樓相對餐廳的數量比較多一點也有提供室內休息的座位，從手扶梯上來最引人注目的就是牆上大幅的壁畫設計

回到一樓後繼續參觀，整個動線的設計跟桃園華泰名品城滿像的，不過華泰名品城比較像是一個超大的橢圓形繞一圈，ASHIBINAA Outlet則是超大梯形再切成好幾條

逛完幾間精品外來到Outlet也會逛一下休閒玩具區，不過可惜的是在這裡沒有看到專門的扭蛋店，想說可以看一下有沒有新的特色扭蛋

其他條的參觀空間雖然沒有中間那麼寬，不過上面有設置遮陽板對於白天艷陽高照下有很好的防曬效果

接著到「COACH」來參觀一下包包系列，基本上都是5折起跳，現場還可以拿折扣券加免稅最低也是將近3折

走道中間都會有指示牌讓遊客知道哪些店面在甚麼方向，對於趕時間的人來說可以省下不少時間

每間店面的空間都十分寬敞，走進去動輒都是直接掛5折甚至更地折數的標示牌，如果是以邊看邊找喜歡的款式而不是以鎖定款式的方式來逛，可以挖到不少寶

以運動品牌來說主要都是跟服裝穿著有關，原本想要找球具用品這裡就比較沒有提供，對於一般球具類有需求的人建議可以再另找其他地方的購物中心去逛一逛

「MICHAEL KORS」是這次來沖繩購買的第一間店，除了有看到喜歡的款式外，最厲害的就是店員耐心的解說，聽到我們是從台灣來的就直接把我們手上的包包乘上0.23，再遞給我們買三樣打9折的優惠

整間店幾乎都是3折起跳，部分商品還有打到2折價格比我們預期中的還要低

皮包的話當天看到是有區分的，有些款式打2折、3折，有些相對比較新的款式是直接固定的折扣價，不過一定都被一般外面還有便宜非常多

逛到中間有看到一間賣沖繩紀念品的商店，裡面的擺設是度假風所以就直接走進來逛

沖繩知名的鯨鯊以及招牌「Orion」啤酒都有衣服可以買而且都非常可愛

玻璃杯可以說是沖繩的特色伴手禮之一，可以買去送人或是留著自己使用都可以

這次來的目的還有一個就是買新的休閒鞋，之前在台灣想買NIKE Force但都沒有找到我的Size(US 12或以上)

這邊密密麻麻的種類跟配色超級多，而且價格加上當時後日幣的匯率一雙不到2500元

因為我的腳比較大所以都是直接問店員哪些款式有到美規12號以上，有多款才能再挑款式或顏色，不然就只能直接買，最後是滿幸運有兩種顏色都有我的尺寸，試穿完後選擇買右邊「酒紅色」

最後就是大包小包荷包流完血後準備離開，如果會買比較多東西開車來會比較方便，然後回去飯店再慢慢整理

結語

來到日本玩都一定會想要逛Outlet撿便宜，「ASHIBINAA Outlet購物城」幾乎是來沖繩必逛的一個景點兼購物中心，跟台灣Outlet比起來款式可能稍微再久一點點，也因為這樣折扣能夠下殺到3折一次購買多樣還可以再打折扣，除了精品跟知名品牌外滿建議去逛一逛中間的沖繩伴手禮店，裡面滿滿都是沖繩紀念品可以說是需求一次滿足，所以到這裡逛街不只時間要充裕錢包預算也要準備足夠啊~才不會看到喜歡的物品又猶豫半天下不了手。