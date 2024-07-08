這次來台中吃喝放風之旅，它就是我們這次必殺必吃的餐廳之一!
五型の丼飯
這次來台中有一半是衝著這個丼飯來的!
我和好友都是日本料理的愛好者
之前看到別的格友介紹，我們就說一定要來吃!
平日的中午11:30到餐廳，已經有一半以上的坐滿了
一到12點幾乎已經是客滿的狀態
店家的裝潢很活潑俏皮
更顯的餐廳活力滿滿!
店家送上菜單選擇性真的很多
店家也很貼心有一本專門有圖案的菜單
我啥都看不見因為我眼裡只有它的存在
它就是我們今日必點!
餐廳後方的飲料
無糖綠茶/無糖烏龍茶/柳橙汁/蘋果汁，都是餐廳免費提供的
很少在日本料理店飲料可以喝不用錢的耶~老闆真的是大方
生啤酒不是喔!想喝請洽服務人員千萬別自己動手啊!
冰箱飲料可以自己拿但需另外收費
不想冷飲，在餐廳入口處就有熱茶可享用
一樣自取不另收費
套餐B+100元
就可一次擁有味噌湯、茶碗蒸、蘆筍手捲
其中湯可以免費續
不要以為免費續的湯就很普通
湯裡面的魚肉可以超大塊
就算再續也是有魚肉的喔!
茶碗蒸、手捲都可以加價換成自己想吃的喔!
隨餐可加價升級套餐
一份餐點可以升級一份
本來我們點了一份五型小缽丼只能升級一份
但服務人員知道我們遠從台北來馬上說沒關係讓我們升級兩份耶!
真的是太感謝了!
原味茶碗蒸
上面還有附大人小孩都愛吃的蟹肉棒
干貝茶碗蒸+50元
光看那顆干貝、鮭魚卵我就覺得心滿意足囉~
茶碗蒸的蛋滑溜帶有高湯香氣，裡面也有不少的好料
龍蝦沙拉+20元、鮪魚蔥花手捲+30元
老闆給料真的是很敢給耶!
椒麻蜂蜜唐揚雞 260元
服務人員推薦好料!
說這椒麻蜂蜜醬是老闆自創自製自調
外面可是吃不到的!
炸雞在燈光底下真的是閃閃發亮、極為動人~
每一塊肉都好大一塊，用筷子輕夾尚未入口就可以聞到椒麻蜂蜜的香
吃到嘴裡真的有蜂蜜的甜、椒麻的微辣
保有炸雞的該有的酥脆和多汁
老闆厲害!
橙醋櫻桃鴨沙拉 200元
老闆招待喔!謝謝老闆!
味道很清爽~部份鴨肉偏硬要咬久一點
五型小缽丼附海苔醋飯 870元
(鮭魚丁/比目魚/鮭魚卵/海膽/干貝丁)
大船入港、大船上桌囉!
讓讓~讓讓
每碗都小小的~
但每一碗都是讓人流口水的存在
隨船附的海苔如果不夠都可以免費再追加
不止如此~
還有附一個芥末章魚小菜
嗆辣開胃的喔!
鮭魚丁上面還有蟹膏
蟹膏不但濃郁而且沒有腥味
鮭魚丁肉塊鮮美鮮甜~搭配著醋飯一口吃
或用海苔包著吃都超級美味!
比目魚
經過簡單的炙燒帶出油脂
上面再加上一大匙蝦卵
吃來就是一種入口即化的魚油香和醋飯完美融合
一口口都是只能狂點頭
干貝丁
Q彈細嫩的干貝加上帶醬的炙燒
吃來更顯香甜有味~
再加上一大匙的魚卵
吃完這一小碗
都覺得世界變的更美麗囉!
鮭魚卵喔~~~我的老天鵝呀!
這一碗好友太了解我
什麼五五分？!不用整碗就讓我吃
雖然鮭魚卵都不是很大顆，但每一顆都會爆漿、顆顆吃來都讓我有在大海裡的感覺!
嗚~~~~我什麼時候才可以實現鮭魚卵自由啊？!
海膽
海膽很鮮
沒有任何藥水味或是腥臭味
可惜呀~最愛海膽的人沒有來
這碗只能是我們兩個人可以吃囉~
吃到乾乾淨淨就是對美食最大的敬意!
真的是吃的好過癮、好開心、好滿足
老闆看我們吃的那麼開心
又知道我們遠道而來~還幫我們打折喔!
嗚~~~感謝老闆!
希望我很快可以再安排來台中~再回來吃你們家的美食喔!
店址：台中市西屯區福安路53號
電話： 04-2463-3538
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