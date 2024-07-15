PS：請注意，「喝酒不開車，開車不喝酒」！

聽到「冒險者公會The A.G's Bar」，你會想到什麼？而朋友問我時，當下直覺想到，應該是某個遊戲玩家們組的社團，結果他告訴我這是一家台北市信義區酒吧，這就引起自己興趣，就找了一天晚上去冒險者公會The A.G's Bar看看，果然店內帶有遊戲風格，並且還有270度環景投影，可以讓客人打電玩，並且服務人員介紹時，也提到它們家會有VTuber見面會在此舉辦，至於當天點的調酒跟餐點部分，實際嚐過後也覺得頗不錯，所以就來小小分享一下，讓在找鄰近台北大巨蛋酒吧、國父紀念館酒吧、市府轉運站酒吧的大大做為參考。

這次去一探究竟的冒險者公會The A.G's Bar，店面位置是在逸仙路26巷，周邊大眾交通相當方便，以當天自己搭捷運來說，從捷運國父紀念館站4號出口步行約10分左右就可抵達了。

當天進到冒險者公會The A.G's Bar店內，首先看到的是坐著就可以看到魚缸，展示公仔、模型的吧台座位區。

吧台座位外，冒險者公會The A.G's Bar另一個座位區有個很大亮點，就是牆上有270度環景投影說…

坐定位後，開始看冒險者公會The A.G's Bar菜單，發現它們家的酒類選擇頗多，而目前主推的調酒部分，還搭配可愛的動漫圖案，讓人蠻有記憶點的。

餐點部分，則有一些主食、炸物、拼盤跟下酒菜可供選擇。

點完餐稍等一小段時間，包括調酒在內的全部餐點都送來了，因此就拍張大合照，然後正式開吃囉…

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