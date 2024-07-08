這次來台中吃喝放風之旅，它就是我們這次必殺必吃的餐廳之一!

五型の丼飯

這次來台中有一半是衝著這個丼飯來的!

我和好友都是日本料理的愛好者

之前看到別的格友介紹，我們就說一定要來吃!

平日的中午11:30到餐廳，已經有一半以上的坐滿了

一到12點幾乎已經是客滿的狀態

店家的裝潢很活潑俏皮

更顯的餐廳活力滿滿!

店家送上菜單選擇性真的很多

店家也很貼心有一本專門有圖案的菜單

我啥都看不見因為我眼裡只有它的存在

它就是我們今日必點!

餐廳後方的飲料

無糖綠茶/無糖烏龍茶/柳橙汁/蘋果汁，都是餐廳免費提供的

很少在日本料理店飲料可以喝不用錢的耶~老闆真的是大方

生啤酒不是喔!想喝請洽服務人員千萬別自己動手啊!

冰箱飲料可以自己拿但需另外收費

不想冷飲，在餐廳入口處就有熱茶可享用

一樣自取不另收費

套餐B+100元

就可一次擁有味噌湯、茶碗蒸、蘆筍手捲

其中湯可以免費續

不要以為免費續的湯就很普通

湯裡面的魚肉可以超大塊

就算再續也是有魚肉的喔!

茶碗蒸、手捲都可以加價換成自己想吃的喔!

隨餐可加價升級套餐

一份餐點可以升級一份

本來我們點了一份五型小缽丼只能升級一份

但服務人員知道我們遠從台北來馬上說沒關係讓我們升級兩份耶!

真的是太感謝了!

原味茶碗蒸

上面還有附大人小孩都愛吃的蟹肉棒

干貝茶碗蒸+50元

光看那顆干貝、鮭魚卵我就覺得心滿意足囉~

茶碗蒸的蛋滑溜帶有高湯香氣，裡面也有不少的好料

龍蝦沙拉+20元、鮪魚蔥花手捲+30元

老闆給料真的是很敢給耶!

椒麻蜂蜜唐揚雞 260元

服務人員推薦好料!

說這椒麻蜂蜜醬是老闆自創自製自調

外面可是吃不到的!

炸雞在燈光底下真的是閃閃發亮、極為動人~

每一塊肉都好大一塊，用筷子輕夾尚未入口就可以聞到椒麻蜂蜜的香

吃到嘴裡真的有蜂蜜的甜、椒麻的微辣

保有炸雞的該有的酥脆和多汁

老闆厲害!

橙醋櫻桃鴨沙拉 200元

老闆招待喔!謝謝老闆!

味道很清爽~部份鴨肉偏硬要咬久一點

五型小缽丼附海苔醋飯 870元

(鮭魚丁/比目魚/鮭魚卵/海膽/干貝丁)

大船入港、大船上桌囉!

讓讓~讓讓

每碗都小小的~

但每一碗都是讓人流口水的存在

隨船附的海苔如果不夠都可以免費再追加

不止如此~

還有附一個芥末章魚小菜

嗆辣開胃的喔!

鮭魚丁上面還有蟹膏

蟹膏不但濃郁而且沒有腥味

鮭魚丁肉塊鮮美鮮甜~搭配著醋飯一口吃

或用海苔包著吃都超級美味!

比目魚

經過簡單的炙燒帶出油脂

上面再加上一大匙蝦卵

吃來就是一種入口即化的魚油香和醋飯完美融合

一口口都是只能狂點頭

干貝丁

Q彈細嫩的干貝加上帶醬的炙燒

吃來更顯香甜有味~

再加上一大匙的魚卵

吃完這一小碗

都覺得世界變的更美麗囉!

鮭魚卵喔~~~我的老天鵝呀!

這一碗好友太了解我

什麼五五分？!不用整碗就讓我吃

雖然鮭魚卵都不是很大顆，但每一顆都會爆漿、顆顆吃來都讓我有在大海裡的感覺!

嗚~~~~我什麼時候才可以實現鮭魚卵自由啊？!

海膽

海膽很鮮

沒有任何藥水味或是腥臭味

可惜呀~最愛海膽的人沒有來

這碗只能是我們兩個人可以吃囉~

吃到乾乾淨淨就是對美食最大的敬意!

真的是吃的好過癮、好開心、好滿足

老闆看我們吃的那麼開心

又知道我們遠道而來~還幫我們打折喔!

嗚~~~感謝老闆!

希望我很快可以再安排來台中~再回來吃你們家的美食喔!

店址：台中市西屯區福安路53號

電話： 04-2463-3538

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