台中美食推薦。一碗牛肉麵是傳承新竹老店移師台中開店的人氣牛肉麵店，每到用餐時間都是滿滿人潮，主要有招牌番茄、原味紅燒、蒜味紅燒、川味麻香四種不同風味的湯頭搭配寬/細兩種不同的麵條，另外一碗牛肉麵的溫玉牛肉乾拌麵也是超人氣料理，目前台中一南一北兩家店舖位置剛剛好，涵蓋了半個大台中生活圈，想吃美食就更容易啦！

一碗牛肉麵台中青島店

營業時間 11:00-14:00；17:00-20:00

電話 0422360266

地址 404台中市北區永興街375號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

一碗牛肉麵青島店緊臨著熱鬧的天津路、北平路商圈，如果是搭乘捷運的話可以坐到文心崇德站步行過來不到十分鐘，交通位置非常的方便。

位於永興街跟青島路口的店舖非常的醒目，不管從哪個方向過來都可以清楚看到，非常好找。

一碗牛肉麵菜單(實際營業資訊依店家公告為主)

【半筋半肉牛肉麵】

第一次來的朋友當然是很推薦從原味紅燒開始認識一碗牛肉麵，如果已經是第二次、第N次上門的朋友，我個人也非常推他們的「招牌番茄」湯頭，醇厚的湯底韻中使用了蔬菜、豬骨、雞骨去熬製，番茄的甘甜酸香滋味非常的誘人，推薦給不吃牛的朋友。

一碗牛肉麵的麵條煮的時間也都掌握的很剛好，細麵巴了滿滿的湯汁也不會過於軟，不管是湯、肉、筋、麵每一種食材都搭配的剛好，喜歡牛肉麵的話真的要來吃吃看。

一碗牛肉麵的湯頭很甘醇厚實，整碗麵吃完把湯喝光光也不會覺得有負擔的那種，這是需要積累一定程度的經驗與堅持才可能完成的美味，第一次來吃的朋友可以先不要把酸菜加到湯裡頭，細細的去品嚐原汁原味的美好。

一碗牛肉麵特別選用腱子肉來滷煮，帶著點筋的腱子肉滷到非常的入味Q彈，如果可以天天吃到這肉片真的太幸福了，另外牛筋小金也非常的薦，Q軟度剛好還保有牛筋QQ的口感又很夠火侯的軟嫩好入口

【溫玉牛肉乾拌麵】

之前點外送時看到同事點了 一碗牛肉麵的乾拌麵就被燒到了，這次都來到店裡了當然要點來吃吃看才行，這次我搭配的是寬麵，一上桌看到水嫩嫩的溫玉子跟牛肉片就流口水啦！

一碗牛肉麵寬跟細那種麵條的勁道都很夠，如果是外帶回家的話也別擔心，湯跟麵條會貼心的幫大家分開包好，所以吃到的麵條也都還是非常Q彈的喲~

用麵條沾上這溫玉子光是畫面就受不了吧！蛋黃讓麵條吃起來更加的滑順，配上鹹香的醬汁跟蔥花><真的完全停不下手中的筷子，再加一點點特製的辣椒真的就無敵啦！

【煙燻滷味拼盤】

吃牛肉麵怎麼可以不來點滷味搭配呢！一碗牛肉麵的這拼盤裡頭有煙燻豬耳絲、煙燻鴨胗、煙燻脆腸、煙燻豆干，小金很推薦大家除了點來現場吃之外，也可以外帶個一份回家配劇或是隔天帶到公司加菜都很讚。

一碗牛肉麵這滷味的色澤就知道有多入味了吧！先滷過之後再煙燻的費工作法就是為了呈現最迷人的滋味，鹹香中再帶著煙燻的香氣，這真的是大人小孩都會喜歡的，非點不可

【滷花生、蜜糖漬小黃瓜】

一碗牛肉麵的滷味跟小菜真的回點率都非常的高，像是這滷花生軟硬度非常的剛好，而且滷汁的鹹香度也很恰到好處，另外這冰冰涼涼的蜜糖漬小黃瓜爽脆的口感也超級涮嘴的，小金看幾乎每桌都是必點。

一碗牛肉麵開水竟然還提供了BRITA可以喝，真的太有心啦~難怪除了美味的餐點吸引大家回訪之外，對於每一個細節都用心才是最重要的。

一碗牛肉麵家的酸菜也是小金很喜歡的，酸、甜、鹹三種味道很均衡，另外如果喜歡吃辣的朋友，也不要錯過他們的辣椒很是夠味兒。

這天小金抵達一碗牛肉麵青島店大約是晚上的七點鐘左右，除了店內已經坐滿了用餐的客人，外帶的電話跟等侯的人潮也不減，大家就知道他們的高人氣真的不是蓋的。

一碗牛肉麵也貼心的設計了一個外帶的點餐取餐口，這樣就可以讓內用跟外帶的客人分流不會全部擠在一塊兒，方便多了~

喜歡麵點的朋友真的很推薦大家可以試試一碗牛肉麵傳承數十年的好味道。

一碗牛肉麵台中青島店

營業時間 11:00-14:00；17:00-20:00

電話 0422360266

地址 404台中市北區永興街375號

臉書專頁請點我

│實際營業資訊依店家公告為主│

【其他更多好吃好玩的文章推薦】