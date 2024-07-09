苗栗最新最夯的打卡景點「山上村 Hill coffe」景觀餐廳，讓你一秒到日本！有各式日式定食、咖啡及甜點，整體價格親民，距離頭份市區不到20分鐘車程！

苗栗三灣新開幕「山上村 Hill coffe」景觀咖啡廳，目前採預制，絕美的日式庭院風格以及迷人的荷花池，真的隨便拍、隨便美～絕對是近期苗栗最夯打卡景點！夏天景色綠意盎然，秋冬附近還有落羽松景觀，整體環境十分清幽。雖然「山上村 Hill coffe」是間景觀餐廳，但餐點價格卻意外親民，套餐定食會附上日式蒸蛋、土瓶蒸、涼拌山野菜、鮪魚泥脆餅、日式烤飯糰，最便宜$280元就能吃到，而且「山上村 Hill coffe」距離頭份市區，僅約20分鐘車程，讓各位不用舟車勞頓，就能來到世外桃源放鬆。文末有店家資訊及預約方式！

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「山上村 Hill coffe」位在臺三線7-ELEVEN田野門市附近，店門口附設自家停車場，所以停車很方便。

延伸閱讀：苗栗三義「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」，絕對是間遺世獨立的森林系咖啡廳，讓你遠離都市塵囂，超放鬆、超愜意！就在三義勝興車站旁！

各位請注意，這個入口才是「山上村 Hill coffe」正門唷！停車場那邊可是沒有入口處的，要往左上方走上去唷！

庭院中佈置了典雅的日式元素，每一處都有精心佈置，特別是那片超美的荷花池，真的隨便拍、隨便美！

店貓辛巴非常親人，而且個性很好，睡覺吵他也不會生氣。

想要塔塔米王位區，記得事先訂位！說是苗栗最美景觀咖啡廳也不為過！

這個窗景，要我坐在這一整個下午也不沒問題，享受日式庭院的美麗與寧靜。

▲山上村 Hill coffe菜單價格

我只能說，「山上村 Hill coffe」真的太好拍了！已經約好下次要再來這裡放鬆充電了～

🔺溫泉蛋牛肉奶油燒 $280

🔺松板豚生薑燒 $340

🔺婆菜炸蝦天婦羅 $360

🔺盛合生魚片定食 $460

塔塔米區因為運送不方便，所以無法點火鍋唷～

點套餐定食，會附上日式蒸蛋、土瓶蒸、涼拌山野菜、鮪魚泥脆餅，以蕎麥木盤裝盛看起來超有質感！

雖然是附餐，但完全不馬乎，每一個都很精緻好吃！

套餐還會附上烤飯糰或者白米飯二選一，沒想到這烤飯糰直接來個迷你烤爐，裡頭可是有木炭的，可以持續加熱保溫，讓你可以熱熱享用，飯糰帶點鍋巴感，我們一致都覺得好吃。

「婆菜炸蝦天婦羅」以客家婆菜結合日式天婦羅，非常的有特色。

「溫泉蛋牛肉奶油燒」有牛肉片、溫泉蛋、洋蔥、蒟蒻卷、蒜片，鹹度適中，不用配飯直接吃也可以。

「松板豚生薑燒」將松板豬肉與生薑醬汁完美結合，呈現出濃郁香氣與豐富口感。

「盛合生魚片定食」沒想到這裡吃得到生魚片，還會附上一碗醋飯。

🔺雲朵拿鐵 $130

🔺金鑽流沙美式 $120

「金鑽流沙美式」 手工鳳梨醬加上美式咖啡，喝起來挺順口，而且吃得到果肉。

「雲朵拿鐵」奶蓋上面有一層炙燒黑糖，大概是微糖程度。

🔺日式生乳布丁 $120

🔺西西里提拉米蘇 $170

「日式生乳布丁」口感相當滑嫩，上頭還有冰淇淋，再用米餅、茶粉妝點，整體來說，我還蠻喜歡這顆布丁的。

「西西里提拉米蘇」上頭像是巧克力餅乾片，覆蓋在溼潤的提拉米蘇上，還有刨上清爽的檸檬皮來增添香氣，可以說是一道融合法式擺盤及創意的義式甜點。

總結，我個人還蠻喜歡整個空間的設計，包含餐點設計、瓷器選購等等，都能感受到年輕老闆們的用心。所以各位竹南、頭份朋友，有空就來去「山上村 Hill coffe」吃個飯、喝杯咖啡吧！切記，一定要提前預約！